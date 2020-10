TEST: 4K ze średniej półki

Telewizory 4K ze średniej półki stają się coraz popularniejsze. W większości przypadków są one atrakcyjne wizualnie i wyposażone w najważniejsze funkcje znane z flagowców, a to wszystko za kwotę mieszczącą się w granicach rozsądku. Nic dziwnego, że wielu użytkowników decyduje się na zakup „średnich” modeli; najpopularniejsze OLED-y należą właśnie do tej kategorii.

Fani ekranów LCD i QLED również mogą spać spokojnie: w tym przedziale cenowym znajdziemy fantastyczne telewizory wykorzystujące ten typ matrycy. Są to zaawansowane technologicznie konstrukcje z bezpośrednim podświetleniem LED i wydzielonymi strefami lokalnego przyciemniania, które pozwalają osiągnąć głębię czerni porównywalną z tą znaną z ekranów OLED.

Niezależnie od wybranej matrycy, telewizory z tej półki cenowej są wyposażone w obsługę HDR i zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu ze sztuczną inteligencją. Wiele z nich może pochwalić się także fantastycznym dźwiękiem (w tym wsparciem dla Dolby Atmos), funkcjami smart home i miłymi dodatkami dla graczy.

Na rynku dostępne są dziesiątki telewizorów 4K ze średniej półki; w naszym teście porównujemy trzy, o których mówi się naprawdę dużo.

Testujemy…

Sony XH9505

Specyfikacja

PRZEKĄTNA EKRANU 49, 55, 65, 75, 85 cali

49, 55, 65, 75, 85 cali EKRAN 3840×2160 px LCD

3840×2160 px LCD SYSTEM OPERACYJNY Android

Android HDR Dolby Vision

Dolby Vision WEJŚCIA 4x HDMI, eARC, 2/3xUSB, Ethernet, kompozytowe

4x HDMI, eARC, 2/3xUSB, Ethernet, kompozytowe WYMIARY 1093 x 629 x 69 mm / 1229 x 710 x 70 mm / 1448 x 833 x 70 mm / 1672 x 960 x 71 mm / 1910 x 1099 x 74 mm

1093 x 629 x 69 mm / 1229 x 710 x 70 mm / 1448 x 833 x 70 mm / 1672 x 960 x 71 mm / 1910 x 1099 x 74 mm WAGA 13,3 kg / 16,8 kg / 22,3 kg / 33,1 kg / 46 kg

13,3 kg / 16,8 kg / 22,3 kg / 33,1 kg / 46 kg CENA Od 5 500 PLN

Na pierwszy rzut oka: Zaletą XH9505 jest panel LCD z bezpośrednim podświetleniem LED i lokalnym przyciemnieniem. Za obsługę obrazu odpowiada procesor X1 Ultimate, któremu towarzyszy technologia szerokich kątów widzenia i fantastyczny system dźwiękowy Acoustic Multi-Audio.

LG CX

Specyfikacja

PRZEKĄTNA EKRANU 49, 55, 65, 77 cali

49, 55, 65, 77 cali EKRAN 3840×2160 px OLED

3840×2160 px OLED SYSTEM OPERACYJNY webOS

webOS HDR Dolby Vision

Dolby Vision WEJŚCIA 4x HDMI, eARC, 3xUSB, Ethernet, kompozytowe

4x HDMI, eARC, 3xUSB, Ethernet, kompozytowe WYMIARY 1071 x 618 x 46,9 mm / 1228 x 706 x 46,9 mm / 1449 x 830 x 46,9 mm / 1723 x 993 x 55,3 mm

1071 x 618 x 46,9 mm / 1228 x 706 x 46,9 mm / 1449 x 830 x 46,9 mm / 1723 x 993 x 55,3 mm WAGA 14,9 kg / 18,9 kg / 24 kg / 25,4 kg

14,9 kg / 18,9 kg / 24 kg / 25,4 kg CENA Od 7 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Nowy OLED od LG to najdroższy spośród testowanych telewizorów, ale także gratka dla konsolowców – urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi funkcjami, które zapowiedziane zostały dla PS5 i Xboxa Series X. Poza tym to atrakcyjny, robiący wrażenie telewizor.

