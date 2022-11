TEST: Apple iPhone 14 Pro Max

Nie ma wątpliwości, że iPhone 14 Pro Max różni się znacząco względem poprzedniej generacji. I zmiany te są dostrzegalne w prawie każdym elemencie telefonu – od jaśniejszego ekranu z funkcją Always-On display i nowego aparatu 48 Mp, aż po procesor A16 i dłuższą żywotność baterii. Ale czy oferuje wystarczająco dużo, aby skusić użytkowników iPhone’a 12 czy 13 do zmiany smartfona?

Porównując najnowszy model Pro Max z poprzednikami, smartfony te fizycznie niewiele się od siebie różnią. Ich kształt, wielkość oraz wykorzystane materiały są niemal identyczne. Wyświetlacz pokryty jest ceramiczną osłoną, na tylnej obudowie użyto wzmocnione matowe szkło, a także dopasowaną kolorystycznie taśmę ze stali nierdzewnej wokół krawędzi. Dzięki temu telefon zachowuje stopień ochrony IP68, który zapewnia odporność na kurz, zachlapanie, a także zanurzenie pod wodą do 6 metrów przez maksymalnie 30 minut.

Pierwszą wyraźną i dostrzegalną dla dotychczasowego użytkownika iPhone’ów różnicą jest wyświetlacz – jaśniejszy, o maksymalnej jasności do 1 600 nitów, względem dotychczasowych 1 200. Do dyspozycji mamy także nowy tryb (który nie jest HDR), ale oferuje jasność 2 000 nitów. Oznacza to, że nawet w mocnym świetle słonecznym ekran nadal będzie doskonale widoczny, a oglądanie zdjęć czy filmów nie będzie męczące dla oka.

Kolejną zmianą jest Dynamic Island – od kiedy Apple poinformowało o jej wprowadzeniu, wszyscy zastanawialiśmy się, jak będzie działać. Tak naprawdę ta ruchoma pastylka w górnej części ekranu stanowi osobną aplikację do zarządzania powiadomieniami. To rozwiązanie to naprawdę rewelacyjny, bardzo osobisty asystent, który po odpowiednim zaprogramowaniu będzie nas o wszystkim informował, przypominał i powiadamiał. Na niewielkim pasku pojawiają się krótkie komunikaty, np. gotowość AirPodsów, informacje o przychodzących powiadomieniach, trasy GPS, aż po połączenia telefoniczne. Wygląda na to, że Apple wraz ze swoimi deweloperami dużo czasu poświecili temu rozwiązaniu, by notch stał się czymś nie tylko akceptowanym, ale wręcz uwielbianym. Ostatnią widoczną zmianą jest możliwość ustawienia ekranu w trybie Always-On display. Właściciel telefonu decyduje, jakie widżety są zawsze widoczne, nawet po przejściu w tryb czuwania. Oczywiście tryb Always-On display będzie potrzebował energii (wyświetlacz ProMotion pozwala na adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz), ale dzięki nowemu układowi A16 można obniżyć ją do 1 Hz. Po przejściu w tryb gotowości obraz na ekranie blokady przyciemnia się, a częstotliwość odświeżania spada, pozostawiając tylko wyraźnie widoczny ekran blokady.

Dynamic Island to naprawdę rewelacyjny, bardzo osobisty asystent

Potężne zmiany zaszły w aparatach zastosowanych w iPhonie 14 Pro Max. Do dyspozycji otrzymujemy główny aparat z 48 Mp i jeśli dodamy do tego matrycę większą o 65% w stosunku do tej zastosowanej w poprzedniej wersji, to możemy być pewni, że zdjęcia robione przez amatorów fotografii, jak i profesjonalnych fotografów, będą wyglądały zachwycająco. Warto podkreślić, że 4-krotnie zwiększona liczba pikseli znacznie wpłynie na odwzorowanie kolorów oraz oddanie szczegółów na zdjęciach w formacie ProRaw. W przypadku wideo otrzymujemy nowy system optycznej stabilizacji obrazu. Oznacza to, że filmy wykonane w ruchu, biegu czy podczas aktywności fizycznej będą pozbawione wszelkich drgań, a obraz będzie bardzo plastyczny i płynny.

Jedną z najważniejszych zmian, która zaszła w iPhonie 14 Pro Max jest zastosowanie najnowszego czipa Apple A16 Bionic, który ma o 50% większą przepustowość pamięci niż A15 i jest o 10% szybszy, a jednocześnie zużywa mniej energii. A jeśli jesteśmy już przy energii, warto podkreślić, że najnowszy iPhone Pro Max otrzymał bardziej wydajną energetycznie baterię właśnie po to, aby sprostać wymaganiom wyświetlacza Always-On display, animowanej Dynamic Island, potężnym aparatom czy jaśniejszemu ekranowi. Warto zaznaczyć, że nawet pod dużym obciążeniem telefon mógł pracować ponad 20 godzin.

iPhone Pro Max od zawsze był modelem dla najbardziej wymagających użytkowników, oferując solidną konstrukcję, wydajny procesor i długą pracę na baterii. Jeśli dodamy do tego zupełnie przeprojektowany, jaśniejszy ekran oraz imponujące możliwości aparatów może to być ciekawa propozycja także dla mniej zaawansowanych klientów, ale wciąż z dużą zasobnością portfela.

Specyfikacja