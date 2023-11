Mafia II, Obcy i Dragon Ball w listopadowej ofercie PlayStation Plus

Firma Sony przedstawiła listopadową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers oraz Aliens Fireteam Elite. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 7 listopada do 5 grudnia 2023 roku.

Mafia II: Definitive Edition to odświeżona wersja drugiej części Mafii, w której gracze wcielą się w gangstera. Główny bohater, Vito Scaletta chcąc spłacić powojenne długi ojca, zostaje wciągnięty w mafijne porachunki. Akcja osadzona jest po II wojnie światowej w fikcyjnym mieście Empire Bay w stanie Nowy Jork, w którym kwitnie przestępczość. Vito, wraz ze swoim kumplem Joe, próbuje awansować w mafijnej hierarchii popełniając coraz zuchwalsze, a zarazem bardziej opłacalne przestępstwa.

Dragon Ball: The Breakers to asymetryczna gra online, w której drużyna 7 zwykłych obywateli staje przeciwko klasycznym rywalom z serii Dragon Ball. Ich celem jest przetrwać, podczas gdy najeźdźca ewoluuje i poluje na nich. Gracz może wybrać, po której stronie będzie walczył, jednak niezależnie od wyboru każda rozgrywka oferuje nowe strategie, przedmioty i umiejętności do odblokowania.

Aliens Fireteam Elite to trzecioosobowa strzelanka survivalowa osadzona w uniwersum Obcego. Gracze wcielają się w marines i eksplorują tajemniczą planetę LV-895. Mogą dostosować swoją postać, wybierać spośród różnych broni, a także rozwijać swoją drużynę. Wspólnie z innymi graczami przebijają się przez hordy ksenomorfów, próbując przetrwać jak najdłużej.