Samsung Q80T

Specyfikacja

PRZEKĄTNA EKRANU 49, 55, 65, 75, 85 cali

49, 55, 65, 75, 85 cali EKRAN 3840×2160 px QLED

3840×2160 px QLED SYSTEM OPERACYJNY Tizen

Tizen HDR 10+

10+ WEJŚCIA 4 x HDMI, eARC, 2x USB, Ethernet

4 x HDMI, eARC, 2x USB, Ethernet WYMIARY 1095 x 634 x 55 mm / 1228 x 707 x 54 mm / 1447 x 830 x 54 mm / 1671 x 959 x 54 mm / 1893 x 1083 x 55 mm

1095 x 634 x 55 mm / 1228 x 707 x 54 mm / 1447 x 830 x 54 mm / 1671 x 959 x 54 mm / 1893 x 1083 x 55 mm WAGA 13,1 kg / 17,9 kg / 24,1 kg / 34,4 kg / 43,3 kg

13,1 kg / 17,9 kg / 24,1 kg / 34,4 kg / 43,3 kg CENA Od 5 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Siłą Q80T jest Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, które pozwala na wyrazisty kontrast, a także Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS). Jeśli szukasz telewizora, który będzie towarzyszył ci podczas next-genowych rozgrywek i filmowych wieczorów, koniecznie zwróć na niego uwagę.

SPRZĘT 01: Sony XH9505

Ceny telewizora Sony zaczynają się od 5 500 PLN, co czyni z niego niezwykle intrygującą propozycję – nawet większy, 65-calowy model jest o 2 tysiące złotych tańszy od porównywalnego LG CX. Nie oznacza to jednak, że producent oszczędził na funkcjonalności, a wręcz przeciwnie: XH9505 udowadnia, że klasyczne panele LCD nie powiedziały ostatniego słowa.

Zastosowana matryca otrzymała bezpośrednie podświetlenie LED, podzielone na 60 stref. Dzięki temu w każdej scenie poszczególne fragmenty ekranu mogą być niezależnie podświetlane, co pozwala uzyskać kontrastowy obraz. W praktyce robi to piorunujące wrażenie: za sprawą jasności powyżej 1 000 nitów w trybie standardowym i 980 nitów w kinowym możemy dostrzec wszystkie szczegóły, a równomierne podświetlenie dba o to, by kolory prezentowały się naturalnie zarówno w ciemnych scenach, jak i w tych jasnych.

Drobne problemy pojawiają się podczas wyświetlania obrazu HDR z dużą ilością cieni i świateł – widoczna jest wtedy przyćmiona i rozmyta, ale zauważalna poświata otaczająca jasne obiekty. Na szczęście w większości przypadków efekt ten pozostaje niewidoczny.

Zastosowana matryca otrzymała bezpośrednie podświetlenie LED

XH9505 zdobył nasze uznanie także w kwestii reprodukcji audio. Technologia Acoustic Multi-Audio pozwala uzyskać szeroką, realistyczną scenę dźwiękową, która rozciąga się po obydwu stronach telewizora.

Sprzęt kompatybilny jest ze standardem HDR10, HLG i Dolby Vision, chociaż niestety nie otrzymał on wsparcia dla HDR10+ – owszem, w sieci znajdziemy więcej filmów i seriali z Dolby Vision niż z HDR10+, ale na rynku znajdują się telewizory, które wspierają obydwa formaty. Graczy może zniechęcić brak wsparcia dla nadchodzących generacji konsol, w szczególności obiecanej gry w jakości 4K 120 Hz HDR z automatycznym trybem niskiej latencji i zmienną częstotliwością odświeżania. Na osłodę pozostaje nam tryb gamingowy (który za każdym razem trzeba włączać ręcznie), redukujący lag wejściowy do w pełni akceptowalnego poziomu 18,5 ms.

