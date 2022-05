TEST: Samsung The Freestyle

Jeśli najdzie nas ochota na filmowy seans pod namiotem, na kempingu czy w ogródku, mamy dość ograniczone możliwości. Albo zdecydujemy się na korzystanie z małego ekranu smartfona, albo na niewiele większy tablet czy laptop. Prawdziwie kinowe wrażenia są nieosiągalne w plenerze… przynajmniej aż do teraz. Najnowszy projektor od Samsunga, noszący uroczo niefrasobliwą nazwę The Freestyle, obiecuje nam duży i piękny obraz w dowolnym miejscu na Ziemi. Przekonajmy się, czy tak będzie w praktyce.

Już na pierwszy rzut oka widać, że projektor został stworzony z myślą o podróżnikach: to malutki, ale wytrzymały gadżet. Silikonowe etui szczelnie otula sprzęt, chroniąc go przed uszkodzeniami i przypadkowymi obiciami. The Freestyle osadzony jest na niewielkim, metalowym statywie o szerokim zakresie zmiany kąta nachylenia. Charakteryzuje się on bardzo dobrą stabilnością: po ustawieniu projektora w żądanej pozycji, nie poruszył się on nawet po przypadkowym potrąceniu. Całość waży rekordowo niskie 800 g, co oznacza, że bez problemu wrzucimy go do plecaka czy torby podróżnej.

Z uwagi na niewielkie wymiary, The Freestyle został wyposażony w dość ograniczony wybór portów. Wzdłuż bocznej ścianki umieszczone zostały dwa złącza: USB-C do zasilania projektora oraz Micro HDMI, za pomocą którego połączymy projektor z przewodowym źródłem obrazu. W praktyce najczęściej oglądałem na nim zawartość z serwisów streamingowych; do dyspozycji otrzymujemy również łączność Bluetooth i Wi-Fi. Ponad nimi znajduje się przycisk, służący do wyciszania lub włączania asystentów głosowych. Do pracy sprzęt potrzebuje zewnętrznego zasilania – najprostsze jest oczywiście podłączenie go do gniazdka, ale da się je zastąpić powerbankiem o mocy co najmniej 50 W.

Sama konfiguracja The Freestyle okazała się niesamowicie prosta. Projektor działa na inteligentnej platformie Tizen, przez co do jego obsługi możemy wykorzystać aplikację Samsung SmartThings. Proces ustawiania i konfiguracji sprzętu trwał zaledwie cztery minuty. To w dużej mierze zasługa systemu Automatycznego Dostosowania Obrazu. W zależności od tego jak go ustawimy, The Freestyle potrafi samodzielnie skorygować deformacje obrazu, na przykład efekt trapezu, przechylenie ekranu czy brak ostrości. „Złapanie” właściwych ustawień jest błyskawiczne: gdy w trakcie seansu zbliżałem projektor do ściany lub obracałem go, urządzenie nie miało problemu z dostosowaniem się do nowych warunków w czasie rzeczywistym.

Mimo niewielkich rozmiarów projektor potrafi uraczyć nas naprawdę sporą dawką emocji – dosłownie. Wystarczy 80 cm od ściany, by The Freestyle rzutował ekran o przekątnej 30 cali, i 1,5 m, aby powiększyć go do 55 cali. Maksymalny rozmiar ekranu to 100 cali, osiągany z odległości 2,7 m. Dzięki temu sprzęt nadaje się do pracy w małych pomieszczeniach.

Fenomenalna okazała się także jakość wyświetlanego obrazu. Do dyspozycji otrzymujemy obraz w rozdzielczości 1080p w klasycznym, filmowym formacie 16:9 i z obsługą HDR10/HLG. W ciemnym pokoju projektor zachwycił mnie głęboką, naturalną paletą barw – kontrasty były wyraziste, zaś zacienione obszary kadru wypełniały się detalami. Podobne wrażenia wywołał we mnie seans przy lekko przytłumionym, popołudniowym świetle: chociaż czernie były odrobinę bledsze, wciąż mogłem dostrzec wszystkie szczegóły. Projektor miał jedynie problem z odtwarzaniem wideo w środku dnia, przy mocnym i bezpośrednim nasłonecznieniu, ale by rozpocząć seans, wystarczyło zasunąć zasłony.

Jakimś cudem projektantom udało się zamknąć w The Freestyle całkiem niezły system audio. Układ głośników 360 stopni wspomożonych przez pasywną membranę, otoczył mnie realistyczną i bogatą sceną dźwiękową, acz w większych pomieszczeniach musiałem mocno podkręcić głośność projektora. Jeśli potrzebujemy mocniejszego brzmienia, projektor może pracować z głośnikami Bluetooth lub soundbarami Samsunga.

The Freestyle to jeden z nielicznych produktów ostatnich lat, który dorasta do swojego „hype’u”. Projektor spełnia wszystkie obietnice producenta, gwarantując nam przepiękny obraz, wygodną i przenośną formę oraz zadziwiająco głęboki dźwięk. Idealna propozycja nie tylko dla cyfrowych nomadów.

Specyfikacja