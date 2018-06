TEST: Dell UP3218K

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji wymienić swojego monitora na 4K, a cierpisz na obsesyjny strach przed zostaniem z tyłu z nowinkami technologicznymi, mamy dla ciebie kiepską wiadomość. Oto Dell UltraSharp 8K – 32-calowy monitor, który dopiero pokaże ci, co to znaczy krystalicznie czysty obraz. O ile oczywiście masz odpowiednią zawartość do odtworzenia i sprzęt, który ją udźwignie…

Dell UP3218K to sprzęt przeznaczony dla profesjonalistów, przede wszystkim montażystów wideo i grafików 3D. O tym, jak bardzo monitor odstaje od potrzeb zwykłego użytkownika, można przekonać się już podczas pierwszego uruchomienia Windowsa 10 w domyślnej skali i spojrzenia na malutkie, niemal niemożliwe do kliknięcia ikonki. Jeśli wejdziemy na pierwszą z brzegu stronę internetową, okaże się, że najprawdopodobniej nie jest ona poprawnie zoptymalizowana pod potrzeby ekranów z wysokim DPI, co trudno zauważyć na małym ekranie smartfona, ale na dużym monitorze kole w oczy.

Trudno jednak narzekać na UP3218K – obraz jest precyzyjny i ostry. Oglądanie zdjęć wykonanych aparatem z wyższej półki pozwala na zachwycenie się wszystkimi ich detalami na nowo. Różnica pomiędzy 4K i 8K nie jest aż tak widoczna podczas oglądania filmów, chociaż wynika to głównie z braku zawartości 8K, którą można obejrzeć. Gry prezentują się natomiast cudownie. Należy jednak zauważyć, że płynne granie w tej rozdzielczości jest właściwie niemożliwe – nawet overclock nie wystarczy, aby najpotężniejsze karty graficzne udźwignęły taką pracę dłużej niż kilka minut.

Wzornictwo UP3218K nie odbiega od innych monitorów Della z serii UltraSharp. Smukła obudowa z cienkimi ramkami skrywa panel IPS o luksusowo szerokich kątach widzenia, gładkich przejściach kolorystycznych, wyraźnych kontrastach i bogatej palecie kolorystycznej. Fabryczna kalibracja jest przyjemna dla oka, ale temperatura wyświetlanych barw jest nieco zbyt ciepła. Zmiana ustawień UP3218K na szczęście nie należy do najtrudniejszych.

Problemów może nastręczać natomiast podłączenie monitora: aby w pełni cieszyć się jakością 8K z odświeżaniem 60 Hz, musisz mieć potężną kartę graficzną, najlepiej taką z dwoma wejściami DisplayPort 1.2. W innej konfiguracji ekran potrafi porządnie zamulić. Niepokojąca jest również temperatura, jaką osiąga urządzenie w trakcie długotrwałego użytkowania: szczególnie górna część panelu potrafi rozgrzać się bardzo mocno.

Mimo tego UP3218K to ekscytujący produkt: nie codziennie mamy możliwość obcować z taką jakością obrazu. Póki co monitory 8K to nisza, ale kto wie, być może już niedługo filmy i gry w tej rozdzielczości staną się na tyle popularne, że największy UltraSharp Della również trafi do domów technologicznych freaków…

SPECYFIKACJA