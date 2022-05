Dom pod kontrolą z iRobot

Roboty sprzątające od iRobot zostały stworzone po to, by nasze życie stawało się łatwiejsze. Już od 20 lat wraz z każdą kolejną generacją Roomby lub Braavy jet, producent wprowadza na rynek nowy standard funkcjonalności, który szybko staje się niedoścignionym wzorem dla konkurencji. Czujnik wykrywający zabrudzenia, możliwość obsługi urządzenia z poziomu aplikacji, stacja ładująca z funkcją automatycznego czyszczenia robota – użytkownicy szybko pokochali innowacje, jakie proponował im iRobot.

Co najważniejsze, marka nie wprowadza ich jedynie z generacji na generację: dzięki systemowi operacyjnemu iRobot nowe funkcje otrzymują także starsze modele, dając świadomość, że iRobot to zakup na lata. Teraz przyszedł czas na aktualizację platformy do wersji 4.0 – sprawdźmy, o jakie umiejętności wzbogacą się nasi domowi pomocnicy.

Pełna kontrola

Jedną z najważniejszych aktualizacji, jaką otrzymały roboty sprzątające w ciągu ostatnich lat, było dodanie wsparcia dla wirtualnych asystentów. Osoby posiadające system smart home oparty o Asystenta Google lub Amazon Alexę, mogły płynnie włączyć do niego swój nowy sprzęt i sterować jego pracą za pośrednictwem poleceń głosowych. Kontrola ta wychodziła poza samo rozpoczynanie sprzątania na komendę: Roomba i Braava jet mogły być łączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami w sceny, automatyzujące zarządzanie domem.

Na tym tle użytkownicy korzystający z Apple HomeKit, mogli poczuć się odsunięci na bok. Na szczęście system operacyjny iRobot dodaje długo wyczekiwaną przez nich funkcję integracji z Siri. Podobnie jak w przypadku pozostałych systemów smart home, asystentka Apple zostanie wyposażona w obsługę specjalnych skrótów w aplikacji mobilnej iRobot HOME, jak również możliwość ustalania własnych komend głosowych. W ten sposób zarządzanie pracą robota stanie się jeszcze prostsze i przyjemniejsze.

Czy zdarzyło ci się, że twoja Roomba rozpoczęła cykl sprzątania na pozór bez powodu? W takich przypadkach krótkie śledztwo kończy się przeważnie znalezieniem jednego winowajcy: słodkiej pociechy lub futrzastego przyjaciela. Roboty sprzątające bardzo często przykuwają uwagę naszych rozkosznych domowników, więc nic dziwnego, że niektórzy z nich wiedzeni ciekawością, mogą przez przypadek wcisnąć przycisk Clean w najmniej spodziewanym momencie – na przykład w środku ważnej, służbowej wideokonferencji prowadzonej z domu.

Jeśli chcemy, by taka sytuacja nigdy się już nie powtórzyła, najnowsza wersja platformy iRobot oferuje nam funkcję Child & Pet Lock. Po jej uruchomieniu, fizyczny przycisk włączania jest blokowany, a urządzenie może być uruchomione jedynie z poziomu aplikacji mobilnej iRobot HOME.

W najnowszej aktualizacji roboty sprzątające Roomba i Braava jet zyskały jeszcze większą kulturę działania. Jeśli wiemy, że urządzenie nie powinno hałasować w danych przedziałach czasowych – na przykład godzinach pracy lub podczas dziecięcej drzemki – możemy ustawić tryb Do Not Disturb. Po samodzielnym zaprogramowaniu go w aplikacji mobilnej, możemy mieć pewność, że sprzęt nie rozpocznie cyklu sprzątania w określonych godzinach, gwarantując nam pełną ciszę i spokój.

