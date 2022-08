Smartfon Samsung Z Fold3 5G – czy jest odpowiedni do gier?

Przyglądając się obecnym możliwościom smartfonów, można z łatwością zauważyć, że telefony już dawno przestały pełnić jedynie funkcję mobilnego urządzenia służącego do wykonywania połączeń i przeprowadzania rozmów. Są to na tyle zaawansowane technologicznie sprzęty, że w przypadku znacznej części osób zastąpiły aparat, kamerę, a czasami nawet laptop. Zdecydowanie na ich korzyść przemawiają znacznie bardziej kompaktowe wymiary, które bez przeszkód pozwalają je zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Niezależnie od tego, gdzie przebywamy, możemy przeczytać fragment ulubionej książki, obejrzeć film lub serial. Co więcej, rozwój technologiczny dotyczy także gier, które kiedyś zarezerwowane tylko dla komputerów, przenoszą się na ekran smartfonów. Czym kierować się przy wyborze smartfona gamingowego? Jakie powinien mieć parametry?

Smartfon gamingowy – czym powinien się charakteryzować?

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem smartfona do gier, na przykład takiego jak Samsung Z Fold3 5G, bez wątpienia zdajesz sobie sprawę, że musi on cechować się określonymi parametrami. Takie cechy z pewnością będą wyróżniać go na tle innych urządzeń mobilnych, w przypadku których uruchomienie niektórych gier napotkałoby trudności. W przypadku smartfona do gier należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

wymiary wyświetlacza;

pojemność i wydajność baterii;

pamięć wewnętrzną;

pamięć RAM;

wydajność procesora;

optymalne parametry audio.

W przypadku smartfona gamingowego oraz wyświetlacza dobrze jest zwrócić uwagę również na jego częstotliwość odświeżania. Ma ona bowiem istotny wpływ na płynność oraz komfort w czasie gry, jak i wyświetlania filmów. Jednym ze smartfonów 120 Hz jest wspomniany Samsung Z Fold3 5G.

Smartfon gamingowy a wyświetlacz

Jaki wyświetlacz powinien posiadać odpowiedni smartfon do gier? Jeśli chodzi o przekątną ekranu, ta zawsze powinna być dostosowana do naszych preferencji. Niektórzy gracze wybierają smartfony, które bez problemu zmieszczą się w ich dłoniach, inni decydują się na modele, których przekątna ekranu jest zbliżona do tabletu. Warto jednak podkreślić, że większy ekran bardzo często wpływa na przyjemność gry.

Niezmiennie kluczowa pozostaje częstotliwość odświeżania ekranu. Im wyższa, tym większa jest precyzyjność i płynność ruchu, co sprawia, że jako gracz możesz szybciej reagować na zmieniający się przebieg gry. Smartfon 120 Hz to optymalne rozwiązanie[1].

Samsung Z Fold3 5G – wygodny smartfon gamingowy

Samsung Z Fold3 5G to telefon, który bardzo dobrze sprawdzi się także w roli smartfona do gier. Rozkładany ekran, który uzyskuje przekątną aż 7,6 cala, a częstotliwość odświeżania, która wynosi 120 Hz, sprawi, że nie będziesz musiał obawiać się brakiem płynnego obrazu i porażką w czasie gry.

[1] 120 Hz zapewnia płynne wyświetlanie gier i filmów zarówno na ekranie zewnętrznym, jak i głównym. Ruch jest precyzyjny, a ekran responsywny nawet przy najbardziej dynamicznej akcji, co za każdym razem zapewnia Ci przewagę w grze. Procesor 5 nm przetwarza dane z gry jeszcze szybciej.

* Granie w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym może wymagać ustawienia Labs w urządzeniu Samsung Galaxy. Labs może nie obsługiwać niektórych aplikacji.