Światowa premiera GRID Legends już w lutym

Dobra wiadomość dla fanów gier wyścigowych. Już w przyszłym roku, na komputerach i konsolach ukaże się najnowsza część serii GRID, zatytułowana Legends. Do dyspozycji odda nam ona wiele aut i sposobów zabawy, w tym premierowy dla serii tryb fabularny.

Tryb fabularny Driven to Glory był zainspirowany serialem dokumentalnym Formuła 1: Jazda o życie, dostępnym na Netflixie. Został on nagrany z wykorzystaniem technologii motion capture i uzupełniony scenkami z udziałem profesjonalnych aktorów, co ma dać graczowi wrażenie uczestnictwa w prawdziwym turnieju. Oprócz niego, Legends zawiera także rozbudowany tryb Kariery z ponad 250 wydarzeniami, powrót trybów Drift i Elimination oraz pierwsze w historii serii wyścigi z elektrycznym wspomaganiem.

Do dyspozycji otrzymamy ponad 100 pojazdów, od klasycznych samochodów wyścigowych i bolidów, aż po pojazdy ciężarowe i auta elektryczne. W grze znajdziemy ponad 130 torów z całego świata: zarówno profesjonalne obiekty typu Indianapolis Motor Speedway, jak i uliczne trasy po San Francisco, Paryżu czy Londynie. Gra online będzie jeszcze przyjemniejsza dzięki funkcji hop-in, pozwalającej nam w kilka sekund dołączyć do wyścigu. Co najważniejsze, Legends umożliwi nam rywalizację w trybie międzyplatformowym.

Premiera GRID Legends zaplanowana została na 25 lutego 2022 roku. Gra będzie dostępna na pecetach (Steam oraz Origin), PS5, PS4 oraz Xboxie Series X/S i Xboxie One.