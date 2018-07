Xiaomi wprowadza telefony specjalnie na rynki europejskie

Chińscy producenci coraz bardziej doceniają mniejsze rynki europejskie. Zamiast prezentować swoje nowości jedynie w Wielkiej Brytanii czy Niemczech decydują się oni na wprowadzenie produktów chociażby do Polski. Zyskująca coraz większą popularność marka Xiaomi spróbuje zawojować nasz rynek dwoma średniopółkowymi telefonami.

Xiaomi Mi A2 i Mi A2 Lite są częścią programu Android One – oznacza to, że zamiast systemu operacyjnego z nakładką graficzną producenta będą działały na czystym Androidzie 8.1 Oreo, co ma przyspieszyć ich działanie. Mi A2 to większy model o sześciocalowym ekranie LCD 1080p. Jest on wyposażony w procesor Snapdragon 660, podwójny aparat tylny 12 Mpix + 20 Mpix oraz 20-megapikselowy aparat z przodu. W zależności od wersji telefon może również pochwalić się od 4 lub 6 GB RAM, 32, 64 lub 128 GB pamięci i baterią o pojemności 3 000 mAh. Mi A2 niestety nie otrzymał złącza minijack. Ceny urządzenia zaczynały się będą od 250 EUR (ok. 1 070 PLN) i sięgały 350 EUR (ok. 1 500 PLN), ale na polskim rynku mogą ulec zmianie.

Xiaomi Mi A2 Lite Ma 5,8-calowy ekran z iPhone’owatym wcięciem. Zasila go procesor Snapdragon 625 uzupełniony o 3 lub 4 GB RAM i 32 lub 64 GB pamięci. Urządzenie wyposażone będzie w minijacka, pojemniejszą baterię 4 000 mAh i nieco słabsze funkcje fotograficzne. Selfie będziemy mogli zrobić za pomocą aparatu 5 Mpix, a inne zdjęcia – podwójnym systemem 12 Mpix + 5 Mpix. W słabszej wersji Mi A2 Lite będzie kosztował 180 EUR (ok. 770 PLN) a mocniejszej – 230 EUR (ok. 990 PLN).

Telefony są już po oficjalnej premierze, która odbyła się w Madrycie. Zostały one zaprojektowane z myślą o mniejszych, czasami zaniedbanych przez producentów rynkach. Oprócz Polski Mi A2 pojawią się także między innymi w Grecji, Rosji czy Włoszech, a poza Europą: w Egipcie, Indiach czy Meksyku. Smartfony będą dostępne w sprzedaży już w sierpniu.