Sony XH9505 nie jest ideałem: brak mu kilku popularnych funkcji, które coraz częściej trafiają do propozycji konkurencji, z drugiej strony, to wciąż atrakcyjny telewizor o fantastycznych możliwościach audio, pięknym, naturalnym i płynnym obrazie, oraz z systemem Android, dzięki któremu możliwość rozbudowy jego funkcji jest praktycznie nieograniczona!

SPRZĘT 02: LG CX

W przypadku telewizorów OLED pojęcie „tani” oznacza tak naprawdę „nie tak drogi jak konkurencja”. W modelu CX LG obniżyło cenę do absolutnego minimum, ale to wciąż najdroższy spośród testowanych modeli. Jeśli dysponujemy większym budżetem, warto zwrócić uwagę na ten telewizor, ponieważ ma on kilka unikatowych funkcji.

Największym atutem nowego modelu są bez wątpienia kontrasty – cóż, tutaj OLED-y mają naturalną przewagę nad telewizorami wyposażonymi w podświetlenie LED. Matryca potrafi oddać zarówno najgłębsze czernie, jak i wszystkie niuanse kryjące się w cieniach. LG należą się za to pochwały: obraz prezentuje się znacznie lepiej niż w zeszłorocznych modelach, a ciemne sceny zachwycają głębią kolorów. \

Różnicę widać także w nasyceniu barw: duże plamy intensywnych barw, na przykład błękitne niebo czy zielone lasy, odwzorowane są z przyjemną dla oka naturalnością. CX nie ma problemów z realistycznym pokazywaniem różnych tonów skóry czy ruchem; w tym drugim przypadku algorytmy przetwarzania obrazu pilnują, żeby krawędzie obiektów pozostawały ostre nawet w środku dynamicznej akcji.

Telewizor nie ustrzegł się kilku niedociągnięć charakterystycznych dla paneli OLED. Przede wszystkim matryca jest ciemniejsza od standardowego ekranu LCD/QLED, przez co oglądanie telewizji w jasnych pomieszczeniach okazało się po prostu niewygodne. Sytuację ratują dość szerokie kąty widzenia, dzięki którym nie trzeba siedzieć dokładnie naprzeciwko ekranu, by cieszyć się obrazem.

W modelu CX LG po raz kolejny puszcza oczko do graczy

Niezbyt dobrze wypada również audio: technologia AI Sound Pro stara się jak może, ale nawet szeroka scena dźwiękowa nie potrafi zamaskować płytkiego, niemal pozbawionego basów brzmienia. Gdy w miksie dominują niskie tony, głośniki telewizora zaczynają nieprzyjemnie trzeszczeć i gubić dźwięk, dlatego bez odpowiedniego systemu surround nie ma co nawet marzyć o kinowych wrażeniach.

Po raz kolejny LG puszcza oczko do graczy – cztery porty HDMI są kompatybilne z przesyłaniem sygnału 4K ze 120 kl./s i 10-bitowym kolorem, a dzięki wsparciu dla NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync telewizor gotów jest na powitanie nowej generacji konsol. W domyślnym trybie gry lag wejściowy wynosi jedynie 13 ms.

Kłuje natomiast ogólnie bardzo mały progres firmy w ostatnich latach – gdy pozostali gracze dwoją się i troją, by zaoferować klientom coś nowego, LG zdaje się robić dość niewiele. Modelowi brakuje też obsługi DTS-u w plikach filmowych, a efekt HDR, jak na ten segment cenowy, rozczarowuje.

SPRZĘT 03: Samsung Q80T

Światło, kolory, akcja! Najtańszy spośród tegorocznych telewizorów QLED wyposażonych w Bezpośrednie Podświetlenie Strefowe wyróżnia się właśnie tymi trzema aspektami. Naturalnie jasny i zachwycająco barwny, Q80T może pochwalić się także realistycznym odwzorowaniem czerni. Co prawda Samsung nie podaje oficjalnie, ile indywidualnych stref podświetlenia znalazło się w tym modelu, ale bazując na jakości obrazu podejrzewamy, że około 50 (czyli podobnie jak w zeszłorocznym Q70R).

