TEST: RØDE Wireless ME

W dzisiejszych czasach twórcom treści nie brakuje wysokiej jakości aparatów do nagrywania wideo, a najlepsze smartfony mogą rejestrować materiał wystarczająco dobry do niektórych profesjonalnych produkcji. Trudną częścią nagrywania wideo nie jest sam obraz, ale uzyskanie dobrej jakości dźwięku.

Wybór mikrofonów jest nieograniczony, a najlepsze z nich zapewnią jakość równie dobrą lub lepszą niż RØDE Wireless ME – ale jest mało prawdopodobne, że znajdziesz wiele tak prostych i tak wszechstronnych jak ten. Propozycja RØDE nie robi niczego, czego nie zrobiono wcześniej, ale robi to w tak genialnie prosty sposób, że może skusić nawet przeciętnych twórców wideo do poważnego podejścia do dźwięku.

Mikrofon typu shotgun podłączony do aparatu zapewnia ukierunkowany odbiór i lepszą jakość niż ten wbudowany, ale nawet najlepsze z nich nie są kompletnym rozwiązaniem. Tak naprawdę potrzebny jest mikrofon umieszczony przy źródle dźwięku, a nie daleko od pozycji kamery.

To właśnie osiąga konfiguracja bezprzewodowa, taka jak RØDE Wireless ME. Podłączasz mikrofon bezprzewodowy do obiektu, odbiornik bezprzewodowy do aparatu lub telefonu i nagrywasz dźwięk bezpośrednio ze źródła – w zasięgu do 100 m.

Ten sposób rejestracji znany jest nie od dziś. Jednak w przypadku RØDE Wireless ME dwie rzeczy są różne. Po pierwsze, odbiornik podłączony do aparatu ma własny mikrofon, dzięki czemu operator może przeprowadzać wywiady lub nagrywać komentarze. Po drugie, jest to zestaw do wielu urządzeń, który ma analogowe wyjście audio dla kamer, które tego wymagają, oraz wyjście cyfrowe.

Wireless ME składa się z dwóch zasadniczo identycznych czarnych skrzynek. Jedna to jednostka nadajnika (TX) – mikrofon, który podłączasz do obiektu, a druga to jednostka odbiorcza (RX), którą podłączasz do urządzenia nagrywającego za pomocą kabla.

Obydwa mają mocowanie do zimnej stopki, które pełnią także funkcję klipsów do odzieży i można je przyczepić do kieszeni koszuli lub klapy marynarki. Mają również wbudowane mikrofony, porty USB do ładowania (a w przypadku RX do podłączenia do urządzeń cyfrowych) i gniazda TRS 3,5 mm do podłączenia mikrofonu krawatowego, jeśli masz taką potrzebę.

RØDE Wireless ME może nagrywać sygnał wejściowy ze wszystkich mikrofonów jako oddzielne kanały, połączyć je w jeden lub całkowicie wyłączyć mikrofon odbiornika.

W zestawie nie ma mikrofonów krawatowych, które nie każdemu będą niezbędne, znajdziesz za to zestaw czterech kabli do podłączenia odbiornika do gniazda mikrofonu w aparacie TRS 3,5 mm, kabel TRRS 3,5 mm do smartfonów z gniazdem 3,5 mm, kabel USB-C do nowszych urządzeń i komputerów oraz kabel Lightning do iPhone’ów. Dostajesz także osłonę przeciwwietrzną do filmowania na świeżym powietrzu.

Jakość wykonania i wykończenie są pierwszorzędne. Jednostki ważą zaledwie 32 g każda, a czarne wykończenie jest dość dyskretne – tylko para diod LED wskazuje, że mikrofon jest włączony. Jednostki TX i RX są sparowane od razu po wyjęciu z pudełka.

Wireless ME można również podłączyć bezpośrednio do smartfona i komputera, a RØDE oferuje także intuicyjne, darmowe aplikacje, kolejno RØDE Capture oraz RØDE Connect i RØDE Central do zarządzania mikrofonami.

RØDE Wireless ME to genialny mały zestaw, który jest wystarczająco prosty dla początkujących, ale także bardzo przydatny dla poważnych filmowców i twórców treści. Tak, istnieją tańsze alternatywy dla RØDE Wireless ME, ale jest to produkt premium od specjalisty audio, a także tak prosty i skuteczny w użyciu, że bez wątpienia warty swojej ceny.

Specyfikacja

CENA 749 PLN

749 PLN MAX SPL 122 dB SPL

122 dB SPL ZAKRES DYNAMICZNY 100 dB

100 dB CZAS PRACY 7 godzin