Użytkownicy oczekują od komputerów, również tych przenośnych, coraz lepszej wydajności, dłuższej pracy na baterii i komfortowego użytkowania, także w podróży. Marka Lenovo ogłosiła właśnie premierę swoich nowych urządzeń z tego segmentu, a także okularów, będących przenośnym ekranem.

Redefinicja składanych komputerów

ThinkPad X1 Fold nowej generacji to 16-calowy wyświetlacz OLED, zamknięty w obudowie pochodzącej w 100% z materiałów z recyklingu, z cienkimi aluminiowymi ramkami i może być wykorzystywany jako pełnowartościowy tablet, laptop lub monitor. Wyposażony w technologię Intel vPro, jest konstrukcją zgodną z Intel Evo. Urządzenie ma procesory do 12. generacji Intel Core i7 włącznie, z grafiką Intel Iris Xe, co zapewnia znakomitą wydajność. ThinkPad X1 Fold otrzymał dysk SSD do 1 TB i RAM w różnych wariantach, do 32 GB LPDDR5. ThinkPad X1 Fold może być wykorzystywany jako klasyczny składany PC z 12-calowym wyświetlaczem, gdzie w dolnej części ekranu pojawi się klawiatura. Dla bardziej wymagających użytkowników można połączyć ekran z pełnowymiarową klawiaturą ThinkPad Bluetooth TrackPoint. Możemy również skorzystać z trybu panoramicznego, gdzie zarówno w pionie, jak i poziomie urządzenie sprawdzi się podczas oglądania zdjęć, projektów graficznych czy prezentacji. Projektanci Lenovo podkreślają, że tworzeniu ThinkPad X1 Fold przyświecała idea skonstruowania urządzenia all-in-one. Tak, aby podczas pracy i rozrywki w domu mieć pełnowartościowy komputer, a w podróży móc przekształcić to samo wydajne urządzenie w bardziej kompaktową formę. I tutaj warto podkreślić miniaturyzację, której dokonali konstruktorzy — ThinkPad X1 Fold waży zaledwie 1,28 kg, złożony ma 17,4 mm, a po rozłożeniu jedynie 8,6 mm grubości.

Z myślą o pracownikach i kreatywnych twórcach

Dla osób wykorzystujących laptop głównie do pracy, Lenovo stworzyło ThinkBook 16p 3. Generacji. Najnowszy ThinkBook został wyposażony w procesory do AMD Ryzen 9 6000 z serii H i samodzielną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność. Do wyboru są różne opcje 16-calowego wyświetlacza IPS z wąską ramką i rozdzielczością 2,5K, co pozwoli zmaksymalizować komfort dla oczu podczas wielogodzinnej pracy. Użytkowników powinna zadowolić dwukanałowa pamięć RAM LPDDR5 o pojemności do 32 GB, dysk SSD do 2 TB i bateria 71 Wh gwarantująca cały dzień pracy. Nowy laptop Lenovo został wyposażony w porty, zapewniające elastyczne i wszechstronne połączenia — dwa porty USB Type-C, w tym jeden USB4, dwa USB-A 3.2 Gen 2 i port HDMI 2.1. Za łączność z sieciami bezprzewodowymi, urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem AV odpowiada obsługa Wi-Fi 6.

