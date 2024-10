Streetwearowy trekking? Teraz już tak

KEEN po raz kolejny zaskakuje, tworząc nieszablonowe rozwiązania, by kompleksowo spełniać oczekiwania swoich fanów. Tego sezonu na szlakach i na ulicach wyróżniać będzie się najnowszy model: KEEN Jasper Zionic, stanowiący połączenie kultowych produktów marki. Co więcej, przy okazji premiery nawiązana została nieoczywista współpraca z brandem, będącym ikoną świata streetwear i outdoor – kalifornijskim Gramicci.

Model Jasper wyróżnia lifestyle’owy, miejski design i komfort idealny na co dzień. Zionic to za to innowacyjne trekkingowe technologie: podeszwa opracowana, by zwiększać tempo chodu na górskich szlakach, jednocześnie zmniejszając wytrącaną energię, aby zmaksymalizować komfort i niwelować zmęczenie.

Dopasowana i wyprofilowana konstrukcja buta szczelnie otula stopę przy każdym krok,u zapewniając stabilność i wysoką amortyzację, dzięki wyjmowanej, sprężystej piankowej wkładce. Technologia ECO ODOR Control z wykorzystaniem naturalnych probiotyków blokuje rozwój mikrobów odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnych zapachów. A utrzymany w najnowszych trendach design zapewnia skórzana cholewka, ze skóry Better Leather – pochodząca z certyfikowanych garbarni zrzeszonych w LWG, produkujących skóry w sposób zrównoważony. Dodatkowo – są wolne od szkodliwych substancji PFAS.

Jasper Zionic dostępne są w trzech standardowych wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni, intensywnym, wyróżniającym się pomarańczowym, aż po stonowane zestawienie beżu z grafitem, czernią, wykończonego akcentem w postaci czerwonych sznurówek.

W ofercie jest dostępna również specjalna, limitowana edycja stworzona we współpracy z legendarną kalifornijską marką Gramicci, której kultowe G-Pants kojarzy chyba każdy, a historia sięga aż lat 70. Pierwsze projekty brandu zostały stworzone przez Mike’a Grahama (od którego przezwiska wzięła się nazwa), jednego z tzw. Stonemastersów, miłośników wspinaczek skałkowych zamieszkujących w tamtych czasach w Parku Narodowym Yosemite. W latach siedemdziesiątych o stylowych ubraniach na trekking Stonemastersi mogli tylko pomarzyć, więc nie czekając – sami je stworzyli. Szybko zdobyli serca wspinaczy, a niewiele lat później również oczarowali subkulturę surferów, skejtów i pozostałych fanów outdoorowych aktywności.

Jasper Zionic „Sorrel Horse” to inspiracja miejskim DNA i górskim dziedzictwem. Łączą w sobie outdoorowy charakter Gramicci i funkcjonalność KEEN, zachowując charakterystyczne zygzakowate szwy, inspirowane górskimi grzbietami, czy chociażby szczotkowany zamsz na cholewce nawiązując do estetyki lat 00. Streetwear przeplata się z wysoką przyczepnością, a codzienność ze sportową technologią, tworząc nowego ulubieńca na lata.