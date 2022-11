Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej przed telewizorem

Pierwszy mecz Mistrzostw Świata FIFA transmitowany w telewizji w 1954 roku był czarno-biały, mimo że pierwszy kolorowy telewizor powstał cztery lata wcześniej. W finale RFN wygrała z Węgrami 3:2. Nikt się nie spodziewał, że do 2018 roku Mistrzostwa Świata staną się „Największą grą na Ziemi”, a oglądalność w finale między Francją a Chorwacją osiągnie astronomiczne 1,1 miliarda ludzi. Mistrzostwa Świata w Rosji były najchętniej oglądanym wydarzeniem w historii przez pryzmat telewizji. Audyt pokazuje, że 3,57 miliarda osób, czyli ponad połowa świata obejrzała ten turniej. Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 75 lat, co spowodowało tak gwałtowny wzrost i sukces współczesnych mistrzostw?

Ewolucja telewizji

Pojawienie się telewizji odgrywa integralną rolę w najważniejszych światowych wydarzeniach. Rozwój technologiczny w ciągu ostatnich 100 lat w znacznym stopniu przyczynia się do zmian stylu życia, trendów społecznych i ekonomicznych. Współczesny telewizor to płaski ekran 4K czy nawet 8K Smart TV. Ba, to nawet dużo więcej. Topowe rozwiązania marek takich jak Samsung czy Sony służą nie tylko do oglądania programów telewizyjnych, ale obsługi VOD z filmami, serialami, odtwarzania muzyki, czytania newsów, słuchania podcastów czy grania w gry. W tym roku naszą szczególną uwagę zwraca pierwszy telewizor Samsunga z technologią QD-OLED, model S95B (od 7 999 PLN), zapewniający pełną paletę żywych i wyraźnych kolorów dzięki samoemisyjnym pikselom. Do tego dochodzi Neuronowy Procesor AI Quantum 4K, który aktualizuje scenę i wzmacnia poziom jasności. Z kolei Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ powoduje, że można cieszyć się niezwykle płynnym ruchem, chociażby w trakcie meczu piłki nożnej. Udoskonalona dynamika bez opóźnień i rozmyć oraz upłynnienie do 120 Hz to rzeczy, które zrobią wrażenie na każdym, nawet jeśli nowemu pokoleniu prawdopodobnie ciężko jest sobie wyobrazić, jak daleko zaszedł telewizor od czasów lamp próżniowych.

Zmiana zasad gry na Mistrzostwach Świata FIFA

Kiedy telewizja weszła w Złoty Wiek lat 50., ponad 50% amerykańskich gospodarstw domowych posiadała telewizor. Wzrost był tak szybki, że do 1959 r. liczba ta wzrosła do 89%. W latach 60. i 80. rozwój telewizji na całym świecie rósł w błyskawicznym tempie. Przełom nastąpił w 1962 roku, kiedy AT&T wystrzeliło Telstar, pierwszego satelitę, który sprawił, że transmisja telewizyjna stała się prawdziwie globalna. 1966 to rok, w którym piłka nożna mogła być transmitowana na całym globie. Świat był świadkiem pierwszej w historii transmisji telewizyjnej Mistrzostw Świata FIFA w Anglii, którą przysłowiowo mógł oglądać „każdy”. Okazało się, że zmieniło to zasady gry w piłkę nożną, jak i samą telewizję. Mistrzostwa Świata osiągnęły ważny kamień milowy, przekraczając bariery etniczne, kulturowe i ideologiczne. Nigdy wcześniej w historii duże wydarzenie piłkarskie nie mogło dotrzeć do szerokiej publiczności na całym świecie w czasie rzeczywistym. Anglia pokonała RFN 4:2 w finale po raz pierwszy i zdobyła jedyny tytuł w historii. Fani piłki nożnej z telewizorem mogli cieszyć się grą w zaciszu swojego domu lub w barze ze znajomymi.