Tablety dla mobilnych…

Tablety od zawsze były kojarzone z możliwością zabierania ich w podróż. Dziś urządzenia te są pełnowartościowymi towarzyszami pracujących hybrydowo, studentów czy fanów rozrywki. Zwłaszcza, kiedy Lenovo ogłasza dwa kolejne modele z popularnej serii Tab P11. Nowe tablety Lenovo Tab P11 (2. generacji) i Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) mają odpowiednio 11,5” LCD o częstotliwości odświeżania do 120 Hz i 11,2-calowy ekran dotykowy OLED z Dolby Vision HDR. Model Pro dzięki obsłudze HDR10+ gwarantuje krystalicznie czysty obraz, również w nocy. Jasność ekranu wynosi 600 nitów, a dzięki szerokiej gamie kolorów DCIP3 oraz dynamicznemu współczynnikowi kontrastu, z powodzeniem możemy na nim oglądać filmy i seriale bez straty kinowych wrażeń. W przypadku graczy duże znaczenie ma 120 Hz częstotliwość odświeżania, jak również 360 Hz szybkość reakcji na dotyk, które zapewniają płynne poruszanie się po ekranie i nadążanie za akcją. Za dźwięk wydobywający się z urządzenia odpowiada czterogłośnikowy system JBL i Dolby Atmos, który zapewnia przestrzenne brzmienie. Urządzenie może pracować na baterii do 14 godzin. Dzięki dostępnym akcesoriom – klawiatura z wbudowanym gładzikiem lub pióro Lenovo Precision Pen 3 — możemy stworzyć idealne rozwiązanie do pracy czy rozrywki. Jeśli nie potrzebujemy urządzenia o dużej mocy i doskonałej wydajności, a bardziej domowego urządzenia osobistego, Lenovo Tab P11 (2. generacji) będzie bardzo dobrym wyborem. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek G99 gwarantuje wyższą o 50% wydajność w stosunku do poprzedniej generacji. Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) ma do 6GB RAM i jest wyposażony w Wi-Fi 6E2 dla większych prędkości bezprzewodowych i mniejszych opóźnień. Nowy model wyposażony w system czterech głośników z Dolby Atmos zapewnia lepsze wrażenia głosowe. Cała gama akcesoriów ułatwia korzystanie z tabletu i pozwala indywidualnie doposażyć urządzenie w niezbędne do pracy lub rozrywki dodatki.

…i Chromebook dla całej rodziny

Jeśli jednak poszukiwanym rozwiązaniem jest mobilny komputer dla wszystkich członków rodziny — doskonałym rozwiązaniem będzie Chromebook IdeaPad 5i. Jest to 16-calowy laptop w ofercie Lenovo, który dzięki ogromnemu wyświetlaczowi 2,5K bez obramowania, z częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz zapewnia płynną pracę i daje możliwość oglądania filmów, grania w gry wideo czy trenowania online. Osoby pracujące na nim docenią nawet 12-godzinny czas pracy na baterii, większy touchpad i wyższy ekran. Zastosowano w nim również przyjazną dla użytkownika klawiaturę z „numpadem” i głębszym, 1,5-milimetrowym skokiem klawiszy.

Cały świat przed twoimi oczami

Lenovo Glasses 1 to przenośny wyświetlacz w formie okularów. Jest on kompatybilny ze smartfonami, tabletami i laptopami z systemem Android i iOS, jak i Windows i MacOS. Okulary łączymy z urządzeniami przy pomocy przewodu ze złączem USB-C (opcjonalnie przy pomocy adapteru ze złączem Lightning). Okulary zostały stworzone, aby gracze, kinomaniacy i melomani mogli z jeszcze większym zaangażowaniem zatopić się w ulubionej grze, filmie czy koncercie. Producent deklaruje także, że zostały one stworzone, aby podnieść bezpieczeństwo firmowych danych podczas pracy w podróży. Korzystając z okularów Lenovo T1 użytkownicy mają do dyspozycji „prywatną przestrzeń” z wykluczeniem wścibskich spojrzeń w ekran przez współpasażerów. Znakomitą jakość obrazu osiągnięto dzięki technologii wyświetlania mikro-OLED, która zapewnia bogactwo kolorów i bardzo wysoki współczynnik kontrastu, wynoszący 10 000:1. Dzięki wysokim możliwościom optycznym i niskiemu ogólnemu zużyciu energii, okulary Lenovo T1 mogą posłużyć do oglądania wideo lub grania w gry za pośrednictwem podłączonych urządzeń mobilnych nawet przez wiele godzin. Konstruktorzy pomyśleli także o wygodzie „okularników” – Glasses T1 zostały wyposażone w wymienne nakładki na nos oraz regulowane zauszniki. Co więcej, urządzenie obsługuje także niestandardowe soczewki korekcyjne za pomocą dołączanej w pudełku oprawki.

