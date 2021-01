Spotify testuje streaming audiobooków

Po ekspansji swojej oferty podcastów, popularny serwis streamingowy zwrócił uwagę na rynek audiobooków. W angielskojęzycznej wersji portalu właśnie pojawiło się 9 pereł literatury czytanych przez gwiazdy.

Książki opracowane na potrzeby usługi należą do domeny publicznej. Wśród zaproponowanych tytułów znalazł się Frankenstein Mary Shelley, Dziwne losy Jane Eyre Charlotte Brontë czy Wielkie nadzieje Karola Dickensa oraz sześć innych klasyków literatury anglosaskiej. Do projektu Audiobooks: Hear the Classics zaproszono wielu aktorów i osobistości internetowych, w tym Hilary Swank, Foresta Whitakera czy Cynthię Erivo. Książkom ma towarzyszyć specjalny podcast Sitting with the Classics on Spotify, przybliżający tło historyczne i główne założenia prezentowanych powieści. Audycję poprowadzi Glenda Carpio, profesor Uniwersytetu Harvarda.



Audiobooki od Spotify są dostępne dla darmowych i płatnych użytkowników, ale niestety, nie odtworzymy ich w Polsce – na obecnym etapie funkcja testowana jest wyłącznie w krajach anglojęzycznych. To nie pierwsza próba wejścia na ten rynek podjęta przez szwedzki serwis: w zeszłym roku Spotify postanowiło umilić najmłodszym kwarantannę poprzez nagranie i udostępnienie audiobooka pierwszej części Harry’ego Pottera w interpretacji aktorów, sportowców i innych celebrytów. Jeśli nowa usługa zdobędzie uznanie użytkowników, być może w końcu trafi także do Polski.