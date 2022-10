TEST: Dacia Jogger

Przyznam się, że trochę tęsknię za początkiem tego wieku w motoryzacji. Był to złoty czas kombi i minivanów — modeli, które prawie całkowicie zniknęły z cenników, pochłonięte niepowstrzymanym sukcesem SUV-ów i crossoverów. Przestrzeń i praktyczność to zalety, do których dążył każdy producent, eksperymentując z kształtami i geometrią, dzięki którym samochód stawał się wygodnym, wszechstronnym i inteligentnym towarzyszem podróży. Nowa Dacia Jogger jest częścią tej tradycji, która wie, jak być docenianą za sprytne rozwiązania, konstrukcyjną solidność i dwupaliwowy silnik benzyna+LPG.

Wygląd Joggera od razu emanuje siłą. Zapomnij o prostym i nieco anonimowym projekcie Lodgy. Styl Joggera jest bardziej zaawansowany i wyrafinowany. Front to nowa Dacia Sandero Stepway, z diodowymi światłami do jazdy dziennej i pięknie wyrzeźbioną maską, a także detalami zapożyczonymi ze świata crossoverów: tak jest w przypadku plastikowych nadkoli i szarych „zabezpieczeń” pod zderzakami. Z tyłu profil pionowo rozwijających się świateł nawiązuje do tego z Volvo, a 16 calowe czarne felgi aluminiowe dodają jeszcze więcej charakteru.

Wnętrze odzwierciedla pragmatyczne podejście całej Dacii. Tu nie ma miejsca na niepotrzebne ozdobniki: cały przedział pasażerski tchnie poczuciem konkretności. Jeśli oczekujesz miękkich plastików i powierzchni, źle zrozumiałeś znaczenie Joggera. Nie należy się też spodziewać przesadnie franciszkańskich wnętrz. Istnieje kilka detali, które uszlachetniają powierzchnie: dotyczy to nawiewów i kierownicy z chromowanymi wykończeniami oraz paska tkaniny, który biegnie wzdłuż całej deski rozdzielczej i na podłokietnikach drzwi. Ten ostatni jest jednak detalem obecnym tylko w górnej wersji wyposażenia Comfort i testowanym Extreme. Zagłówki kierowcy i pasażera są również oryginalne i mają wypukły kształt wzorowany na modelach Renault.

Na desce rozdzielczej znajduje się 8-calowy ekran dotykowy, połączony z bardzo praktycznym uchwytem do obsługi smartfona. Podczas jazdy można go bez problemu podłączyć do gniazda ładowania USB (nieco zapadniętego na środku konsoli). Infotainment jest intuicyjny i obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto. Równolegle widnieją analogowe wskaźniki prędkościomierza i obrotomierza w połączeniu z małym, centralnym wyświetlaczem TFT o przekątnej 3,5 cala. Pamiętaj jednak, że w podstawowej wersji Essential główny wyświetlacz został zastąpiony systemem dokowania do integracji smartfona. W ten sposób telefon komórkowy — po pobraniu aplikacji Dacia Media Control — zostaje przekształcony w pokładowy system multimedialny.

Jogger ma 4,55 metra długości, 1,78 m szerokości i 1,69 metra wysokości (z relingami dachowymi). Przestronność jest zatem topowa jak na taniego minivana. Pasażerowie z tyłu mogą usiąść bez większych wyrzeczeń, mając do dyspozycji również dwa rozkładane stoliki. Dzięki podniesionemu nadwoziu praktycznie niemożliwe jest dotknięcie podsufitki głową przez wysokie osoby. Pojemność bagażnika to 762 l lub 2 027 l ze złożonym drugim rzędem siedzeń.

Trzycylindrowa jednostka ECO-G 100 ma moc 100 KM i maksymalny moment obrotowy 170 Nm. Przy zasilaniu benzyną traci się około 10 KM, a moment obrotowy zatrzymuje się przy 160 Nm. W aucie znalazła się 6-biegowa manualna skrzynia biegów. Samochód osiąga prędkość maksymalną 175 km/h, pokonując setkę w czasie 12-13 sekund, w zależności od typu paliwa. Przełącznik znajduje się w lewym rogu deski rozdzielczej. Zbiornik LPG — montowany przez Dacię w miejscu koła zapasowego — ma pojemność 40 litrów, natomiast zbiornik benzynowy 50 litrów. Przy tankowaniu do pełna łącznie można przejechać 970 km.

Chwilę zmagałem się ze znalezieniem idealnej pozycji do jazdy, będąc zmuszonym do wyższego ustawienia fotela, niż mam w zwyczaju. ECO-G nie jest szczególnie hałaśliwym silnikiem, zazwyczaj zaskakując ciszą, dopiero na autostradzie lub przy nagłym przyspieszaniu zwiększając poziom dB.

Nieszczególnie zgrabna jednostka preferuje elastyczność niż błyskawiczne sprinty. Układ kierowniczy i zawieszenie są bardziej niż odpowiednie do spokojnej jazdy, podczas gdy amortyzatory są w stanie dobrze pracować, płynnie tłumiąc zagłębienia. Mocniej lawirując po zakrętach, ponad 1 200 kg samochodu daje o sobie znać i pojawia się podsterowność. Podróżując na benzynie odnotowałem średnie spalanie 6,5 l/100 km, a na gazie około 8,7 l / 100 km.

Dacia Jogger to triumf pragmatyzmu i wszechstronności — w tej cenie trudno oczekiwać czegokolwiek więcej.

Specyfikacja