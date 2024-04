Citroën wkracza na rynek B-SUVów z nowym modelem C3 Aircross

Marka Citroën prezentuje pierwsze zdjęcia nowego C3 Aircross, który dzieli z hatchbackiem C3 tę samą tożsamość stylistyczną, obietnicę przestrzennego i komfortowego wnętrza, a także ambicję, aby wstrząsnąć rynkiem oferując bardzo konkurencyjne pozycjonowanie cenowe. Oba modele są oparte na tej samej platformie Smart Car, zapewniającej elastyczność układu napędowego i efektywność kosztową.

Nowy C3 Aircross został radykalnie odświeżony i wkracza na nowe terytoria, oferując bardziej wyrazisty charakter, więcej przestrzeni w środku, która może pomieścić nawet do 7 osób, rozszerzoną gamę źródeł napędu i ten sam poziom komfortu na pokładzie. W połączeniu z wysoce konkurencyjną ceną, nowa, bardziej dojrzała stylistycznie i muskularna wersja w pełni odpowiada oczekiwaniom rynku.

Nowoczesny i spójny design

Nowy C3 Aircross zawiera elementy nowego języka stylistycznego Citroëna, którego manifestem był samochód koncepcyjny Oli, a pierwszą realizacją model C3. Jego stylistyka łączy w sobie nową tożsamość marki i asertywny język formalny. Na wyrazistym przodzie o bardziej pionowym kształcie dumnie prezentuje się nowe logo marki Citroën i charakterystyczna sygnatura świetlna podzielona na 3 segmenty świetlne. Jego styl podkreśla również jakość i dbałość o szczegóły dzięki zastosowaniu na wybranych elementach wzoru układającego się w logo szewronu. Oprócz tej grafiki, Citroën bawi się postrzeganiem swojej sylwetki i personalizacją, przełamując bardziej pionowy kształt dwukolorowym dachem i ożywiając C3 Aircross punktowymi akcentami kolorystycznymi, kolorowymi klipsami, umieszczonymi na poziomie zderzaka i ćwiartki panelu, które klient może dowolnie zmieniać.

SUV o bardziej wyrazistym charakterze

Wygląd nowego C3 Aircross uległ radykalnej zmianie, przechodząc od modelu podkreślającego krągłości do modelu, który nie będąc agresywny, emanuje bardziej wyrazistym, muskularnym i stanowczym stylem. Mocny i wyrażający solidność, C3 Aircross podkreśla swój charakter SUV-a wysoką i poziomą maską, poszerzonymi nadkolami, solidnymi bocznymi listwami ochronnym, które wieńczą duże koła o średnicy 690 mm. Każdy element stylistyczny podkreśla wyjątkowość i żywiołową energię modelu, który emanuje teraz dużą pewnością siebie. Jego sylwetka jest bardzo wyważona i wyraża siłę.

Kompaktowy SUV oferujący do 7 miejsc

Całkowicie nowy C3 Aircross zmienia swoje wymiary, osiągając długość 4,39 metra, by zapewnić większą przestrzeń wewnątrz. Wyważone proporcje sylwetki wskazują na bardzo szeroki, największy w tej kategorii, rozstaw osi. Dzięki temu pasażerowie z tyłu mają więcej miejsca na nogi. Kolejnym elementem możliwym do uzyskania dzięki rozmiarom C3 Aircross i widocznym w jego stylistyce jest konstrukcja panelu tylnego, dzięki której tył samochodu jest dynamiczny i pionowy, zapewniając pasażerom siedzącym w trzecim rzędzie sporo przestrzeni. Jest to znacząca innowacja w tym segmencie, oferująca możliwość wygodnego pomieszczenia w samochodzie do 7 osób dzięki dwóm składanym siedzeniom znajdującym się w bagażniku. C3 Aircross oferuje mnóstwo „sztuczek” ułatwiających rodzinne wypady, zapewniając dużą elastyczność użytkowania. C3 Aircross pozostaje jednak bardzo kompaktowy, co ułatwia manewrowanie i bezstresowe parkowanie. Przemyślany, wszechstronny i zapewniający spokój ducha, C3 Aircross to łatwy w prowadzeniu SUV.

Przystępna cenowo oferta wielu źródeł napędu

Nowy SUV z segmentu B jest zbudowany na tej samej platformie Smart Car co hatchback C3, który został wprowadzony przez Citroëna i od początku zaprojektowany był pod kątem dostosowania do opcji napędów elektrycznych. Dzięki temu C3 Aircross doskonale odpowiada na wyzwania związane z transformacją energetyczną, oferując po raz pierwszy, obok tradycyjnej wersji spalinowej, opcję hybrydową ułatwiającą dostęp do elektryfikacji, której wszechstronność jest doskonale dostosowana do tego typu sylwetki. Co więcej, dostępny będzie również przystępny cenowo, całkowicie elektryczny układ napędowy produkowany w Europie.

Beztroski komfort w samochodzie

Sylwetka SUV-a C3 Aircross oferuje większy prześwit, co zapewnia większy spokój podczas prowadzenia, ułatwia wsiadanie do pojazdu i sprzyja podwyższonej pozycji za kierownicą gwarantującej lepszą widoczność. Elementy te przyczyniają się do dobrego samopoczucia użytkowników w samochodzie, co jest kolejnym znakiem rozpoznawczym C3 Aircross. Podobnie jak C3, nowy C3 Aircross będzie stawiał na komfort i będzie posiadał wszystkie elementy wyposażenia i technologie, jakich oczekują klienci na tym rynku.