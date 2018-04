BlackBerry Athena z klawiaturą QWERTY

BlackBerry zawsze miało opinię firmy nieco niszowej, produkującej urządzenia przede wszystkim do zadań biznesowych. Nowy model, roboczo nazwany Athena, ma stanowić most pomiędzy nowoczesnym smartfonem i klasycznym telefonem BlackBerry.

Z zewnątrz Athena przypomina KeyOne – to wciąż smartfon z doczepioną klawiaturą – ale swoją funkcjonalnością ma zbliżyć się do najpopularniejszych smartfonów na rynku. Nowocześniejszy design i większy ekran mają iść w parze z pełną klawiaturą QWERTY oraz podwójnym aparatem fotograficznym. Telefon będzie wyposażony w wyjście audio 3,5 mm, port USB-C i skierowany do dołu głośnik. Smuklejsza obudowa pozwala sądzić, że Athena rozwiąże największą bolączkę KeyOne, czyli słabe wyważenie, i ułatwi tym samym korzystanie z klawiatury. Ta ostatnia otrzymała zresztą małą aktualizację – na spacji znajdzie się teraz logo BlackBerry, na którego brak z przodu KeyOne narzekali fani.

Oprócz renderów do sieci nie wyciekło zbyt wiele informacji o Athenie. Niepewna jest nawet jej ostateczna nazwa – w końcu KeyOne roboczo nazywał się Mercury. BlackBerry i jej firma-matka, TCL Corporation, utrzymują, że poprzedni model smartfona był rynkowym hitem i liczą na podobne ciepłe przyjęcie Atheny. Największa konkurencja dla telefonu może nadejść jednak ze strony marki… BlackBerry właśnie. Nadchodzące modele BlackBerry Ghost i Ghost Pro to bowiem elegancko prezentujące się bezramkowce, których atrakcyjny design wydaje się przemawiać do nowoczesnego użytkownika bardziej, niż klawiatura Atheny.