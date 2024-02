TEST: Homey Pro

Każdy, kto zabiera się za budowanie inteligentnego domu, dochodzi dość szybko do wniosku – bez bramki nie da rady. Na rynku jest jednak wiele protokołów łączności oraz firm, które chętnie zintegrują nasze urządzenia pod jednym dachem. Co jednak, jeśli w pewnym momencie zechcemy, aby produkt firmy A obudził produkt firmy B w chwili, kiedy zobaczy nasz produkt C? Tutaj do akcji wchodzi bramka Homey Pro.

Powiedzmy sobie szczerze – bramki do sterowania inteligentnym domem nie należą do najseksowniejszych urządzeń, jakie możemy zainstalować w domu. Dlaczego zatem ktoś miałby się ekscytować produktem tej mało znanej holenderskiej firmy? Otóż dlatego, że jest to obecnie najbardziej przyjazny w obsłudze i zarazem najpotężniejszy koncentrator protokołów, jaki istnieje na rynku. Po kilku tygodniach testów mogę otwarcie przyznać, że każdy, kto na poważnie rozważa budowanie inteligentnego domu, a nie chce spędzać wielu samotnych godzin na dłubaniu w systemie Home Assistant, musi przynajmniej rozważyć zakup tego produktu.

Homey Pro to bramka, która swoją ideą przypomina systemy SmartThings czy Hubitat – pozwala na integrowanie produktów różnych marek, które komunikują się za pomocą pozornie niekompatybilnych protokołów. Homey Pro obsługuje urządzenia, pracujące w standardzie ZigBee 3.0, Z-Wave Plus, Bluetooth (5.0 BLE), Wi-Fi, Thread oraz Matter. Pozwala również na dodanie pilotów na podczerwień i radiowych w częstotliwości 433 Mhz. Jest to naprawdę imponująca talia kart, którymi kładzie na łopatki każdego rywala.

Wygląd bramki nie jest zbyt atrakcyjny, ale jakość użytych materiałów stoi na bardzo wysokim poziomie. Ten nieco przerośnięty krążek hokejowy został również wyposażony w LED-owy pierścień, który wita nas kolorowym światłem RGB. Oczywiście możemy go wyłączyć, ale warto samo urządzenie zostawić gdzieś w zasięgu wzroku, gdyż owo podświetlenie można również wykorzystać przy tworzeniu automatyzacji. Z tyłu natomiast znajdziemy jedynie port USB-C (ładowarka i przewód znajdują się w zestawie).

Proces inicjowania bramki, dodanie jej do naszej sieci Wi-Fi (istnieje możliwość dokupienia adaptera z portem Ethernet, jeśli ktoś woli połączenie po kablu) i stworzenie domu w dedykowanej aplikacji na smartfonie, jest banalnie proste i nie powinno nastręczyć nikomu problemów. Do tego warto dodać, że zarówno sama aplikacja, jak i strona internetowa Homey są naprawdę dobrze przetłumaczone na język polski, co nie zawsze jest standardem.

Dodawanie kolejnych urządzeń (żarówek, gniazdek, czujników) do systemu jest równie intuicyjne. W zależności od protokołu trzeba wprowadzić produkt w tryb parowania, wskazać w aplikacji, czego nasza bramka powinna szukać i po kilku sekundach będziemy mogli sterować swoją żarówką czy przełącznikiem – to naprawdę tak proste. Systemowo opiera się to na dodawaniu ze „sklepu” Homey integracji, które odpowiedzialne są za obsługiwanie produktów danej marki. Jeśli zatem chcemy dodać czujnik ruchu firmy Aqara, to podczas parowania do systemu zostanie dodana integracja Aqara przygotowana przez Homey – tak jest w przypadku większości marek. Jeśli jednak dany produkt nie ma jeszcze swojej oficjalnej integracji (stworzonej przez zespół Homey), jest duża szansa, że przygotowała ją już społeczność lub producent danego produktu. Wszystkie dodane elementy możemy naturalnie edytować w aplikacji zgodnie z naszą wolą i przypisywać je do tworzonych pokoi.

To, co jednak powinno szczególnie ucieszyć fanów domowej automatyki, to fakt, że Homey Pro w całości stawia na lokalną obsługę. Takie rozwiązanie nie tylko skraca czas reakcji urządzeń, ale jest również dużo bezpieczniejsze. Nie musimy wtedy korzystać z chmury producenta ewentualnego czujnika, co w praktyce oznacza, że urządzenie to będzie działać w naszym domu nawet wtedy, kiedy nie będzie w nim internetu lub kiedy owa marka zwyczajnie przestanie istnieć. Może się jednak zdarzyć, że niektóre integracje w Homey Pro będą wymagać logowania do chmury innych producentów, np. iRobot, ale z reguły dzieje się tak jedynie w integracjach marek, które nie chcą udostępniać swoich API i nie jest to zależne od samej bramki.

Być może jednak największą siłą Homey Pro jest nie tyle jej otwartość na protokoły, co podejście do tworzenia scen i automatyzacji. Proces ten ma dwa oblicza – dobre i bardzo dobre. To pierwsze pozwala nawet absolutnemu laikowi tworzyć bez problemu dość proste automatyzacje z poziomu aplikacji. Logika jest tutaj przejrzysta i nie różni się specjalnie od tej, którą oferuje każda inna bramka/system. Pikanterii sytuacji dodaje jednak fakt, że po włączeniu do naszego systemu urządzeń pracujących w różnych standardach, możemy je połączyć w organiczną całość, gdzie będą pracować razem. To drugie oblicze urzeknie z kolei każdego nieco bardziej zaawansowanego domowego integratora, który chciałby tworzyć złożone automatyzacje. Dla takich osób Homey Pro oferuje tzw. Advanced Flows. Tą nić połączeń stworzymy już w dedykowanym panelu, do którego dostaniemy się z poziomu przeglądarki internetowej w komputerze. Zespół, który stoi za Homey Pro, przygotował graficzny interfejs oparty na kafelkach i liniach połączeń (taki uproszczony Node-RED), który pozwoli nam tworzyć naprawdę skomplikowane sceny i automatyzacje z wieloma warunkami i scenariuszami.

Homey Pro to bramka, która łączy w sobie prostotę obsługi ekosystemów Aqara i SwitchBot z zaawansowanymi funkcjami rozwiązań takich jak Hubitat czy Home Assistant. Za tę wygodę przyjdzie nam jednak sporo zapłacić i nie ma się co czarować – 399 EUR to poważna kwota, jak na bramkę sterującą naszym domem. Warto jednak pamiętać, że Homey Pro obsłuży niemal każdy produkt smart home na rynku, a ich lista ciągle się wydłuża. Do tego nie będziemy zależni od kaprysów producentów, nie będziemy musieli wymieniać połowy sprzętu po kilku latach, a nasz dom i poziom zaangażowania w jego rozwój będzie zależał wyłącznie od nas, a nie od posiadanego sprzętu.

Specyfikacja

CENA 399 EUR

399 EUR PROTOKOŁY ŁĄCZNOŚCI ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, Thread, Matter, podczerwień, radio 433 MHz

ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, Thread, Matter, podczerwień, radio 433 MHz PORTY USB-C (Ethernet za pośrednictwem sprzedawanego oddzielnie adaptera)

USB-C (Ethernet za pośrednictwem sprzedawanego oddzielnie adaptera) ASYSTENCI Amazon Alexa, Asystent Google i Siri Shortcuts

Amazon Alexa, Asystent Google i Siri Shortcuts WYMIARY 125 x 38 mm