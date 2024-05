OnePlus Watch 2 wchodzi do akcji

Klasyczne zegarki coraz częściej wypierane są przez wersje smart. Wyglądają równie elegancko, a przy tym oferują znaczniej więcej funkcji, przydatnych tak w trakcie spotkania biznesowego, jak i górskiej wspinaczki. Doskonałym tego przykładem jest OnePlus Watch 2, który stylistyką i komfortem użytkowania nawiązuje do smartfonów z serii 12.

Charakterystyczna, okrągła tarcza o średnicy 46 mm chroniona jest szafirowym szkiełkiem, a całość scala trwała obudowa ze szczotkowanej i polerowanej stali nierdzewnej. Ma klasyczną, matową oprawę, którą z łatwością dopasujemy do formalnego, jak i mniej oficjalnego ubioru.

Cała magia smart kryje się we wnętrzu watcha. Jest on bowiem wyposażony w Wear OS 4, czyli platformę Google umożliwiającą łatwe parowanie z telefonami z Androidem. Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie stanu zdrowia, różnych aktywności, ale także synchronizację z pozostałymi naszymi gadżetami, np. słuchawkami, którymi możemy dowodzić z poziomu watcha i serwować muzykę ze Spotify. Poza sprawdzaniem godziny, mamy wgląd we wszystkie powiadomienia z telefonu, a dzięki takim aplikacjom jak Mapy czy Wallet możemy bez konieczności sięgania po smartfona, sprawdzać swoją trasę i płacić za zakupy. Zaletą OnePlus Watch 2 są również czujniki, które pozwalają mierzyć tętno i poziom nasycenia krwi tlenem, a także monitorować ponad sto różnorodnych aktywności. Wszystkie dane gromadzone są w aplikacji OHealth, która umożliwia przejrzyste śledzenie naszych osiągów oraz niepokojących wyników pomiarów. Równie istotne jest monitorowanie snu i parametrów dobrego samopoczucia. Aplikacja informuje o niemiarowym śnie, wykrywaniu podwyższonego tętna i stresujących sytuacjach. Dzięki temu możemy lepiej zaplanować harmonogram dnia, nie dopuszczać do nieregularnej długości spania, a w efekcie podnosić komfort życia.

Za wydajność zegarka odpowiada nie jeden, ale dwa czipy – architektura Dual-Engine z dwoma chipsetami Snapdragon W5 i BES 2700 zapewnia płynną pracę urządzenia bez względu na liczbę otwartych w tle aplikacji, czy spływających powiadomień. To rozwiązanie powoduje, że OnePlus Watch 2 może nam towarzyszyć podczas dwóch dni aktywności bez ładowania. Jeśli z kolei uruchomimy tryb oszczędzania energii, zegarek może pracować przez 12 dni, co jest rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o konkurencyjne modele.

Zegarek OnePlus otrzymał klasę odporności IP68, która oznacza całkowitą pyłoszczelność i wysoką ochronę przed zanurzeniem w wodzie. Z powodzeniem możemy z nim zejść na głębokość 50 metrów poniżej lustra wody. Natomiast certyfikat zgodności z wojskowymi klasami odporności potwierdza, że OnePlus Watch 2 może pracować w zakresie temperatury od -40 do +70 st. C, jest niewrażliwy na drgania, uderzenia, lód i opady marznącego deszczu.

Regularna cena zegarka to 1 699 PLN, natomiast na premierę w dniach od 9 do 15 maja wynosi ona 1 499 PLN – zegarek dostępny w oficjalnym sklepie Allegro OnePlus.