Telewizja wciąż się rozwija

W 1995 roku telewizja zaczęła przechodzić w tryb online, kiedy Victoria’s Secret wyemitowała w sieci swój pierwszy pokaz mody. Od 2005 r. YouTube i Netflix zapoczątkowały trend przesyłania strumieniowego treści telewizyjnych online. Do 2009 roku wszystkie produkowane telewizory stały się „cyfrowe”, ponieważ sygnały transmisji telewizyjnej stały się kodowane cyfrowo. Umożliwiło to konsumowanie treści w wyższej rozdzielczości z funkcjami, których nie mogła zapewnić telewizja analogowa. Od tego czasu do dziś tempo zgłębiania internetu nabiera rozpędu na całym świecie, a najwięksi producenci rozpoczęli masową produkcję Smart TV i smartfonów. Telewizory pracują na różnych systemach operacyjnych. Sony i TCL bazują na Google TV, Philips i Sharp Android TV, w Samsungu znajdziemy Tizen, a w LG webOS. Różnią się one między sobą interfejsem, dostępnością aplikacji, dodatkowymi funkcjami. Tu w grę wchodzą indywidualne preferencje. Myśląc o Smart TV w kontekście sportu, warto jednak zwrócić uwagę, czy biblioteka aplikacji obejmuje te, na których zależy nam najbardziej, np. Eleven Sports, TVP Sport czy Canal+ ze swoim contentem sportowym. Jeśli dodatkowo lubimy wszelkie technologiczne nowości, dobry research może pomóc odkryć takie ciekawostki jak tryb Multi View w Samsungu (np. QN91B, Q95S), który pozwala podzielić ekran i oglądać dwa mecze jednocześnie.

Zmieniające się trendy w oglądalności telewizji dzisiaj

Chociaż nie możemy przewidzieć przyszłości telewizji, jeśli jest coś, czego możemy być pewni, to jest to popularność Mistrzostw Świata od początku ich istnienia. W końcu stały się one najchętniej oglądanym wydarzeniem telewizyjnym w historii świata. FIFA z kolei nie straci z oczu ważnej roli, jaką telewizja będzie nadal odgrywać, rzucając magię swoich meczów na miliony na całym świecie. Zgodnie z ideą wyprzedzania technologii, podczas Mistrzostw Świata FIFA 2018 po raz pierwszy wszystkie 64 mecze zostały zarejestrowane w rozdzielczości 4K UHD z HDR przez 37 kamer.

Misja: zaprojektować najlepszy telewizor na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej

W dzisiejszych czasach smartfonów i strumieniowego przesyłania wideo, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są jednym z ostatnich bastionów linearnej telewizji na żywo. Według niedawnego sondażu Ipsos, 62% osób świadomych Mistrzostw Świata planuje oglądać część turnieju w telewizji, podczas gdy tylko 1 na 4 osoby planuje oglądać mecze online, a jeszcze mniej (13%) ma zamiar śledzić je z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii osiągnęły globalną widownię telewizyjną liczącą 3,2 miliarda ludzi, a finał pomiędzy Niemcami a Argentyną przyciągnął ponad miliard widzów. Świat wciąż skłania się ku telewizorom z dużym ekranem, wyrazistości obrazu i doskonałej obsłudze ruchu, jeśli chodzi o rozrywkę sportową na żywo. Relacje między telewizją a Mistrzostwami Świata FIFA są nierozerwalne, a ich losy splecione. Wzrost popularności telewizji wyprowadził Mistrzostwa Świata FIFA na wyżyny stratosferyczne, jakimi są dzisiaj. Dlatego FIFA jest niezwykle skoncentrowana na tym, jak ważne jest dostarczanie najlepszych technologii wyświetlania telewizyjnego, wykorzystując najnowsze innowacje i integrując sport z technologią. Inteligentne telewizory przyszłości, takie jak ekrany marki Samsung czy Sony są dostosowane do najlepszych możliwych wrażeń dla wszystkich konsumentów. W końcu bądźmy szczerzy, czym jest wielka gra bez dużego ekranu?