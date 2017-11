W jaki sprzęt warto się zaopatrzyć przed wyjazdem?

Wiele zależy od tego, jak długi wyjazd planujesz. Jeśli twój urlop będzie trwał dwa-trzy dni, a posiadasz w domu pupila, którego nie możesz ze sobą zabrać, możesz rozważyć zakup automatycznego karmidła, jak na przykład programowalnego dozownika oneConcept Pet Shop Boy (280 PLN, www.electronic-star.pl) mieszczącego 5,5 kg suchej karmy, co spokojnie wystarczy kotu lub małemu psu.

Urządzenie to posiada dodatkowo funkcję nagrania komunikatu głosowego, który zostanie odtworzony w porze karmienia. Aby zwierzę miało dostęp do wody, warto zaopatrzeć się dodatkowo w poidło – możesz wybrać automatyczną fontannę z systemem natleniania wody TRIXIE Deluxe TX-24391 (180 PLN, www.trixie.de) o pojemności 3 litrów.

Jeśli wyjeżdżasz na kilka tygodni, warto zadbać o bezpieczeństwo domu. Warte twojej uwagi są na pewno kamery wewnętrzne, takie jak opisywana w temacie numeru Netatmo Welcome wyposażona w funkcję rozpoznawania twarzy oraz charakteryzująca się doskonałą jakością nagrywanych materiałów (900 PLN, www.horn.pl). Jeśli w domu stanie się coś niepokojącego, kamera prześle powiadomienie bezpośrednio na twojego smartfona. Podobnymi funkcjonalnościami charakteryzuje się również sprzęt Nokia Home (800 PLN, www.alstor.pl), który dodatkowo wyposażony jest w funkcję monitorowania jakości powietrza.

W przypadku gdy nie chcesz prosić sąsiadów o podlewanie pod twoją nieobecność roślin domowych, przesadź swoje kwiatki do doniczki Parrot Pot (650 PLN, www.parrot.com). To urządzenie automatycznie monitoruje warunki wodne, którymi dysponuje roślina, i w przypadku wykrycia suszy uzupełnia poziom wody. Co ciekawe, doniczka sama dostosowuje się do wymagań konkretnego gatunku, jednak można ją też samodzielnie programować. A żeby po urlopie wrócić do czystego i wysprzątanego domu, zaprogramuj odkurzacz iRobot Roomba 980 (4 400 PLN, www.irobot.pl) tak, aby przed twoim powrotem oczyścił wszystkie powierzchnie w domu.