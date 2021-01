TEST: Amazon Echo

To już czwarta generacja głośnika z Alexą na pokładzie i chyba najbardziej eksperymentalna w historii serii. Amazon zdecydował się nie tylko na zupełną zmianę designu swojego popularnego sprzętu, ale także uzupełnił go o wbudowanego huba smart home i wyposażył w dodatkowe przetworniki. Sprawdźmy, czy wyszło to Alexie na dobre.

Nowy Echo ma kulisty, lekko spłaszczony z jednej strony kształt; dookoła podstawy znalazł się klasyczny, podświetlany pierścień, informujący nas o statusie sprzętu. Wygląda to całkiem nieźle, ale mocno wybrzuszona bryła głośnika zasłania pasek statusu. W trakcie testów wielokrotnie musieliśmy nachylać się i zaglądać na spód urządzenia, by upewnić się, że działa ono i nasłuchuje naszych komend. Nowy kształt utrudnia także znalezienie odpowiedniego miejsca na półce. Na samej górze kuli znajdują się kontrolki odtwarzania i dedykowany przycisk wyłączania mikrofonu, a z tyłu – minijack do podłączenia dodatkowego źródła audio.

Konfiguracja głośnika przebiegła bez większych problemów. W aplikacji mobilnej Alexa proces pierwszego uruchamiania opisany został krok po kroku; w efekcie sprzęt był gotów do pracy w kilka minut. Jeszcze prostsze jest dodawanie Echo do istniejącego już systemu smart home, opartego o asystentkę Amazona; wystarczy włączyć urządzenie, a apka automatycznie je wykryje i skonfiguruje.

Z poziomu smartfona możemy zarządzać pracą poszczególnych głośników, grupować je według lokalizacji oraz aktywować umiejętności – specjalne funkcje dedykowane konkretnym inteligentnym produktom. Sprzęt został wyposażony w czułe mikrofony, dobrze zbierające głos podczas odtwarzania muzyki i w głośnym otoczeniu.

Należy wspomnieć także o wbudowanym hubie Zigbee, który pozwala sterować kompatybilnymi urządzeniami smart home, bez konieczności dokupywania dedykowanego „mostka” – jeśli mamy w domu żarówki IKEA Trådfri lub kompatybilne gadżety od Fibaro, połączymy je bezpośrednio z głośnikiem. Trzeba jednak zauważyć, że Alexa nie potrafi ani mówić, ani pisać (w aplikacji) po polsku; obsługa systemu możliwa jest jedynie po angielsku lub hiszpańsku.

Najnowsza generacja Echo gra lepiej od poprzedników. Głośnik otrzymał pojedynczy woofer i dwa niewielkie tweetery: kombinacja ta dostarcza głębokiego, soczystego brzmienia o wyrazistych basach, kolorowej średnicy i ładnie zaznaczonych tonach wysokich. Na maksymalnym poziomie głośności urządzenie zachowuje balans brzmienia, jednak ma problemy z wypełnieniem dźwiękiem dużych pomieszczeń; w salonie lepiej sprawdzi się kilka urządzeń połączonych w jedną grupę lub nieco większy model Echo Studio.

Najnowszy głośnik z serii Echo spodoba się przede wszystkim fanom Alexy – jeśli nasz inteligentny dom oparty jest o ten właśnie system, urządzenie stanie się jego godnym uzupełnieniem.

Specyfikacja