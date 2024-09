TEST: iRobot Roomba Combo Essential

iRobot Roomba Combo Essential to niedrogi, hybrydowy robot odkurzający, który tworzy nową linię, zastępującą serię Roomba 600 klasy podstawowej.

Biorąc pod uwagę niską jak na standardy iRobota cenę, brakuje mu wielu udogodnień, takich jak wspomagane komputerową wizją omijanie przeszkód i zdolność do samodzielnej konserwacji. Nie potrafi też zwinnie omijać przedmiotów na podłodze, a podczas mycia podłóg będziesz musiał zablokować drogę do wykładzin. Na spodzie ma wielopowierzchniową główną rolkę szczotkową z włosiem w kształcie litery V oraz szczotkę zamiatającą. Nakładka mopująca jest przymocowana rzepem do twardego, plastikowego mocowania, które zatrzaskuje się na spodzie pojemnika na kurz, gdy chcesz przełączyć się w tryb mopa. Na spodzie robota znajdują się również czujniki, w tym zapobiegający upadkowi ze schodów, dwa główne koła otaczające główną rolkę szczotki i przednie koło skrętne do obracania.

Na górze znajdują się trzy przyciski – środkowy uruchamia, zatrzymuje i wznawia czyszczenie. Przycisk po prawej stronie uruchamia czyszczenie punktowe, w którym robot porusza się spiralnie, aby dokładnie okrążyć obszar. Trzeci z kolei odsyła robota z powrotem do stacji dokującej.

Przód robota ma odblaskowy panel, mieszczący żyroskop i czujnik podczerwieni do nawigacji. Z tyłu znajduje się pojemnik na śmieci, który można wyjąć, naciskając dźwignię zwalniającą. Górna część otwiera się, dzięki czemu można wysypać jego zawartość do kosza.

W przeciwieństwie do droższych modeli, Roomba Combo Essential nie generuje w aplikacji mapy, którą można dostosować, a co za tym idzie nie można wybrać stref wykluczonych. Aplikacja iRobot HOME pozwala jednak na ustawienie sprzątania w trakcie nieobecności, sugerowane harmonogramy sprzątania i raporty. Robot będzie sprzątał do 120 minut, a następnie wróci do stacji ładującej.

Nie miałem żadnych problemów z konfiguracją robota ani połączeniem aplikacji. Miałem jednak problemy z tym, aby robot faktycznie zakończył sesję sprzątania. Kiedy wysłałem go po raz pierwszy do zadania, robot pracował przez około 2 minuty i nie wyczyścił wystarczająco dużo powierzchni podłogi, aby zarejestrować się w aplikacji. Odkurzacz wyjechał ze stacji bazowej, obrócił się kilka razy, wjechał na listwę między jadalnią a salonem, a następnie usłyszałem dzwonek, oznaczający zakończenie sprzątania. W trakcie drugiej próby pracował przez trzy minuty, wpadł na miski dla psa, z których rozlała się woda na całą podłogę (i odkurzacz), a następnie wrócił do bazy. Za każdym razem nie wystąpiły żadne błędy. Robot po prostu myślał, że skończył sprzątać.

Zanim spróbowałem po raz trzeci, zmieniłem miejsce ustawienia bazy na inny pokój. Tym razem kontynuował pierwsze sprzątanie dłużej, ale zatrzymał się przed próbą przejścia do drugiego pokoju i nagle urządzenie się wyłączyło. Spojrzałem na aplikację i zobaczyłem, że odkurzacz stracił połączenie sieciowe pomimo mocnej sieci mesh na terenie całego domu. Test na drugim egzemplarzu robota wykazał te same problemy.

Przy kolejnych próbach miał też problemy, utykając w kątach pokojów, kiedy trzeba było go podnosić i przesuwać.

Podczas mopowania Combo Essential po prostu ciągnie mokrą nakładkę za odkurzaczem i nie ma wystarczającej mocy szorowania, więc nie spodziewaj się, że usunie uporczywe plamy. Ta funkcja w tym modelu to raczej ciekawostka.

Byłem szczerze zaskoczony brakiem funkcjonalności, jakiego doświadczyłem w tym robocie, zwłaszcza że marka iRobot do tej pory była znana z solidnych rozwiązań i trudno jest mi wskazać jednoznacznie, jaki problem sprzętowy lub oprogramowania wpływa na ten drastyczny spadek jakości. Oczywiście jest to robot tańszy, ale w tym segmencie wiele marek proponuje znacząco lepsze rozwiązania.

Specyfikacja

CENA 999 PLN

999 PLN WYSOKOŚĆ 8 cm

8 cm ŚREDNICA 33 cm

33 cm WYMIARY STACJI 12,5 x 14,5 x 9 cm

12,5 x 14,5 x 9 cm WAGA 2,8 kg