Wystarcza to w zupełności do uzyskania kontrastowych obrazów bez efektu poświaty – telewizor wzorowo radzi sobie z prezentowaniem jasnych obiektów na ciemnym tle. Drobne smugi świetlne widoczne są jedynie, gdy zbliżymy twarz do matrycy, co raczej nie zdarza się codziennie. Dużą zaletą okazał się także system audio, z funkcją Dźwięku Podążającego za Obiektem i Aktywnym Wzmacniaczem Głosu na czele; scena dźwiękowa okazała się szeroka i wciągająca, z realistycznie rozmieszczonymi źródłami dźwięku.

Q80T otrzymał także najlepszy w teście system skalowania zawartości do rozdzielczości 4K – ba, jeden z najlepszych na rynku! Niezależnie od źródła transmisji – mogą to być streamy niskiej jakości, płyty Blu-ray czy nawet stareńkie DVD – algorytm wygładza krawędzie obiektów i przejścia kolorystyczne, czyniąc ruch przyjemnie płynnym i naturalnym.

Q80T otrzymał najlepszy w teście system skalowania do rozdzielczości 4K

Gracze mogą połączyć piękny obraz z minimalnym opóźnieniem w Trybie Gry; nawet po włączeniu wszystkich wizualnych wodotrysków, lag wejściowy przy grze w rozdzielczości 1080p i 60 kl./s wynosi jedynie 19,7 ms. Przy czysto gamingowych ustawieniach maleje on do 8,7 ms, co jest wartością nieosiągalną dla większości telewizorów.

Jak to bywa z propozycjami Samsunga, w Q80T brakuje wsparcia dla Dolby Vision – zamiast niego możemy cieszyć się konkurencyjnym standardem HDR10+. Warto zaznaczyć, że system operacyjny Tizen jest kompatybilny z najchętniej oglądanymi usługami streamingowymi.

Telewizor od Samsunga to najlepsza propozycja dla osób, które często oglądają filmy w ciągu dnia lub w jasnych pomieszczeniach – kolorowy, ostry panel QLED nie zawiedzie ich oczekiwań. Dużo dobrego znajdą w nim również gracze; pokochają oni niski lag i możliwość wizualnego podkręcenia wrażeń z rozgrywki.

Werdykt

#1 SAMSUNG Q80T 89 /100

Plusy To najtańsza propozycja w teście, a przy tym najbardziej uniwersalna. Fantastyczne skalowanie obrazu, doskonałe kolory i kontrasty, dużo funkcji dla graczy – w tym przedziale cenowym trudno marzyć o lepszym sprzęcie.

Minusy Brak wsparcia dla Dolby Vision – jest tylko HDR10+.

Podsumowując Q80T łączy w sobie kinowy obraz, bogactwo funkcji dodatkowych i wszechstronność, zamykając to w atrakcyjnej, smukłej formie. Telewizory QLED przeszły w ostatnich latach metamorfozę, stając się luksusowymi dodatkami do domowego systemu audio-wideo.

#2 SONY XH9505 85 /100

Plusy Barwny, kontrastowy obraz w HDR. Dynamiczny dźwięk. System Android.

Minusy Brak wsparcia dla HDR10+. Mało funkcji dla graczy.

Podsumowując Subtelny, ale wyrazisty obraz – XH9505 to jeden z najlepszych modeli z ekranem LCD, jakie mieliśmy okazję sprawdzić.

#3 LG CX 73 /100

Plusy Kontrastowy, barwny i szczegółowy obraz.

Minusy Rozczarowujący HDR. Słaby, pusty dźwięk. Basy powodują trzeszczenie głośników.

Podsumowując LG CX to drogi, efektowny sprzęt, ale aby w pełni docenić jego możliwości konieczne są odpowiednie warunki.