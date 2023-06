Tapo RV30 – pierwszy robot sprzątający od TP-Link

Firma TP-Link rozszerza swoje portfolio smart urządzeń o kolejną kategorię produktów. Na rynku debiutuje Tapo RV30, czyli robot odkurzający oraz mopujący. Duża siła ssania oraz zaawansowany system czujników to tylko niektóre z jego zalet.

Tapo RV30 odkurza z maksymalną siłą do 4 200 Pa. Możliwość wyboru jednego z czterech trybów pracy pozwala dopasować działanie robota sprzątającego do naszych potrzeb. Tryb cichy pozwala cieszyć się spokojem, jest idealny do kurzu oraz włosów. Tryb standardowy zapewnia najlepszy balans pomiędzy mocą a czasem pracy, przeznaczony jest on do codziennego sprzątania. Tryb turbo bez problemu poradzi sobie z większymi cząstkami brudu. Tryb max pozwala głęboko czyścić grube dywany. Dodatkowo oprócz odkurzania, robot sprzątający TP-Link potrafi również mopować podłogi. Zbiornik wody o pojemności 300 ml w połączeniu z trzema trybami pracy przeznaczonymi do różnych rodzajów podłóg pozwala zmyć do 200m2 powierzchni. Zastosowany w robocie sprzątającym filtr HEPA wychwytuje 99,9% alergenów do wielkości 0,3 mikrona włączenie.

Bateria o pojemności 5 000 mAh zapewnia do 5 godzin ciągłego sprzątania na jednym ładowaniu. Odkurzacz idealnie sprawdzi się w dużych domach lub mieszkaniach, docenią go zwłaszcza posiadacze zwierząt, po których trzeba ciągle sprzątać. Gdy stan naładowania akumulatora nie wystarczy na dokończenie odkurzania pozostałej powierzchni, Tapo RV30 powróci do stacji ładującej. Po naładowaniu zacznie ponownie sprzątać w miejscu, w którym skończył. Odkurzacz mapuje, a następnie zapisuje lokalnie maksymalnie do trzech pięter. Dzięki systemowi czujników LiDAR oraz Gyro wykrywa przeszkody, unika kolizji oraz upadków ze schodów. Mapowanie pomieszczeń pozwala dopasować indywidualne ustawienia sprzątania do konkretnego pomieszczenia. Personalizowanie harmonogramu sprzątania umożliwia również zaprogramowanie sprzątania pojedynczych pomieszczeń. Dodatkowo można dodawać wirtualne ściany, przykładowo aby uniemożliwić robotowi wjazd do pokoju. Jeśli chcemy zablokować odkurzanie części pomieszczenia, możemy wyznaczyć strefę zabronioną, którą Tapo RV30 ominie.

Wszystkie wymienione wyżej funkcje odkurzacza dostępne są do skonfigurowania w intuicyjnej aplikacji Tapo. Producent udziela na urządzenie 2-letniej gwarancji. Tapo RV30 dostępny będzie w sprzedaży w cenie ok. 1 500 PLN. Więcej na temat Tapo RV30 można dowiedzieć się na stronie internetowej pod tym linkiem.