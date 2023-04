Terraformacja Marsa – Rebel wygrywa kosmiczny wyścig!

Terraformacja Marsa to strategiczna gra planszowa, obok której nie da się przejść obojętnie. W rekordowym tempie podbiła serca maniaków planszówek i zagościła na wszelkich listach bestsellerów! Podczas rozgrywki gracze przenoszą się do XXIV wieku. Ziemia jest przeludniona, a zasoby naturalne przestają powoli wystarczać do przeżycia. Globalny rząd planetarny podjął decyzję o przeniesieniu się na jedyną planetę, która pozwoli Ziemianom na bezpieczną ekspansję. Rozpoczyna się tytułowa Terraformacja Marsa. Gra pozwala na kierowanie działaniami korporacji, mających wziąć udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Oznacza to, że Waszym zadaniem będzie nie tylko wygranie wyścigu na Marsa i wbicie flagi w powierzchnię tej pięknej planety. Musicie również sterryfikować go i utrzymać. Dacie radę?

Terraformacja Marsa – instrukcja i zasady

Po otwarciu pudełka zobaczycie wielką planszę i ogromną liczbę kart. Wbrew pozorom gra nie należy jednak do skomplikowanych. Musicie przestrzegać kilku zasad, aby powiodła się Terraformacja Marsa. Instrukcja wszystko Wam wyjaśni. Opisane w niej zalecenia są jasne i łatwe do przyswojenia. Gra Terraformacja Marsa jest również bardzo intuicyjna. Podczas rozgrywki każdy z graczy obejmie kontrolę nad jedną ze wspomnianych korporacji. Jako członek jej zarządu będzie miał za zadanie kupować i zagrywać karty projektów inwestycyjnych. Zazwyczaj projekty te będą mniej lub bardziej przyczyniały się do procesu terraformacji, jednak nie wszystkie. Mogą też być przedsięwzięciami biznesowymi innego rodzaju. Gra dobiega końca, kiedy spełnicie trzy założenia, wspólne dla wszystkich graczy – podwyższycie temperaturę o 8 stopni Celsjusza, sprawicie, że poziom tlenu w atmosferze będzie wynosić 14%, a na mapie pojawi się 9 pól oceanu.

Droga do zwycięstwa – Terraformacja Marsa

Wiemy już, kiedy rozgrywka się kończy, ale brakuje najważniejszego! Co zrobić, żeby wygrać? Aby zyskać miano zwycięzcy, gracz musi osiągnąć jak najwyższy Współczynnik Terraformacji i zdobyć najwięcej Punktów Zwycięstwa ze wszystkich uczestników rozgrywki. Wzrastają one za każdym razem, kiedy uda się podnieść jeden ze Wskaźników Globalnych, czyli temperaturę, poziom tlenu lub liczbę oceanów. Od Współczynnika Terraformacji zależy dochód gracza (a pieniądze – jak można się spodziewać w grze polegającej na zwycięstwie w wyścigu między korporacjami – są bardzo ważne!), a także jego podstawowy wynik. Aby wygrać grę Terraformacja Marsa, trzeba więc wykazywać się dobrym myśleniem strategicznym, umiejętnym dysponowaniem pieniędzmi i przede wszystkim regularną aktywnością w rozgrywce. Niewiele można tu ugrać, podkładając przeciwnikom kłody pod nogi. Terraformacja Marsa – gra planszowa, w której występuje niewiele negatywnej interakcji, pozwala w tym kontekście jedynie na drobne zmniejszenie produkcji przeciwnika lub usunięcie kilku zasobów.

Różne warianty gry Terraformacja Marsa

W grze może brać udział od jednej do pięciu osób. Perspektywa prowadzenia rozgrywki we dwójkę często zniechęca graczy, szczególnie jeśli chodzi o gry strategiczne. Terraformacja Marsa to jednak całkiem inna bajka. Gra we dwójkę nie różni się zbytnio od standardowej rozgrywki. Jedynym wyjątkiem jest zasada punktowania za nagrody, mówiąca, że za drugie miejsce nie przyznaje się punktów. Dodatkowym plusem jest fakt, iż zasiadając do rozgrywki we dwójkę, gracze mają znacznie większą kontrolę nad tym, co dzieje się na planszy. Gra staje się po prostu bardziej przejrzysta. Zachęcamy więc do wypróbowania różnych wariantów gry Terraformacja Marsa. Gra planszowa z pewnością przypadnie Wam do gustu, niezależnie od liczby osób biorących udział w rozgrywce. Karty dają graczom ogromne możliwości, a mała losowość pozwala naprawdę wczuć się w zarządzanie planetą.