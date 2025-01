Soundbary Samsung w natarciu

Właściciele sprzętów wykorzystujących ten sam system, doceniają nie tylko komfort pracy, ale i funkcje, które ułatwiają komunikację, łączność czy możliwości ustawień. Nie inaczej jest w przypadku systemu kina domowego. Połączenie telewizora i soundbara czy projektora i głośników tego samego producenta jest nie tylko prostsze, ale pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych ustawień. Wybór urządzeń Samsung to krok w stronę pełnej synchronizacji, doskonałych wrażeń dźwiękowych oraz wygody codziennego użytkowania.

Firma Samsung nie tylko dostarcza technologie, ale także dba o to, aby każdy element współpracował w harmonii, zapewniając użytkownikowi pełne zadowolenie i satysfakcję – niezależnie od tego czy korzysta on z telewizora z soundbarem czy projektora z głośnikiem. Decydując się na modele takie jak QN85D lub QN900D, warto dobrać do nich soundbar HW-Q990D, najwyższego przedstawiciela Q-Serii z 2024 roku. Jego wyróżnikiem jest Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze sprawią, że dźwięk będzie się wydobywać z każdej strony, a przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne. Z kolei HW-Q930D oferuje nowy wymiar dźwiękowych doświadczeń oraz Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 9.1.4. W obu urządzeniach niezwykłe doświadczenia uwydatni także Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro 2. Powoduje on, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, a następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku, tak, by perfekcyjnie dopasować się do miejsca, w którym go ustawimy. Wyróżnikiem soundbarów Samsung z najwyższej półki są też Bezprzewodowe Tylne Głośniki w Zestawie, dzięki którym dźwięk będzie odbijać się od ścian i sufitu.

Sztuczna inteligencja remasteruje obiekty dźwiękowe

Jeśli natomiast postawimy na lifestyle’owy telewizor The Frame, wówczas idealnym wyborem będzie do niego najnowszy głośnik Music Frame lub soundbar z serii Ultra Slim. Samsung HW-S801D wyposażony w Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny w połączeniu z Bezprzewodową Technologią Dolby Atmos spowodują, że realistyczny dźwięk będzie otaczał nas ze wszystkich stron. Co więcej, dzięki minimalistycznemu designowi soundbar ten pozostanie niemalże niewidoczny, znajdując się dyskretnie tuż pod naszym telewizorem.

Warto podkreślić rolę technologii Q-Symphony, czyli jednej z najbardziej innowacyjnych funkcji Samsung, która umożliwia jednoczesną pracę głośników telewizora i soundbara, tworząc najwyższą synergię dźwięku. Unowocześniona technologia zapewnia zoptymalizowany dźwięk wszystkich kanałów, a sztuczna inteligencja remasteruje obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego wejścia audio, zapewniając niespotykaną dotąd gamę doświadczeń. Dzięki temu można odnieść wrażenie, jak byśmy znajdowali się w centrum wydarzeń.

Kupując telewizor i soundbar Samsung, zyskujemy również możliwość sterowania obydwoma urządzeniami przy użyciu jednego pilota lub z poziomu aplikacji SmartThings. To wygodne rozwiązanie eliminuje konieczność korzystania z różnych ustawień, konfiguracji i stałego przełączania się między urządzeniami. Jest zatem prosto, wygodnie i pozwala wykorzystać wszystkie dostępne funkcje.