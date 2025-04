Loewe We. BOOST – bezprzewodowe kino domowe w stylowym wydaniu

Niemiecka marka Loewe wprowadza na rynek We. BOOST – nowoczesny, bezprzewodowy zestaw kina domowego, który łączy mocne brzmienie, elegancki design i błyskawiczną konfigurację typu plug & play. Zestaw składa się z czterech głośników satelitarnych i wydajnego subwoofera, zapewniając realistyczny dźwięk przestrzenny z obsługą Dolby Atmos.

System We. BOOST działa w standardzie 4.1.2, oferując wsparcie dla Dolby Atmos, Dolby Digital i PCM. Każdy głośnik satelitarny wyposażono w trzy przetworniki – dwa frontowe i jeden skierowany ku górze – co pozwala uzyskać autentyczny, trójwymiarowy efekt surround. Całkowita moc zestawu to aż 720 W, co wystarcza, by wypełnić dźwiękiem nawet duży salon.

Komunikacja między komponentami odbywa się całkowicie bezprzewodowo. Szybkie połączenie z telewizorem zapewnia dołączony adapter HDMI eARC. System obsługuje również Bluetooth streaming, wejście liniowe oraz wyjście Center Out dla dodatkowego głośnika centralnego. Całością steruje pilot z wyświetlaczem OLED i łącznością Bluetooth, umożliwiający m.in. indywidualne dostrojenie barwy dźwięku.

We. BOOST to propozycja nie tylko dla wymagających melomanów, ale i estetów – minimalistyczna forma i dbałość o detale sprawiają, że zestaw doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi wnętrzami.

System Loewe We. BOOST trafi do sprzedaży w Polsce już w kwietniu u wybranych partnerów handlowych.