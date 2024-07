Wakacyjny niezbędnik

Oto osiem produktów, których przeoczenie przed jakąkolwiek podróżą będzie absolutnie niewskazane.

Dobry powerbank to podstawa każdej podróży. Ten ma zintegrowany kabel USB-C i Lightning, więc nie musisz poszukiwać w swoim bagażu plączącego się przewodu. Estetyka łączy się tu z dużą pojemnością 10 000 mAh. W hotelu zaś ucieszy cię funkcja pass through, dzięki czemu jednocześnie będziesz uzupełniać baterię swojego powerbanku i urządzeń do niego podłączonych.

249 PLN

Lenovo Tab Plus

11,5-calowy tablet, który przede wszystkim jest tytanem rozrywki. Jego łącznie osiem głośników zapewni świetne wrażenia dźwiękowo-muzyczne, a ekran LCD 2K 90 Hz pozwoli nie tylko na scrollowanie mediów społecznościowych, ale i binge’owanie seriali. Dzięki pojemnej baterii to ostatnie będzie można robić nawet przez 12 godzin.

www.lenovo.pl

Niezwykle wygodny powerbank, na którym naładujesz także Apple Watcha od 0 do 80% w 45 minut. Pojemność to wciąż 10 000 mAh, a z nich przez port USB-C naładujesz resztę swojej drogocennej elektroniki.

449 PLN

Minimalnie mało miejsca w bagażu, maksymalnie dużo mocy. Z tej pojedynczej ładowarki z trzema portami USB-C można swobodnie ładować jednocześnie np. laptopa, tablet i smartfona. Słuchawki TWS czy czytnik e-booków też z pewnością z niej skorzystają.

149 PLN

Jeśli technologia ładowania bezprzewodowego jest dla ciebie jednym z największych dobrodziejstw ostatnich lat, ta podkładka ładująca Qi2 zapewnia 15 W szybkiego ładowania dla twojego smartfona, 5 W dla etui ze słuchawkami TWS i dodatkowe 5 W przez wbudowany port USB-C. Wygoda w kompaktowych rozmiarach.

299 PLN

TP-Link M7000

Będąc za granicą, zwłaszcza na innym kontynencie, zamiast kupować kilka lokalnych kart SIM i wyłączać swój polski numer telefonu, lepiej nową kartę włożyć w przenośny hotspot LTE. TP-Link ma w swojej ofercie opcje podstawowe, takie jak prezentowana, ale nawet jeśli chcesz w podróży uruchomić wieloosobowe, mobilne biuro o wysokim przesyle danych – mają na to odpowiednie modele.

199 PLN, www.tp-link.com

OPPO Enco Buds2 Pro

Słuchawki, które w bardzo niskiej cenie oferują tyle, że w pierwszej chwili trudno w to uwierzyć. 8 godzin grania wystarczy na dłuższy lot, a jeśli twoja podróż jest jeszcze bardziej wymagająca, wraz z etui uzyskasz 38 godzin dźwiękowej uczty. Na miejscu nie będziesz musiał przejmować się warunkami dzięki odporności na wodę i pot IP55. Dzięki dwóm mikrofonom z redukcją szumów AI przekażesz swoim znajomym i współpracownikom, jak jest ci dobrze na miejscu.

149 PLN, www.oppo.com

Walizka Wittchen

Walizka z polikarbonu to prawdziwa bohaterka letnich wypadów – niezwykłe trwała, lekka i odporna na zarysowania. Jej nowoczesny design wyróżni cię z tłumu, a wytrzymałe kółka i zamek TSA zapewnią komfort i bezpieczeństwo. Walizka łączy styl i funkcjonalność na najwyższym poziomie, pakowanie z WITTCHEN staje się przyjemnością, a podróżowanie to czysta radość!

Od 239 PLN, www.wittchen.com