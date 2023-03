Wywiad: Wiktor Dyduła

Ostatnie dwanaście miesięcy okazało się być przełomowe w karierze Wiktora Dyduły. Młody wokalista po zeszłorocznym udziale w The Voice of Poland zabrał się ostro do roboty i w przeciągu roku wydał swój debiutancki album Pal Licho!.

„Ta płyta to moje marzenie, energia, strach, miłość, sentyment, złość, szczęście, płacz, stres i zgrzytanie zębami, żelipapą, podróż, meta, ale przede wszystkim start. Długo nie mogłem zdecydować się na tytuł, aż ostatecznie stwierdziłem, że PAL LICHO! będzie w punkt. Dostrzegam w tym stwierdzeniu jakiś pierwiastek mojej codzienności i bardzo prosto, a zarazem trafnie opisuje podejście, które staram się wytrenować w sobie od jakiegoś czasu.” – Wiktor Dyduła

Na płycie znalazło się trzynaście utworów, znane już słuchaczom single oraz sześć nowych kompozycji, w tym dwa z gościnnym udziałem Natalii Grosiak i Oli Olszewskiej.

Wiktor Dyduła dał się poznać szerszej publiczności uczestnicząc w 12. edycji „The Voice of Poland”, gdzie przykuł szczególną uwagę widzów swoją charyzmą, poczuciem humoru, no i oczywiście wokalnym talentem. Choć ostatecznie w programie zajął 4. miejsce, to nie stanęło mu to na przeszkodzie, by w stu procentach wykorzystać swój rosnący potencjał. Debiutancki singiel Wiktora Dobrze Wiesz, że Tęsknię szturmem zawojował większość radiowych list przebojów i był najczęściej słuchanym singlem spośród wszystkich wydanych przez finalistów programu. Dziś artysta przedstawia debiutancki album.

Wiktor Dyduła – Pal licho! (2023)