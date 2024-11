Nuki wykorzystuje technologię pojazdów elektrycznych w nowym Smart Lock Ultra

Jak wszyscy wiemy, między igrzyskami olimpijskimi mijają cztery lata. Pionier Smart Lock, Nuki, poświęcił dokładnie tyle samo czasu na dalszy rozwój elektronicznych zamków do drzwi piątej generacji. To skok w innowacyjności, który wygenerował kilka superlatywów: nowy Smart Lock Ultra to najszybszy, najmniejszy i najmocniejszy elektroniczny zamek do drzwi opracowany przez Nuki.

Nowy silnik i nowy design Centralnym punktem innowacji jest nowo opracowany silnik. Dokładnie rok temu Nuki udowodniło swojego pionierskiego ducha, wypuszczając pierwszy na świecie inteligentny zamek z natywną obsługą Matter – teraz jest to silnik bezszczotkowy.

Od samego początku celem było osiągnięcie jak największej prędkości przy jak najmniejszym rozmiarze w połączeniu z wydajnością i energooszczędnością. Rezultat mówi sam za siebie: Nuki Ultra jest trzy razy szybszy — i ma tylko jedną trzecią rozmiaru poprzednich generacji. Ponadto użytkownicy mogą teraz wybierać między trzema trybami blokowania dostosowanymi do ich osobistych wymagań: „Insane” (blokowanie i odblokowywanie w mniej niż 1,5 sekundy), „Standard” (blokowanie i odblokowywanie w 2 sekundy), „Gentle” (cichszy przy niższej prędkości — dla podwójnego blokowania).

Austriacka firma nie chciała iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o rozpoznawalność. „Jeśli chodzi o wzornictwo, ważne było dla nas, aby nadal wyraźnie było widać, że jest to inteligentny zamek Nuki, pomimo znacznego zmniejszenia pod względem rozmiaru”, podkreśla CEO Martin Pansy. Osiągnięto to dzięki ikonicznemu wskaźnikowi LED z przodu produktu. Nowością są jednak dwa pierścienie bazowe w kolorze czarnym i białym dla każdego zamka, uzupełniające wysokiej jakości wygląd stali nierdzewnej: nie musisz już wybierać jednego lub drugiego przy zakupie i możesz zmienić w dowolnym momencie.

Decyzja między bateriami alkalicznymi a akumulatorem zasilającym również przeszła do historii: Ultra jest zasilany wbudowaną baterią litowo-polimerową. Dzięki temu nowy Smart Lock jest w pełni naładowany w ciągu około dwóch godzin i ma zasilanie przez wiele miesięcy. Ponadto opracowano magnetyczny port ładowania i kabel, aby umożliwić bezpieczne i łatwe ładowanie w drzwiach. Dwumetrowy kabel sprawia, że ​​znalezienie gniazdka elektrycznego w zasięgu nie stanowi problemu.

Przejście z poprzedniego modelu Nuki na Ultra jest również niezwykle proste. Jest to możliwe dzięki nowemu przepływowi migracji danych: konfiguracje urządzeń, ustawienia funkcji, uprawnienia dostępu i połączenia ze starszych inteligentnych zamków Nuki można bez wysiłku przenieść w aplikacji. Według Martina Pansy’ego jest to nowa funkcja, która została wprowadzona specjalnie dla obecnych klientów: „Mamy setki tysięcy użytkowników, którzy w nadchodzących latach przejdą na nowe urządzenia. Musieliśmy to zrobić tak prosto, jak to tylko możliwe”.

Nie tylko sam Smart Lock został dalej rozwinięty, ale także Universal Cylinder specjalnie zaprojektowany do Nuki Smart Lock. Nuki Ultra jest dostarczany z nowym, najwyższej klasy Universal Cylinder, aby zapewnić użytkownikom najwyższy stopień kompatybilności z różnymi drzwiami i maksymalne bezpieczeństwo fizyczne. Po raz pierwszy w przypadku Nuki Smart Lock cylinder musi zostać wymieniony podczas instalacji. Jednak instalacja trwa mniej niż 15 minut i jest uzupełniona wizualnym przewodnikiem krok po kroku w aplikacji. Do wymiany cylindra nie jest wymagane wiercenie, żadne dodatkowe narzędzia ani wiedza techniczna.

Podobnie jak wszystkie poprzednie inteligentne zamki Nuki, Ultra został zaprojektowany w Austrii i jest produkowany w Europie. Do korzystania z niego nadal nie jest wymagane założenie konta. Nuki Ultra ma zintegrowane funkcje Wi-Fi i Matter-over-Thread. Jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami Nuki i umożliwia wygodne odblokowywanie za pomocą odcisków palców lub kodów wejściowych. Aplikacji można używać do zarządzania zamkiem, przypisywania do 200 spersonalizowanych uprawnień dostępu, aktywowania inteligentnych funkcji, takich jak automatyczne odblokowywanie lub tryb nocny i wiele więcej. Podobnie jak poprzednia generacja, Smart Lock Ultra obsługuje Matter, umożliwiając bezproblemową integrację z szeroką gamą inteligentnych systemów domowych, takich jak Google Home, Apple Home i Amazon Alexa.

Ale jak firma radzi sobie z faktem, że Smart Lock Ultra jest pierwszym inteligentnym zamkiem Nuki, który wymaga wymiany cylindra? Nuki zdaje sobie sprawę, że nie każdy klient koniecznie chce wymienić cylinder lub jest w stanie to zrobić ze względu na stan swoich drzwi. Dlatego Chief Innovation Officer Jürgen Pansy podsumowuje: „Około 30 procent naszych klientów wymienia już swoje cylindry, aby zainstalować Nuki Smart Lock. A my ciężko pracujemy, aby zaoferować pozostałym 70 procentom rozwiązanie, które oferuje im najnowszą technologię Nuki stworzoną dla Ultra, bez konieczności wymiany cylindra”.

Smart Lock Ultra ze zintegrowanym, wysokiej jakości Universal Cylinder będzie dostępny w Nuki Shop i Nuki Pro Shop za 349 EUR, począwszy od grudnia. Wstępna rejestracja jest już możliwa, również w Nuki Shop. Nowy Universal Cylinder zawiera trzy fizyczne klucze i może być używany do wszystkich Nuki Smart Lock od drugiej generacji wzwyż, a także jest dostępny jako samodzielny produkt w niezmienionej cenie 99 EUR.