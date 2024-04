TEST: OPPO Pad Neo

Pomimo prób przekształcenia tabletu w bardziej produktywne urządzenie przypominające laptop, większość urządzeń tego typu nadal lepiej radzi sobie z konsumpcją multimediów, niż tworzeniem treści. Może zatem lepiej nie udawać, że tablet jest czymś więcej? Rzućmy okiem na model OPPO Pad Neo – wyposażony w system Android, w eleganckiej obudowie, z 11-calowym ekranem, wyposażony w jasny, żywy wyświetlacz i cztery głośniki wydobywające solidny dźwięk, w stosunkowo przystępnej cenie.

OPPO podniosło poprzeczkę w dziedzinie wyświetlaczy. Pad Neo ma 11,4-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2408×1720 pikseli. Jest także stosunkowo jasny, a jego szczytowa jasność wynosi około 400 nitów. To postęp w stosunku do ostatniego tabletu marki, czyli OPPO Pad Air. Choć nadal nie jest tak ostry jak wyświetlacz choćby iPadów, i tak robi przyjemne wrażenie. Tego samego nie można powiedzieć o częstotliwości odświeżania, wynoszącej tylko 90 Hz. OPPO poszło tutaj na skróty, zwłaszcza że obecnie nawet telefony ze średniej półki mają wyświetlacze o częstotliwości 120 Hz.

Podoba mi się za to design urządzenia. Krawędzie i rogi są zaokrąglone i nie wbijają się w dłonie. Tył jest dwukolorowy i ma wygląd bardziej premium niż większość tabletów z niskiej i średniej półki. Jakość wykonania jest także dobra. Pad Neo buduje wizerunek solidnego, bez większej elastyczności obudowy. Tylny aparat 8 Mp wyróżnia się podwyższoną srebrną ramką, chociaż sam obiektyw jest taki sobie. Zdjęcia są dość blade, ze sporą ilością szumu. Przedni aparat (również 8 Mp) jest wystarczająco dobry do rozpoznawania twarzy, ale nie do wideokonferencji. Do dyspozycji użytkownika jest tylko 128 GB pamięci wewnętrznej, ale wspaniałą wiadomością jest, że można rozszerzyć ją za pomocą karty microSD. OPPO Pad Neo nie ma gniazda audio 3,5 mm, zamiast tego będziesz musiał używać słuchawek Bluetooth. Głośniki, wszystkie cztery, noszą etykietę Dolby Atmos. To oczywiście zbędny bajer, ale istotne jest coś innego – dialogi w filmach są wyraźne, a dźwięk pełny.

OPPO Pad Neo jest konkurencyjny cenowo

Jeśli na co dzień pracujesz na flagowym smartfonie, OPPO Pad Neo z przeciętnym chipsetem MediaTek Helio G99 z 2022 roku nie zrobi na tobie wrażenia. Faktycznie model ten przede wszystkim służy do przeglądania stron internetowych, poczty, social mediów, oglądania filmów i słuchania muzyki. Zapomnijmy tutaj o graniu w poważniejsze gry. Z drugiej strony, OPPO wykonało całkiem niezłą robotę, umożliwiając wielozadaniowość, co można było już zobaczyć wcześniej w OPPO Pad Air i składanych smartfonach producenta. Na przykład przesunięcie dwoma palcami od góry ekranu w dół – gdy tablet jest ustawiony poziomo – umożliwia otwarcie drugiej aplikacji w trybie podzielonego ekranu. Możesz też otworzyć kolejną aplikację z paska zadań lub paska bocznego oraz w ruchomym oknie na wiele sposobów. Łatwo też zmienić ich rozmiar.

Żywotność baterii jest przyzwoita. Przy pojemności 8 000 mAh wytrzymywała w teście między 6 a 6,5 godziny, co pokrywa się mniej więcej z innymi produktami tego typu z baterią o tej pojemności. OPPO ma jednak przewagę w dziedzinie prędkości ładowania, oferując 33 W, gdy takie Redmi Pad SE dysponuje tylko 10 W.

Przy cenie 1 299 PLN za wersję Wi-Fi i 6 GB RAM oraz 1 499 PLN za model LTE i 8 GB RAM, OPPO Pad Neo jest konkurencyjny cenowo. Droższe produkty zazwyczaj oferują jako opcjonalne akcesoria klawiatury i pióra, które wraz z wyższą wydajnością mają zapewniać działanie zamienne z laptopem. Tańsze z kolei mają znacząco gorsze ekrany i konfigurację audio. OPPO wpasowuje się w fajny segment swoim produktem, pozwalając na szerokie operowanie danymi dzięki slotowi na kartę microSD, mając atrakcyjny design i konkurencyjną szybkość ładowania.

Specyfikacja

CENA Od 1 299 PLN

Od 1 299 PLN EKRAN 11,4” 2408×1720 px 16:10

11,4” 2408×1720 px 16:10 RAM 6/8 GB

6/8 GB ROM 128 GB + microSD

128 GB + microSD ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 WYMIARY 188 x 255 x 6,9 mm

188 x 255 x 6,9 mm WAGA 538 g