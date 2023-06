Popularność dronów jako bezzałogowych statków powietrznych wciąż wzrasta. O tym, w jakich miejscach dozwolone są loty mówi prawo lotnicze. Gdzie loty dronem są zabronione i jakie jeszcze zasady obowiązują pilotów dronów i innych modeli latających?

Latanie dronem- co warto wiedzieć?

Latanie dronem, czyli bezzałogowym statkiem powietrznym, może być fascynującym doświadczeniem, ale istnieją pewne rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem swojej przygody w przestrzeni powietrznej. Przede wszystkim należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi latania dronem w danym regionie. Każdy kraj ma swoje przepisy, które mogą obejmować ograniczenia wysokości lotu, strefy zakazu latania, wymogi rejestracji drona, a także wymóg posiadania odpowiednich licencji lub certyfikatów.Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa podczas latania dronem. Unikaj latania w pobliżu ludzi, budynków, ruchu ulicznego czy obszarów chronionych. Upewnij się, że masz odpowiednią wiedzę na temat obsługi drona, zanim go użyjesz, i zawsze stosuj się do zasad bezpiecznego latania. Drony mają ograniczony zakres zasięgu, który zależy od modelu. Upewnij się, że rozumiesz, jak daleko możesz kontrolować swój dron i zawsze utrzymuj go w zasięgu wzroku. Ponadto, zwróć uwagę na czas lotu drona, który może być ograniczony. Bądź przygotowany na wymagane przerwy w celu naładowania baterii lub wymiany ich. Przed każdym lotem zaleca się kalibrację drona. To proces, który dostosowuje czujniki drona do otoczenia i poprawia jego stabilność i precyzję. Sprawdź instrukcje producenta, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo skalibrować swój model drona, np. DJI Mini 3 Pro.

Gdzie nie można latać dronem?

Nie wolno latać dronem w pobliżu lotnisk ani w przestrzeniach powietrznych przeznaczonych dla samolotów. Istnieją wyznaczone strefy ochronne wokół lotnisk, które obejmują zakaz latania dronem. Wiele parków narodowych i obszarów chronionych ma ograniczenia dotyczące latania dronem ze względu na ochronę środowiska, dzikiej fauny i spokoju innych odwiedzających. Latanie dronem nad zgromadzeniami ludzi, takimi jak stadiony, imprezy plenerowe czy koncerty, jest zazwyczaj zabronione ze względów bezpieczeństwa, podobnie, jak loty w okolicach budynków rządowych i obiektów infrastruktury krytycznej. Istnieją miejsca, takie jak centra miast, wąskie ulice lub tłoczne obszary, w których latanie dronem może być utrudnione lub niebezpieczne z powodu ograniczonej przestrzeni i potencjalnego zagrożenia dla innych osób. W wielu miastach obowiązuje zakaz latania dronem w pobliżu szkół, szpitali i innych wrażliwych miejsc, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo osób przebywających w tych miejscach. Zakaz wykonywania lotów obowiązuje każdego pilota drona.

Dzisiejsze modele dronów, np. DJI Mini 3 czy inne modele DJI pozwalają na loty bez odpowiedniego certyfikatu, jednak w przypadku największych dronów konieczne jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Pilota.