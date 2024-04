Columbia Sportswear przedstawia kolekcję ICONS Chasing Waterfalls

Tegoroczna kolekcja Columbia ICONS, zatytułowana „Chasing waterfalls”, nawiązuje do korzeni marki w stanie Oregon w USA oraz jej outdoorowego DNA.

To kolekcja powstała w wyniku inspiracji florą i kolorami Silver Falls State Park w Silverton w stanie Oregon. Najbardziej urzekająca wędrówka na tym szlaku to 14 -kilometrowa pętla, zwana Szlakiem Dziesięciu Wodospadów. To wyjątkowe i niesamowite doświadczenie prowadzące pośród dziesięciu wspaniałych kaskad!

Limitowana kolekcja Columbia ICONS łączy w sobie wyrazistą estetykę i wysoką funkcjonalność, bo oprócz miejskiego look-u, ma także szereg praktycznych rozwiązań, a także zaawansowanych technologii Columbii. Przykładem jest Omni-Shield, która stanowi barierę zarówno dla wody, jak i dla zanieczyszczeń, pozwalając dłużej cieszyć się czystymi ubraniami. Odzież z technologią Omni-Shield schnie 3 do 5 razy szybciej, ponieważ nie magazynuje wilgoci tak jak tradycyjne tkaniny.

Wiatrówka Columbia Challenger Windbreaker z kapturem to absolutny „must have” tegorocznego lata. Świetnie sprawdzi się podczas wietrznej pogody. Wykonano ją z tkaniny odpornej na wsiąkanie wody. Ma profilowany kaptur, z możliwością regulowania wielkości. Przednia kieszeń typu ‘kangur’ ma otwarty dostęp z obu stron, ale umożliwia również wykorzystanie komory z górnym dostępem zamykanym na patkę z dwoma rzepami. Dzięki temu możesz bezpiecznie schować tam np. portfel i telefon, a w bocznych kieszeniach ogrzać ręce. Na mniejsze drobiazgi idealna będzie siateczkowa kieszonka ulokowana na rękawie. Zmieści bilet czy słuchawki, a praktyczny zamek uniemożliwi ich wypadniecie. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 299,99 PLN.

Columbia Riptide Fleece to zakładana przez głowę bluza polarowa, dostępna w wersji damskiej i męskiej, która świetnie sprawdzi się w okresie wiosenno-letnim. Bluza ma dwie kieszenie na ręce zapinane na zamek oraz regulację w dolnej lamówce. Cena: 399,99 PLN.

Helvetia Cropped Half Snap – ten polar od marki Columbia z zapięciem na zatrzaski do połowy długości, został wykonany z bardzo miękkiego, pluszowego materiału. Ma klasyczny design i kontrastowe wykończenie, które sprawiają, że jest to klasyk w nowoczesnym wydaniu. Polar ma ściągacze przy mankietach i u dołu, a także ściągacz przy kołnierzu. Cena: 279, 99 PLN.

W ofercie ICONS 2024 znajdują się koszulki, bluzy, spodnie, szorty, różne rodzaje kurtek, kamizelki oraz szereg akcesoriów, które świetnie sprawdzą się podczas miejskich wędrówek i podmiejskich wycieczek.

Produkty z kolekcji ICONS można kupić na: answear.com, prm.com