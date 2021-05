Targi IFA 2021 odwołane

Kilka tygodni po tym, jak CES ogłosił swój tryumfalny powrót do Las Vegas w 2022 roku, poznaliśmy także losy największych europejskich targów technologicznych. Niestety, IFA 2021 nie odbędzie się w formie stacjonarnej, a los wersji online pozostaje nieznany.

Organizatorzy poinformowali o swojej decyzji na oficjalnym Twitterze wydarzenia. W dołączonym oświadczeniu tłumaczą, że z uwagi na pojawiające się coraz to nowe warianty COVID-19, niemożliwe jest zaplanowanie wydarzenia w sposób, który gwarantowałby bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym. Na dodatek hala wystawowa Messe Berlin, gdzie rokrocznie odbywają się targi, została częściowo zamieniona na szpital polowy i punkt szczepień – obydwie te instytucje będą potrzebne dłużej niż początkowo zakładano.



Stacjonarna edycja IFA 2021 nie dojdzie do skutku, a organizatorzy nie podali jeszcze dokładnych informacji na temat wersji online – niewykluczone, że impreza po raz kolejny przeniesie się do sieci. Jednocześnie obiecują oni, że przyszłoroczne targi na pewno odbędą się w Berlinie w dniach 2-6 września 2022. Co ciekawe, na przyszły miesiąc zaplanowana jest stacjonarna edycja MWC 2021 w Barcelonie, acz wiele firm, w tym Samsung, Lenovo i Sony, potwierdziło jedynie wirtualny udział w targach.