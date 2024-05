W gotowości na plażę: letnie propozycje od Gumbies

Japonki, klapki, sandały – hasła królujące wśród wyników wyszukiwania przez wyczekiwanym urlopem lub gdy pojawią się pierwsze przebłyski słońca. By nie czekać do ostatniej chwili, marka Gumbies, słynąca ze zrównoważonych rozwiązań i jakości na lata, już teraz oddaje w ręce fanów propozycje na zbliżający się sezon. Na jakie nowości oraz odświeżone modele szczególnie warto zwrócić uwagę?

Produkty australijskiego brandu charakteryzują się idealnym dopasowaniem do kształtu oraz podbicia stopy. Komfort na wiele godzin, z wodoodporną pianką pokrywającą wierzchnią warstwą wyściółki, gumową podeszwą, bieżnikiem zwiększającym przyczepność oraz miękkim, szerokim paskiem wyznaczającym przestrzeń między palcami, wykonanym z przetworzonych butelek PET – to wszystko odnajdziemy w udoskonalonych DUCKBILL. By spacery nie kończyły się jedynie na brzegu.

Dedykowane kobietom, mężczyznom, jak i również dostępne w wersji unisex. Dla poszukiwaczy własnego stylu, ale także i dla minimalistów – sprawdzi się model ISLANDER, wykonany z połączenia bawełny z pianką EVA oraz gumowymi elementami, pozyskanymi z recyklingu. Zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie, tym bardziej, gdy w grę wchodzi cała gama barw i wzorów! Od klasycznych, gładkich beżów i czerni, przez intensywne czerwienie, róże, fiolety, i niebieskości, aż po wzorzyste wykończenie wkładek, inspirowane egzotycznymi wojażami.

VEGOVERT utrzymane w kolorach ziemi, to ukłon w stronę planety. Podeszwa stworzona została z recyklingowanej gumy Gumtread, której bieżnik inspirowany trwałością i odpornością samochodowych opon, stał się znakiem rozpoznawczym marki. Razem z cholewką, wykonaną z filcu pozyskanego z przetworzonych butelek PET będąc wegańską alternatywą dla wyściółek odzwierzęcych, zapewniają jednocześnie elastyczność, przyczepność oraz jakość na lata.

Projektanci marki odbyli wiele dalekich podróży. Podczas jednej z nich, po Australii- zachwyciło ich portowe miasteczko położone przy Wielkiej Rafie Koralowej i było inspiracją do powstania modelu o tej samej nazwie, czyli: CAIRNS. Produkt stworzony z myślą o wodnych przygodach musiał oddawać ich cechy charakterystyczne – wodoodporność, przyczepność, wysokiej klasy design oraz wykorzystanie przyjaznych naturze materiałów. Podeszwa środkowa udoskonalona mieszanką poliestrowo-bawełnianego dżerseju na wierzchniej warstwie zwiększa komfort i amortyzację. Co więcej, wzbogacenie podeszwy włóknem jutowym jeszcze bardziej poprawia jej wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Poza plażowymi i leśnymi drogami, podczas wypraw nasze kroki postaną na trudniejszych szlakach. I właśnie wtedy sięgniemy po TRACKER lub SCRAMBLER od Gumbies: sandały wykonane z recyklingowanej bawełny. Sprężysta podeszwa Gumtread w połączeniu z ergonomiczną, płócienną wkładką sprawdzą się zarówno podczas odkrywania miejskich – jak i bardziej offroadowych tras.

Poza zrównoważoną produkcją Gumbies ceni sobie rzeczywisty wpływ, jaki może mieć na środowisko naturalne. Dlatego za każdy zakup obuwia Gumbies, sadzone jest w zamian drzewko w Mozambiku, Madagaskarze czy w Kenii. Mowa konkretnie o drzewach namorzynowych, które szczególnie wzbogacają środowisko, dzięki zdolności magazynowania blisko czterokrotnie większej ilości węgla niż inne drzewa.