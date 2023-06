Świat sportu i technologii 

Zawody sportowe nie od dziś wzbudzają wiele pozytywnych emocji. I to nie tylko w prawdziwych kibicach, ale także całych społecznościach, które podczas największych imprez sportowych dopingują swoich zawodników. Jest to zwłaszcza widoczne w trakcie letnich igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata w piłce nożnej, a teraz także za sprawą Igi Świątek i Huberta Hurkacza – tenisowych turniejów wielkoszlemowych. Większość z tych wydarzeń sportowych nie odbyłaby się jednak bez wsparcia dużych marek, które chcą angażować się nie tylko w popularyzację poszczególnych dyscyplin, ale także przybliżać kibicom swoje wartości i zaprezentować technologiczne nowinki. I tak jest również w przypadku firmy OPPO, która od kilku lat jest partnerem największych wydarzeń piłkarskich czy tenisowych.

Champion z championem

Początki współpracy między marką OPPO a futbolowymi potentatami sięgają roku 2015, kiedy to producent smartfonów został partnerem technologicznym klubu FC Barcelona. Następne lata rozwijały relacje przedstawicieli chińskiej firmy z piłkarskimi federacjami, aż do momentu ogłoszenia w 2022 roku współpracy z UEFA Champions League. Objęła ona nie tylko rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA, ale również Superpucharu Europy UEFA, Ligi Mistrzów Futsalu UEFA oraz Ligi Młodzieżowej UEFA. I nie chodziło tylko o brandowanie stadionów, stref kibica czy strojów piłkarzy. Głównym założeniem tej kooperacji było przedstawienie idei marki OPPO, produktów, ale także wsparcie inicjatyw sportowych i społecznych dla dzieci i młodzieży.

Podczas samych rozgrywek organizowano dodatkowe eventy, które zachęcały kibiców nie tylko do aktywnego wspierania swoich drużyn, ale także zachowywania tych momentów w pamięci swoich smartfonów. W specjalnych strefach pokazowych można było poznać możliwości najnowszych modeli telefonów, ale także smartwatchy czy słuchawek, które pozwalają na aktywny, a zarazem przyjemny sposób spędzania wolnego czasu. Podobnie będzie w tym roku podczas finału UEFA Champions League 2022/2023 w Stambule, którego oficjalnym smartfonem został OPPO Find N2 Flip. Co ciekawe, modele premium smartfonów OPPO pozwalają robić doskonałe zdjęcia, także z wydarzeń sportowych i największe stadiony piłkarskie stały się galeriami tych fotografii. Podczas meczów można podziwiać zdjęcia fotografów sportowych, wykonanych właśnie smartfonami, a kibice są również zachęcani do dzielenia się swoimi zdjęciami, których galeria dostępna jest na stronie internetowej OPPO oraz oficjalnej stronie UEFA.

Na londyńskiej trawie i paryskiej mączce

Drugim tak dużym partnerstwem sportowym marki OPPO jest współpraca z federacjami tenisowymi. W trakcie turniejów wielkoszlemowych, zarówno tych w Londynie, jak i Paryżu, OPPO występuje w roli Partnera Premium. Działania te zostały zapoczątkowane w 2019 roku, kiedy to po raz pierwszy logo firmy z Azji pojawiło się w spisie sponsorów turnieju Roland Garros. Warto podkreślić, że była to pierwsza marka z tego regionu świata, która wspierała europejski tenis. Co więcej, znalazła się obok takich gigantów jak Emirates, Rolex czy Renault. Podobnie jak w przypadku działań z piłkarskimi federacjami, głównym założeniem partnerstwa nie było jedynie brandowanie aren tenisowych, czy pojawianie się logotypu w przekazach telewizyjnych, a szersze wyjście do kibiców z produktami marki OPPO i zachęcenie ich do wykorzystania potencjału np. aparatu fotograficznego w smartfonie. Kibice mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z francuskim tenisistą Gaëlem Monfilsem, przygotowywane były Shot of the Day, czyli codzienne filmiki z najlepszym zagraniem paryskiego turnieju, a następnie kibice mogli wybrać to najlepsze. Finalnie nie zabrakło olbrzymiej galerii zdjęć i wideo, które były prezentowane na stronie OPPO i w mediach społecznościowych, gdzie kibice każdego dnia mogli wymieniać się setkami swoich zdjęć i wspomnień z tych wyjątkowych turniejów. Duża aktywność koncentrowała się również na wsparciu młodych adeptów tenisa, którzy nie zawsze mogą pozwolić sobie na treningi pod okiem trenera czy na pełnowymiarowym korcie. Przy tej okazji w okolicy stadionów w Paryżu i Londynie odnowiono ściany, które zostały przystosowane do stawiania pierwszych kroków w tym sporcie.

Marka OPPO duży nacisk kładzie na innowacyjność i wykorzystywanie inteligentnych rozwiązań, a w jej DNA wpisana jest maksyma „Inspiration Ahead”. Podobną zasadą kierują się ludzie świata sportu, zawodnicy oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie niesamowitych widowisk, które na całym świecie oglądają miliardy osób. Partnerstwo biznesowe pokazuje, że korzyści finansowe płynące z zawartej współpracy są niezwykle istotne. Jednak bardziej efektywne jest wsparcie inicjatyw towarzyszących największym wydarzeniom sportowym, które angażują kibiców, fanów danej dyscypliny czy turystów odwiedzających miasta, będące gospodarzami dużych imprez sportowych, a przez to pozwalają tworzyć grono nowych klientów zainteresowanych marką i jej ofertą.