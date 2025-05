Disney, Pixar i Star Wars w Samsung Art Store

Samsung ogłosił poszerzenie oferty swojego sklepu Art Store o nową kolekcję cyfrowych dzieł sztuki z kultowych filmów Disneya, Pixara, Star Wars oraz produkcji National Geographic. Grafiki są dostępne globalnie dla użytkowników telewizorów Samsung i prezentowane w oszałamiającej rozdzielczości 4K.

– Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z Disneyem, aby zaoferować najpopularniejsze dzieła tego producenta użytkownikom naszego sklepu Art Store na całym świecie – powiedział Heeyeong Ahn, wiceprezes działu Visual Display Business w Samsung Electronics. – Oferując różnorodne treści artystyczne, które przekraczają granice gatunków i pokoleń, chcemy wzbogacić codzienne życie użytkowników o piękną sztukę.

W nowej kolekcji znalazły się zarówno klasyczne ilustracje z bajek Disneya, takich jak Mała Syrenka,Królewna Śnieżka czy Zaplątani, jak i kadry z legendarnej sagi Gwiezdne Wojny oraz dokumentalnych serii National Geographic, w tym zapierającej dech w piersiach Planety Ziemia. Nie zabraknie także dzieł inspirowanych najnowszymi produkcjami kinowymi.

Samsung Art Store to cyfrowa platforma subskrypcyjna dostępna na telewizorach Samsung, która od premiery w 2017 roku oferuje użytkownikom dostęp do ponad 3500 starannie wyselekcjonowanych dzieł sztuki. Obecnie w katalogu znajdują się prace ponad 800 artystów i 70 prestiżowych galerii oraz muzeów z całego świata – w tym MoMA, The Met czy Musée d’Orsay.

Nowe grafiki Disneya są już dostępne na modelach The Frame, a także na telewizorach Samsung Neo QLED i QLED z 2025 roku, które dzięki wsparciu sztucznej inteligencji oferują jeszcze wyższą jakość obrazu. Subskrybenci Art Store mogą również cieszyć się dziełami współczesnych artystów prezentowanych m.in. podczas Art Basel oraz regularnie aktualizowanymi kolekcjami kuratorskimi.

Nowa kolekcja to połączenie nostalgii, sztuki i technologii – zaprojektowana z myślą o tych, którzy chcą przekształcić swój salon w cyfrową galerię pełną kultowych motywów filmowych i fotograficznych arcydzieł.