Na twoich zasadach

Opisane powyżej funkcje, udostępnione zostaną wszystkim robotom Roomba i Braava jet wyposażonym w moduł Wi-Fi, nawet tym najstarszym. Na jeszcze więcej nowości mogą liczyć posiadacze modeli z obsługą Inteligentnych Map Imprint.

Przede wszystkim urządzenia będą lepiej dopasowywały się do specyfiki poszczególnych pomieszczeń: wiadomo, salon brudzi się w zupełnie inny sposób niż przedpokój, kuchnia czy sypialnia. Właśnie po to w platformie operacyjnej iRobot zaimplementowana została funkcja Room-Specific Cleaning Preferences, pozwalająca dopasować częstotliwość i intensywność pracy sprzętu do każdego pokoju w naszym domu.

Przykładowo, gdy zauważymy, że podłoga przy samych drzwiach wejściowych wymaga regularnego doczyszczania, wystarczy kilka ruchów w aplikacji iRobot HOME, by zlecić Roombie wykonanie kilku dodatkowych przejazdów w tym miejscu podczas każdego cyklu sprzątania. Przestrzeń dookoła drzwi stanie się widocznie czystsza, a my nie będziemy musieli obawiać się, że przez przypadek rozniesiemy brud po całym mieszkaniu.

Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się również w przypadku modelu Braava jet m6. W ten prosty sposób urządzenie będzie wiedziało, by korzystać z większej ilości płynu czyszczącego podczas sprzątania kuchni – w końcu nikt nie lubi tłustych i lepkich osadów po gotowaniu, szpecących kafelki i stanowiących niebezpieczeństwo dla domowników – ale nie w trakcie mopowania łazienki czy przedpokoju, gdzie zabrudzenia są mniej uciążliwe. Precyzyjne dopasowanie cyklu sprzątania do każdego pomieszczenia ułatwi zachowanie mieszkania w idealnej czystości i maksymalnie oszczędzi czas, jaki potrzebny jest na sprzątanie.

Sztuka wizualna

Najnowszy model robota sprzątającego, Roomba serii j7, podbił serca posiadaczy zwierząt domowych na całym świecie – urządzenie zostało wyposażone w rewolucyjny system PrecisionVision, który rozpoznaje leżące na jego drodze przeszkody. Początkowo algorytmy potrafiły zidentyfikować stosunkowo niewiele obiektów: nieczystości pozostawione na podłodze przez pupila, oraz kable i przewody; nieco później dodano rozpoznawanie butów, skarpet i słuchawek.

W aktualizacji systemu operacyjnego iRobot, producent postanowił po raz kolejny rozszerzyć katalog umiejętności robota. Teraz, gdy urządzenie napotka na swojej trasie sprzątania rozrzucone ręczniki i ubrania, będzie wiedziało, że należy je ominąć. Na dodatek iRobot obiecuje, że katalog inteligentnie rozpoznawanych obiektów będzie regularnie się powiększał – w ten sposób Roomba serii j7 stanie się jeszcze lepszym specjalistą od brudnej roboty.

Prawdziwy maestro

Oprócz nowych funkcji zaktualizowana platforma operacyjna iRobot oferuje nam dostęp do wszystkich opcji i ustawień, które mogliśmy znaleźć także w jej poprzedniej wersji. Roboty odkurzające i mopujące będą dalej proponowały dopasowanie harmonogramu sprzątania do naszego trybu życia oraz częstsze sprzątanie w sezonach, które wymagają szczególnego zadbania o czystość. Modele wykorzystujące Inteligentne Mapy Imprint, nie przestaną wykrywać potencjalnych stref sprzątania, na przykład dookoła kuchennych blatów, oraz omijać miejsc, w które nie powinny wjeżdżać. W połączeniu z możliwościami, jakie daje nam system operacyjny iRobot, uzyskujemy pełną kontrolę nad każdym aspektem domowych porządków.

Pełna aktualizacja platformy zostanie zrealizowana do końca czerwca 2022 roku. Więcej informacji znajdziesz na www.irobot.pl.