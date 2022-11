Hulajnogi elektryczne z roku na rok zyskują coraz większa popularność, a miliony użytkowników na całym świecie doceniły komfort podróży tym nowoczesnym środkiem transportu. Zanim przystąpimy do korzystania z hulajnogi elektrycznej, warto wiedzieć gdzie można się nią poruszać, aby nie stwarzać zagrożenia.

Bezpieczeństwo podróżowania przede wszystkim

Niewłaściwe korzystanie z hulajnogi elektrycznej może wiązać się z otrzymaniem mandatu, dlatego warto znać zasady związane z poruszaniem się tym środkiem transportu, aby uniknąć niepotrzebnych kar finansowych. Wiele osób jeszcze przez zakupem lub wypożyczeniem hulajnogi elektrycznej zadaje sobie pytanie: Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po ulicy?

Nowe przepisy w Kodeksie Drogowym jasno wskazują, że jazda na hulajnodze elektrycznej po ulicy jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy we wskazanym obszarze nie znajduje się droga rowerowa, a dopuszczalna maksymalna prędkość pojazdów poruszających się po jezdni wynosi 30 km/h. Jeśli ograniczenie prędkości na danej drodze jest wyższe niż 30 km/h nie powinniśmy korzystać z jezdni, bo może to skutkować nałożeniem kary finansowej.

Dedykowaną drogą służącą do przemieszczania się przy użyciu hulajnogi elektrycznej jest droga rowerowa i zawsze kiedy jest taka możliwość powinniśmy z niej korzystać, aby podróż była jak najbardziej bezpieczna zarówno dla Nas jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Skąd się bierze duża popularność hulajnóg elektrycznych?

Hulajnogi elektryczne pojawiły się na rynku kilka sezonów temu i praktycznie od razu podbiły serca osób w różnym wieku. Co odpowiada za fenomen tego innowacyjnego środka transportu? Czynników jest kilka jednak najważniejszym z nich jest nieoceniony komfort towarzyszący poruszaniu się po zatłoczonym mieście.

Mieszkańcy miast, którzy codziennie dojeżdżają do swojego miejsca pracy cenią hulajnogi elektryczne, ponieważ pozwalają one zaoszczędzić sporą ilość czasu w ciągu dnia, ze względu na brak konieczności stania w korkach, jak ma to miejsce w przypadku podróżowania komunikacją miejską czy autem. Na uwagę zasługuje także fakt, że hulajnogi elektryczne są w stanie rozwinąć sporą prędkość (sięgającą nawet 40 km/h), dzięki czemu dostanie się do zamierzonego celu jest szybkie.

Pamiętajmy jednak, że prawnie maksymalna dopuszczalna prędkość jaką można zastosować przy poruszaniu się tym środkiem transportu wynosi 20 km/h, co nadal jest sporą wartością jak na środek transportu tego typu. Kolejnym powodem, który sprawia, że hulajnogi elektryczne wzbudzają ogromną sympatię u kolejnych użytkowników jest fakt, iż podróż na nich nie wymaga poszukiwania miejsca parkingowego, co często w mieście graniczy w cudem.

Mieszkańcy większych metropolii doskonale znają to uczucie, kiedy aby dostać się do zamierzonego celu należy auto pozostawić nawet kilka kilometrów dalej. Poruszając się hulajnogą elektryczną problem ten zostaje całkowicie wyeliminowany ponieważ z racji niewielkich rozmiarów hulajnogę łatwiej zaparkować, nawet obok docelowego budynku. No i ostatni powód, być może nawet najważniejszy – jazda hulajnogą elektryczną dostarcza sporo frajdy!

Przed pojawieniem się tego innowacyjnego środka transportu, hulajnogi przeznaczone były głównie dla dzieci, które korzystały z nich w formie zabawy. Po wprowadzeniu na rynek hulajnóg elektrycznych stan ten uległ zmianie a produkt został doceniony nawet przez osoby starsze.

Zadbaj o wspólny komfort nie tylko na drodze

Korzystając z hulajnogi elektrycznej warto zwrócić uwagę na to, aby podróż była komfortowa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeśli nie ma możliwości, aby skorzystać z drogi rowerowej i pojawia się konieczność użycia chodnika po którym przemieszczają się piesi, zadbajmy o to aby przejazd nie utrudniał im poruszania się.

Pamiętajmy, że na chodniku to właśnie pieszy ma pierwszeństwo a naszym obowiązkiem jest tego pierwszeństwa udzielić. Podczas jazdy warto także zwrócić uwagę na prędkość z jaką się poruszamy i dostosować ją do panujących warunków, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach i okolicach gdzie mogą przemieszczać się dzieci. Parkując hulajnogę zwróćmy także uwagę na to, aby pozostawienie pojazdu nie przeszkadzało innym poruszającym się osobom.