Słuchawki OPPO Enco Air3 Pro z membraną z włókna bambusowego trafiają do sprzedaży

Na polskim rynku debiutuje kolejny przedstawiciel serii OPPO Enco Air – OPPO Enco Air3 Pro. To pierwsze na świecie słuchawki douszne z membraną z włókna bambusowego wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC) na poziomie 49 dB. Zapewniają odtwarzanie najdrobniejszych szczegółów dźwięku dzięki transmisji LDAC HiFi, a wydajność akustyczna potwierdzona jest certyfikatem Hi-Res Audio. Ponadto, dzięki efektom dźwięku przestrzennego OPPO Alive, technologii Golden Sound 2.0, 30-godzinnemu czasowi pracy na baterii i wielu innym funkcjom, słuchawki te oferują wysokiej klasy wrażenia w cenie 399 PLN.

Inspiracją dla projektantów OPPO, przy tworzeniu Enco Air3 Pro, był proces produkcji papieru bambusowego. Wysokiej jakości włókno bambusowe pozyskiwane jest w procesie skrupulatnej obróbki i prasowane w płatki o równej grubości i odporności na perforację. Następnie formuje się je w membranę, która dopasowuje się do słuchawek. Tym samym, stosując technologię Bamboo Fiber Diaphragm, OPPO wyposażyło debiutujące słuchawki w pierwszą na świecie membranę z włókna bambusowego, którą, w porównaniu do zwykłej membrany pokrytej tytanem, wyróżniają aż trzy główne innowacje. Po pierwsze, jest o 60% lżejsza, co pozwala jej szybciej reagować na zmiany dźwięku. Po drugie, jest o 56% sztywniejsza, dzięki czemu jest mniej podatna na odkształcenia, co skutkuje mniejszymi zakłóceniami. Wreszcie, wewnętrzne wygłuszenie jest o 63% bardziej elastyczne, co dodatkowo redukuje hałas.

Co więcej, słuchawki nie tylko z łatwością osiągają częstotliwość 40 kHz, ale także zapewniają dźwięk o wysokiej wierności (HiFi). Przednia komora dźwiękowa ma zoptymalizowany układ, dzięki czemu włókna bambusowe zapewniają naturalny i czysty dźwięk przy wysokich częstotliwościach, a niestandardowy kondensator basów zapewnia dociążenie niskich częstotliwości.

Jeśli chodzi o transmisję, OPPO Enco Air3 Pro obsługuje kodek LDAC, który może przesyłać dźwięk z szybkością do 990 kb/s, czyli trzy razy szybciej niż tradycyjne kodeki SBC (328 kb/s), zachowując każdy szczegół dźwięku. Większość smartfonów z systemem Android 8 lub nowszym obsługuje transmisję w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania dźwięku zgodnego ze złotym standardem HWA, co pozwala cieszyć się najwyższej jakości dźwiękiem w dowolnym miejscu i czasie.

OPPO Enco Air3 Pro oferuje również funkcje: Golden Sound 2.0, Enco Master Tuning i OPPO Alive. Golden Sound 2.0 pozwala uzyskać dźwięk o studyjnej jakości, indywidualnie dostosowany do struktury kanału słuchowego danego użytkownika i charakterystyki jego słuchu. Enco Master Tuning daje możliwość wyboru między trzema trybami dla różnych stylów dźwięku w zależności od osobistych preferencji. Natomiast efekty dźwięku przestrzennego OPPO Alive zapewniają odczucia podobne do tych w sali kinowej.

OPPO Enco Air3 Pro to przełom w wydajności adaptacyjnego ANC, dzięki zastosowaniu wartości 49 dB. Adaptacyjne ANC zostało certyfikowane przez TÜV Rheinland, co jest potwierdzeniem niezwykłej wydajności tej technologii. Kolejna funkcja, Tryb Przezroczysty, pozwala na komunikację z innymi ludźmi bez konieczności zdejmowania słuchawek. Adaptacyjny ANC oferuje opcję wyboru profilu redukcji szumów, następnie dopasowując go do danego środowiska (dojazd do pracy, podróż, biuro, nauka itp.), zapewniając ciche i komfortowe wrażenia słuchowe. Co więcej, algorytm podwójnego mikrofonu + AI skutecznie redukuje szumy otoczenia, umożliwiając wykonywanie połączeń tak, jak byśmy spotkali się z kimś twarzą w twarz, a algorytm redukcji szumu wiatru skutecznie tłumi zakłócenia, pozwalając cieszyć się czystą muzyką i wyraźnymi połączeniami nawet w wietrznym otoczeniu.

Najnowsze słuchawki OPPO umożliwiają połączenie z dwoma urządzeniami w tym samym czasie, co pozwala uniknąć konieczności rozłączania się z jednym urządzeniem Bluetooth i ponownego łączenia się z innym. Wystarczy wstrzymać lub wyciszyć utwór lub film na jednym urządzeniu, a następnie nacisnąć przycisk odtwarzania na drugim, a słuchawki przełączą się automatycznie.

Czas pracy baterii w OPPO Enco Air3 Pro wynosi 7 godzin. Z etui ładującym może zapewnić do 30 godzin pracy. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia 2 godziny pracy po zaledwie 10 minutach podłączenia do ładowarki. Natomiast Bluetooth 5.3 oferuje opóźnienie słuchawek na poziomie 47 ms, bardziej stabilne połączenia, a także synchronizację dźwięku i treści.

OPPO Enco Air3 Pro charakteryzuje również unikalne wzornictwo, które wykorzystuje gradientowy wzór na etui ładującym, odzwierciedlające nieregularny, naturalny wygląd chmur na niebie. Zarówno słuchawki, jak i etui ładujące są dość małe pod względem rozmiaru, dzięki czemu można je łatwo zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Dodatkowo, w zakresie odporności na kurz i wodę, mają stopień ochrony IP55, co czyni je idealnymi do uprawiania sportów na świeżym powietrzu.

Słuchawki OPPO Enco Air3 Pro są już dostępne w partnerskich sieciach handlowych w cenie 399 PLN.