Soundbary Samsung Q950T i Q900T we wrześniu na polskim rynku

Q950T to działający w formacie 9.1.4 soundbar, oferujący maksymalną ilość kanałów możliwą do wykorzystania w systemach kina domowego w formie soundbarów. Charakteryzuje go niezrównana moc dźwięku oraz wzmocnione efekty dźwięku przestrzennego osiągnięte dzięki dwóm bezprzewodowym tylnym głośnikom. Co więcej, do poprzednio wykorzystywanego formatu 7.1.4 dodano dwa głośniki szerokopasmowe – lewy i prawy, dzięki czemu uzyskany dźwięk może odzwierciedlać ruch obiektu na ekranie w bardziej realistyczny sposób, co przekłada się na bardziej rzeczywiste efekty.

Zarówno soundbar 950T, jak i Q900T obsługują standard Dolby Atmos oferowany przez Dolby Laboratories, a także DTS:X firmy DTS, odpowiadając tym samym na wymogi wielowymiarowej technologii audio. Oba urządzenia obsługują także kanał zwrotny eARC, zapewniając mocny, bogaty dźwięk przestrzenny Dolby TrueHD o najwyższej jakości.

Łącząc te soundbry z tegorocznymi telewizorami QLED, widzowie będą mogli w pełni wykorzystać potencjał obu urządzeń. Jest to możliwe dzięki technologii Q-Symphony, która jednocześnie wykorzystuje głośniki telewizora i soundbara.

Udoskonalono nie tylko design urządzeń, ale także ich funkcjonalność. W porównaniu do zeszłorocznych modeli, obecnie zmieniejszono wysokość soundbarów – z 83 mm do 69,5 mm – osiągając w ten sposób jeszcze lepsze dopasowanie urządzeń do telewizora. Dopełnienie designu produktów stanowią materiały firmy Kvadrat, które nadają im charakteru, umożliwiając jednocześnie maksymalne przenikanie dźwięku.

Oba soundbary są zgodne z aplikacją SmartThings oraz usługą Alexa, co ułatwia dostęp do ulubionych serwisów muzycznych, jak Amazon Music, Spotify, Tunein, czy iHeart Radio [1]. Z kolei dzięki funkcji Dotknij i Odtwórz udostępnianie muzyki odtwarzanej na smartfonie bezpośrednio na soundbarze będzie jeszcze łatwiejsze.

W Polsce soundbary wejdą do sprzedaży we wrześniu br.

[1] Dostępność usług może się różnić w zależności od kraju.