Amazon Prime dostępny dla klientów Play

Zbliża się czas kupowania świątecznych prezentów. Jeśli chcesz zrealizować je online i jesteś klientem abonamentowym Play (lub planujesz nim zostać), mamy dla ciebie dobrą wiadomość – już teraz możesz skorzystać z darmowego okresu próbnego usługi Amazon Prime.

Program Amazon Prime jest przeznaczony dla osób, które często robią zakupy w sieci. Dzięki niemu, podczas zamawiania produktów z Amazona, możemy liczyć na bezpłatną dostawę do domu bez minimalnej wartości zakupów, zaś produkty trafią do nas już następnego dnia. Amazon Prime obejmuje miliony artykułów z najpopularniejszych kategorii, w tym elektronikę, książki, akcesoria do domu, ubrania i dodatki oraz zabawki.

Poza wygodnymi zakupami online, usługa daje nam również dostęp do filmów i seriali z platformy Amazon Prime Video, darmowych gier i miesięcznej subskrypcji Twitch z Prime Gaming oraz Prime Exclusive Deals – szeregu atrakcyjnych ofert od najpopularniejszych marek, także podczas Amazon Prime Day.

Jeśli posiadasz abonament w Play i do tej pory nie korzystałeś z promocji Amazona, możesz wypróbować ją za darmo przez 30 dni: wystarczy aktywować usługę przez aplikację Play24 lub poprzez dekoder TV Box. Po zakończeniu okresu promocyjnego, Amazon Prime kosztować będzie 11 PLN miesięcznie. Osoby, które do tej pory korzystały w Play z Amazon Prime Video za 25 PLN miesięcznie, automatycznie otrzymają dostęp do rozszerzonej wersji usługi w niższej cenie. Promocja dostępna jest także dla nowych klientów, którzy zdecydują się na wykupienie abonamentu.