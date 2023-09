Western Digital prezentuje wydajny dysk Mobile Gaming NVMe SSD

Należąca do Western Digital marka WD_BLACK wprowadza na rynek nowe, wysoko wydajne rozwiązanie M.2 2230, którego zadaniem jest zwiększenie pojemności popularnych, przenośnych konsol do gier. Nowym produktem, zbudowanym w oparciu o doświadczenie i technologie stworzone na potrzeby marki WD_BLACK, jest WD_BLACK SN770M NVMe SSD.

WD_BLACK SN770M NVMe SSD ma kompaktowy format nośnika M.2 2230, co pozwala użytkownikom przenośnych urządzeń do gier łatwo rozszerzyć ich pojemność i zabrać ze sobą całą swoją bibliotekę. Dysk dostępny jest w kilku wersjach o różnych pojemnościach, a to umożliwia wybranie wersji odpowiadającej indywidualnym potrzebom każdego gracza – do dyspozycji jest maksymalnie do 2 TB pojemności w sprawdzonej technologii Western Digital TLC 3D NAND. Nowy nośnik pozwala z powodzeniem zanurzyć się w świat gry dzięki obsłudze technologii PCIe Gen 4.0, Western Digital nCache 4.0 oraz Microsoft DirectStorage. To doskonały sposób na zwiększenie wydajności kompatybilnych urządzeń do gier. Nowy dysk WD_BLACK zapewnia prędkości na poziomie 5 150 MB/s (dla modeli 1 TB oraz 2 TB), pozwalające na błyskawicznie instalowanie gier i wczytywanie poziomów.

WD_BLACK SN770M NVMe SSD dostępny jest w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB oraz 2 TB i jest objęty 5-letnią, ograniczoną gwarancją Western Digital. Wariant 500 GB jest dostępny w sklepie online Western Digital oraz innych sklepach w cenie 400 PLN; wersja 1 TB dostępna jest w cenie 580 zaś 2 TB – 1 100 PLN.