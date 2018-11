TEST: JBL UA Sport Wireless Train

Kiedy myślimy o słuchawkach dla sportowców, wyobrażamy sobie dokanałówki z zaczepami stabilizującymi je w uszach. Podczas projektowania modelu Sport Wireless Train, JBL postanowiło obrać zupełnie inną strategię – sprawdźmy, czy był to krok w dobrą stronę.

Opisywane słuchawki są owocem współpracy firmy JBL z producentem odzieży sportowej Under Armour. Szczególnie widać to w ich designie. O komfort podczas treningu dbają poduszki, pokryte szybkoschnącym materiałem, antypoślizgowa tkanina na pałąku i odporne na pot wykończenie. Dzięki temu słuchawki pewnie trzymają się na głowie nawet podczas intensywnego cardio lub jogi. Należy zauważyć, że Sport Wireless Train zostały zaprojektowane przede wszystkim do ćwiczeń na siłowni i mogą nie spodobać się biegaczom.

Słuchawkami sterujemy za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie. Wciśnięcie loga UA na prawej muszli, aktywuje tryb TalkThru, który przycisza muzykę i aktywuje mikrofony rejestrujące mowę, dzięki czemu możemy porozmawiać z inną osobą bez konieczności zdejmowania Sport Wireless Train. Połączenie między słuchawkami a urządzeniem mobilnym jest stabilne, a jakość dźwięku doskonała. Dzięki ekspozycji basów muzyka brzmi energetycznie i zachęca do ćwiczenia.

Jeśli dodamy do tego wytrzymałą baterię (do 16 godzin!) z możliwością ekspresowego ładowania, otrzymamy idealne słuchawki dla częstych gości siłowni.

Cena 850 PLN