Google Poly: biblioteka obiektów AR i VR

Każdy silnik graficzny posiada bibliotekę obiektów, które mogą zostać wykorzystane w grach i animacjach – za opłatą lub błogosławieństwem ich autorów. Google poszło o krok dalej i uruchomiło Poly: platformę pełną trójwymiarowych modeli do wykorzystania w grach i aplikacjach VR i AR.

Celem Google jest udostępnienie jak największej ilości wysokiej jakości modeli przystosowanych do potrzeb VR i AR w ręce użytkowników. Dzięki temu tworząca się dopiero społeczność projektantów gier i apek będzie mogła podszlifować swoje umiejętności na istniejących obiektach, zapoznać się z ich konstrukcją oraz opanować podstawy tworzenia w nowym środowisku. Tym oczywiście idealnie będzie Daydream VR, chociaż same obiekty przeznaczone są głównie na urządzenia mobilne, a nie „pełnowartościowe” headsety. Do interakcji z modelami znajdującymi się w sklepie wymagany jest HTC Vive lub Oculus Rift, a niedługo do tej listy dołączy również Daydream.

Jak każda baza obiektów, Poly podzielone jest na kategorie. Możemy przeglądać w nim pliki OBJ przedstawiające m.in. zwierzęta, środki transportu, budynki lub nawet całe sceny. Plik z interesującym nas obiektem można pobrać za darmo i wykorzystać w grze lub aplikacji. Większość z nich została wykonana w darmowej aplikacji Blocks, na co wskazuje ich lekko klockowy, komiksowy styl. Do dyspozycji dostajemy również kilka prac wykonanych w Tilt Brush – trójwymiarowym Photoshopie, w którym możesz malować po ścianach swojego pokoju.