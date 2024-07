Lenovo Tab Plus: tabletowy autorytet multimedialnej rozrywki

W nowym Lenovo Tab Plus znajdują się cztery głośniki wysokotonowe i cztery głośniki niskotonowe. Co ciekawe, mogą one funkcjonować jako całkowicie odrębny, przenośny głośnik Bluetooth, do którego można podłączyć niemal dowolne źródło dźwięku. Ale ten tablet to znacznie, znacznie więcej.

Kto z nas nie kocha multimediów? Oglądać filmów – tych zebranych samodzielnie, jak i z serwisów VOD? Słuchać muzyki – w plikach czy z serwisów streamingowych? Do tych i innych zastosowań związanych z rozrywką, Lenovo Tab Plus nadaje się perfekcyjnie.

Tablety nie są znane z basu, który wstrząsa pomieszczeniem – ale nowy 11,5-calowy Tab Plus od Lenovo idzie na całość. Oferuje dźwięk o mocy 26 W wytwarzany przez cztery głośniki wysokotonowe JBL i cztery głośniki niskotonowe rozmieszczone po obu stronach tabletu (gdy jest używany w trybie poziomym). Aby w pełni wykorzystać możliwości dźwiękowe Tab Plus, Lenovo uwzględniło opcję bezprzewodowego podłączania innych urządzeń do tabletu i używania go jako głośnika Bluetooth. Tablet wzmacnia bas i soprany, a dzięki obsłudze Dolby Atmos, zapewnia bogaty i czysty dźwięk. Głośniki są wystarczająco mocne, aby wypełnić pomieszczenie muzyką, dzięki czemu tablet jest świetnym wyborem zarówno do użytku osobistego, a nawet, tak, do rozpoczęcia mini imprezy!

Lenovo Tab Plus to urządzenie, które zostało stworzone z myślą o konsumpcji multimediów. 11,5-calowy wyświetlacz LCD 2K 90 Hz to gwarancja wysokiej jakości, wciągających obrazów. Bateria o pojemności 8 600 mAh pozwoli na strumieniowanie filmów do 12 godzin. Z kolei szybkie ładowanie 45 W oznacza, że rozładowany tablet można w pełni naładować w ciągu 90 minut. Na wyświetlaczu tekst jest niesamowicie ostry i wyraźny, dzięki czemu czytanie e-booków lub przeglądanie stron internetowych to czysta przyjemność. Obrazy i filmy wyglądają równie spektakularnie, z żywymi kolorami i ostrymi szczegółami, które ożywiają treść. Wyższa częstotliwość odświeżania zapewnia płynne wrażenia wizualne, co jest szczególnie zauważalne podczas przewijania mediów społecznościowych.

Tab Plus zdecydowanie skupia się na rozrywce i konsumpcji multimediów. Zasilany ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Helio G99 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM gwarantuje wysoką wydajność. Z kolei 128 lub 256 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD, pozwala na spokojne zapisywanie wszelkiego rodzaju treści. Pieniądze użytkownika idą tutaj na to, co widać na ekranie i słychać z głośników w najwyższej jakości. Tablet jest dostarczany z systemem Android 14, a Lenovo obiecuje dwa lata aktualizacji systemu operacyjnego i cztery lata poprawek zabezpieczeń.

To grubszy tablet, by zmieścić w nim cały multimedialny potencjał, ale wciąż lekki i wygodnie leżący w dłoni

Te liczne zalety dodatkowo poszerzają w oczywisty sposób grono odbiorców tabletu. Nie musisz być fanem binge’owania seriali czy słuchania muzyki nad basenem (stopień ochrony IP52 zapewnia zabezpieczenie przed zachlapaniem), by mieć z niego pożytek. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem łączącym wiele projektów i zajęć, profesjonalistą zarządzającym prezentacjami i wideokonferencjami – czy po prostu kimś, kto lubi się bawić w podróży, Lenovo Tab Plus ma na celu spełnienie i przekroczenie twoich oczekiwań.

Design Lenovo Tab Plus jest równie ciekawy, jak jego charakterystyka. Ma elegancką metalowo-plastikową obudowę, która emanuje wyglądem premium. To grubszy tablet, by zmieścić w nim cały jego multimedialny potencjał, ale wciąż lekki i wygodnie leżący w dłoni dzięki ergonomicznej budowie. Zintegrowana, wysuwana z tyłu podpórka ułatwia korzystanie z tabletu jako głośnika Bluetooth, ale dla tych, którzy wolą słuchać prywatnie, nadal znajduje się 3,5-milimetrowe gniazdo słuchawkowe, które obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości 24-bit 96 kHz z dostrojeniem Dolby Atmos.

11,5-calowy Tab Plus to tablet specyficzny, jak i wielofunkcyjny zarazem. Reprezentując wspaniałą wartość w swojej klasie, przyda się podczas wakacyjnej podróży, na piaszczystej plaży, po powrocie na studia, jak i w domowych pieleszach, gdy w domu nie ma telewizora lub jest zajęty przez innego domownika. Być może właśnie do tego powinny być tworzone tablety.

Lenovo Tab Plus jest już dostępny w dwóch wariantach cenowych: ze 128 GB wbudowanej pamięci w cenie od 1449 PLN, oraz wariant posiadający 256 GB pamięci od 1499 PLN.