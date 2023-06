Twórcy Heavy Rain i Detroit wydadzą ekscytujące „indyki”

Studio Quantic Dream ogłosiło założenie wydawnictwa Spotlight by Quantic Dream, którego celem jest wspieranie gier tworzonych przez niezależne studia.

Spotlight by Quantic Dream wspiera twórców już od wczesnych etapów koncepcyjnych, po międzynarodowy debiut komercyjny ich dzieł, zapewniając swoje doświadczenie i warsztat na każdym etapie tworzenia gry. W zakres usług wydawnictwa wchodzi finansowanie projektów, wsparcie produkcyjne, artystyczne i doradztwo techniczne oraz możliwość wykorzystania ekspertyzy zespołu Quantic Dream w zakresie testów, lokalizacji i zapewnienia jakości. Co więcej, Quantic Dream udostępnia swoje technologiczne zaplecze, razem ze studiem motion capture, platformą fotogrametryczną i studiem dźwiękowym z certyfikatem Dolby Atmos. W końcu, wydawnictwo zapewnia personel odpowiedzialny za takie obszary, jak komunikacja, marketing i ogólnoświatowa dystrybucja ich portfolio.

Quantic Dream zapewnia też niezależnym twórcom zespół i środki techniczne, które mają umożliwić im skoncentrowanie się na tworzeniu najlepszych możliwych wersji gier, nad którymi pracują.

Spotlight by Quantic Dream będzie odpowiedzialne za wydanie dwóch nowych produkcji w nadchodzących miesiącach: Under the Waves, autorstwa Parallel Studio oraz Lysfanga: The Time Shift Warrior, tworzonego rzez Sand Door Studio. Inne tytuły w trakcie produkcji to między innymi Dustbron, aktualnie tworzone przez norweskie studio Red Thread Games.

Under the Waves

Under The Waves to narracyjna gra przygodowa opowiadająca o pochłaniającej sile żałoby i wpływie ludzkości na środowisko naturalne. Celem gry jest także budowa świadomości odpowiedzialności za środowisko i pomoc w przemycaniu przekazu fundacji Surfrider Foundations Europe, której celem jest wsparcie działań w obszarze ekologii.

Premiera gry zaplanowana jest na 29 sierpnia 2023 na platformach PC, Xbox Series S/X oraz PlayStation 5. Historia Under the Waves śledzi losy podróży Stana, profesjonalnego nurka działającego w głębinach Morza Północnego. Odizolowany pod wodą, zaczyna doświadczać dziwnych wydarzeń, które sprawią, że zaczyna kwestionować własną poczytalność.

„Under the Waves to projekt, który powstał w mojej głowie, jeszcze jak byłem nastolatkiem. Inspiracją był prototyp gry 2D z łodzią podwodną w roli głównej, a jej celem było sprzątanie zanieczyszczeń w oceanie. Ten pomysł posłużył jako fundament, jednak to praca i inspiracja całego zespołu przełoży się na to, czym finalnie stała się ta gra” tłumaczy Ronan Coiffec, CEO i Game Director w Parallel Studio. „Jestem dumny z tego, że mogłem sprawić, że ta przygoda stała się faktem dzięki wsparciu wydawnictwa Spotlight by Quatnic Dream. Nasza współpraca dostarczyła nam kreatywnych rozwiązań i wsparcia technicznego, które stanowczo wykraczają poza samo wydanie naszej gry”.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Gra Lysfanga: The Time Shift Warrior pozwala graczom zaginać czas, umożliwiając im walkę ramię w ramię z kopiami siebie w wersjach z przeszłości.

Pierwsza produkcja studia Sand Door Studio to jednoosobowa gra z gatunku hack’n’slash z taktycznym zacięciem, która powstaje z myślą o komputerach osobistych. Gracze wcielą się w rolę Imë, potężnej wojowniczki, która musi ocalić Nowe Królestwo.

„Gra powstała jako studencki projekt. Naszym pierwszym wyzwaniem było przełożyć go na pełne i innowacyjne doświadczenie, po pierwsze przez założenie samego studia, Sand Door, a potem przez partnerstwo wydawnicze ze Spotlight by Qunatic Dream” tłumaczy Matthieu Schneider, Studio Director. „Zarówno samo studio jak i ambicja projektu znacząco urosły. Nasza współpraca ze Spotlight by Quantic Dream przyniosła ze sobą ogromną wartość dla Lysfanga: The Time Shift Warrior, przez możliwość zderzenia kreatywnych wizji i wsparcie na przestrzeni całego procesu produkcyjnego. Nie możemy się doczekać, aż gracze z całego świata odkryją Nowe Królestwo”.