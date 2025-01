TEST: Acer Nitro 14

Jesteśmy w bardzo dziwnym momencie, jeśli chodzi o laptopy do gier. Prawie żaden z obecnych modeli na rynku nie wydaje się uznawać, że ich względna wartość gwałtownie spadnie, gdy tylko nowe notebooki zostaną wprowadzone na rynek w kolejnym roku. Jednocześnie wielu producentów obecne wersje laptopów wprowadza na rynek w niemal identycznym stanie, jak te, które można było kupić w dokładnie tej samej cenie w zeszłym roku.

Testowany przeze mnie Acer Nitro 14, wyposażony w RTX 4050, Ryzen 7 8845HS i 512 GB pamięci SSD, dobrze pokazuje to napięcie. To całkiem ładny laptop, a jego rozmiar i rozpraszanie ciepła sprawiają, że jest superwygodny, ale nie rozumiem, dlaczego wprowadza się go w obecnej cenie, biorąc pod uwagę starzejącą się technologię w środku. Jest na to za późno i jest o wiele za drogi, aby zrobić furorę.

Po pierwszym uruchomieniu, dwie rzeczy stają się jasne – Acer naprawdę chce, abyś korzystał z programu Nitro Sense i myślał, że to jest „laptop z obsługą sztucznej inteligencji”. Obie funkcje mają również własne unikalne klawisze na klawiaturze, więc nie ma od tego ucieczki. Nitro Sense to stosunkowo intuicyjna aplikacja, która pozwala regulować temperaturę wentylatora, ustawiać profile, aby laptop działał intensywnie lub delikatnie, a także umożliwia monitorowanie wydajności. Copilot jest również instalowany automatycznie. Poza tym Acer Purified Voice, wbudowany program do usuwania szumów tła, po prostu nie jest zbyt dobry. Dźwięk jest stłumiony i sprawia, że bardziej profesjonalne mikrofony aktywnie brzmią gorzej, zmuszając do niemal natychmiastowego wyłączenia wszystkiego. Kamera internetowa 720p radzi sobie nieco lepiej niż mikrofon, będąc wystarczająco wyraźną, aby rozpocząć rozmowę wideo.

Największa rozbieżność między ceną a specyfikacją dotyczy RTX 4050. W rzeczywistości za takie pieniądze można kupić nawet maszyny wyposażone w RTX 4070. Chociaż jego szczytowe liczby są znacznie poniżej konkurencji, byłem mile zaskoczony, jak spójna jest ta maszyna konstrukcyjnie. Inżynieria jest dobrze wyważona, z doskonałym rozpraszaniem ciepła. Dwa wentylatory na spodzie i otwory wentylacyjne z tyłu sprawiają, że nigdy nie miałem problemu z nadmiernym nagrzewaniem się klawiatury.

Wydajność GPU i CPU w 3D Mark Time Spy Extreme i w Port Royal umieściły Nitro zdecydowanie na ostatnim miejscu w podobnych przedziałach cenowych. Charakteryzują go także przeciętne wyniki w Blender i Cinebench R23 dla jednego rdzenia. W wydajności wielordzeniowej procesor Ryzen 7 8845HS radzi sobie przyzwoicie.

Jeśli chodzi o estetykę, ta 14-calowa maszyna wygląda nieźle, bez zbyt wielu oznakowań, ale niestety jest magnesem na odciski palców i ma bardzo łatwo rysującą się pokrywę.

Po otwarciu laptopa, widać ładną, podświetlaną klawiaturę z wyraźnymi klawiszami. Jeśli mocno je naciśniesz, sama płytka się poruszy, co może wydawać się trochę nieprzyjemne. Klawiatura jest w porządku, ale prawdopodobnie będziesz potrzebować dobrej myszy do gier, ponieważ gładzik nie jest wystarczajacy, nawet do zwykłego przeglądania internetu. Kliknięcie w niego nie jest supermocne, co czasami jest mylące i może być prawdziwym koszmarem, jeśli musisz kliknąć kilka razy z rzędu na stronie.

Są rzeczy, które mi się podobają w tej propozycji Acera, ale wydaje mi się, że prawie każda zaleta ma pewne poważne zastrzeżenia. Wydajność jest dość spójna, ale specyfikacje są bardzo niskie. Klawiatura i ekran wyglądają ładnie, ale ten pierwszy wygina się pod naciskiem, a ten drugi ma dość niską jasność. Nitro Sense pozwala na skonfigurowanie niestandardowych profili i zabawę wentylatorami, ale czasami się zawiesza, a inne aplikacje na laptopie psują wrażenia. Najważniejsze jest jednak to, że nie potrafię wymyślić żadnego powodu, dla którego miałbyś wybrać tę maszynę zamiast jednego z najlepszych laptopów do gier w podobnej cenie.

Specyfikacja

CENA 4 699 PLN

4 699 PLN EKRAN Matowy LED IPS 14,5” 1920×1200 px

Matowy LED IPS 14,5” 1920×1200 px CPU AMD Ryzen 7 8845HS

AMD Ryzen 7 8845HS GPU RTX 4050

RTX 4050 RAM 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X SSD 500 GB SSD