Sprawdźcie rozgrywkę z Mortal Kombat 1

irma Warner Bros. Games opublikowała pierwszy zwiastun gry Mortal Kombat 1 – najnowszej ze znanej i lubianej serii gier tworzonej przez wielokrotnie nagradzane NetherRealm Studios. Jest ona pełna dynamicznej akcji oraz różnorodnych postaci walczących w pojedynkach, które zgodnie z tradycją skutkują szeregiem rozległych i skomplikowanych złamań. Zobaczymy w niej też system asysty Kameo Fighter pozwalający wybrać dodatkowe, unikatowe postacie, które będą pomagać graczowi podczas walki. Cała jatka toczy się przy akompaniamencie oryginalnego utworu zatytułowanego Fatal (Mortal Kombat 1) skomponowanego przez ZHU – artysty nominowanego do nagrody Grammy.

Zwiastun przedstawia wielu legendarnych wojowników i wojowniczek w nowych odsłonach, jednocześnie uchylając rąbka tajemnicy na temat ich przeszłości oraz fabuły nowego Mortal Kombat 1. Liu Kang rozpoczął historię od nowa, tworząc Nową Erę w imię pokoju. Mileena, siostra bliźniaczka Kitany i prawowita spadkobierczyni tronu Zaświatów została zarażona przerażającą i śmiertelną chorobą. Wojownicy Lin Kuei i bracia, Scorpion i Sub-Zero, stają do boju o przyszłość swojego klanu. Natomiast mistrzowie Królestwa Ziemi, Raiden i Kung Lao, walczą o rodzinę – oraz o honor. Johnny Cage, dla którego najbardziej liczą się popularność i liczba uwielbiających go fanów, walczy motywowany własną próżnością. Do starego składu dołącza również Kenshi Takahashi, który chce odzyskać święty miecz Sento i przywrócić dobre imię swojej rodzinie.

Ponadto zobaczymy wojowników asystujących podczas walki w systemie Kameo, w tym Scorpiona, Sub-Zero, Sonyę Blade, Kano, Goro, Kung Lao, Strykera i Jacksona „Jax” Briggsa. Każdy wojownik Kameo został stworzony na podstawie klasycznych wersji postaci zebranych z 30-letniej historii serii Mortal Kombat. Asystujący wojownicy pomagają zarówno w ataku, jak i w obronie, wykonując śmiertelne ciosy, brutalne fatality i przerywając ataki przeciwnika.



Mortal Kombat 1 zadebiutuje 19 września 2023 r. na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i komputerach PC (na platformach Steam i Epic Games Store). Wszystkie osoby zamawiające grę Mortal Kombat 1 w przedsprzedaży otrzymają Shang Tsunga jako grywalną postać. Wszystkie osoby zamawiające grę na platformy PlayStation 5 i Xbox Series X|S otrzymają również dostęp do przedsprzedażowej wersji beta Mortal Kombat 1, która będzie dostępna od sierpnia 2023 r.