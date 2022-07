Co dwie kamery, to nie jedna! Porównanie zestawów wideorejestratorów typu „dual”

Coraz więcej kierowców przekonuje się, że warto zainwestować w wideorejestrator. Stłuczka, kolizja, wypadek lub inne niespodziewane zdarzenie na drodze – cokolwiek się wydarzy, zarejestrowany obraz z kamery samochodowej rozwieje wszelkie wątpliwości co do tego, co zaszło. To niezawodny dowód dla kierowcy, policji, a przede wszystkim dla sądu. Logiczne jest więc, że nagranie z dwóch kamer (przedniej i tylnej) jest w stanie oddać pełen obraz z zaistniałej na drodze sytuacji. Marka Mio posiada w swojej ofercie kilka zestawów typu „dual”, dostępnych dla kierowców o różnych wymaganiach technicznych oraz cenowych. Sprawdź, który z nich będzie dla ciebie najbardziej odpowiedni!

Mio MiVue C420 Dual – pierwszy „dual” w tak przystępnej cenie!

To najmłodsze dziecko rodziny Mio. Jego główna kamera posiada matrycę umożliwiającą zapis materiału wideo w rozdzielczości Full HD 1080p, a wysokiej jakości obiektyw, w połączeniu z przetwornikiem CMOS, pozwala na rejestrację obrazu w ruchu przy zapisie 30 klatek na sekundę.

Mio MiVue C420 Dual jest wyposażony w czujnik wstrząsów – 3-osiowy G-Sensor. W przypadku, gdy na drodze dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, nagrywany materiał wideo zostanie automatycznie umieszczony w bezpiecznym katalogu. To uchroni go przed dalszym nadpisaniem. Rzeczywisty kąt widzenia tego wideorejestratora wynosi 135 stopni. Dzięki temu uchwycony zostanie każdy istotny fragment na drodze.

W skład zestawu MiVue C420 Dual wchodzi też oczywiście tylna kamera, która rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD. Uchwyt kamerki przyklejamy na tylnej szybie do statycznej naklejki, która zabezpieczy szybę przed uszkodzeniem oraz umożliwi łatwy demontaż kamery. Warto też zaznaczyć, że do instalacji tylnej kamery służy 6,5-metrowy przewód, który sprawdzi się w każdym osobowym samochodzie. Tylna kamera Mio MiVue C420 Dual posiada 130-stopniowy kąt widzenia oraz jasne szkło z przesłoną f1.8, tak jak w przypadku przedniej kamery.

W obydwu kamerach zestawu zastosowano autorską technologię Mio Crystal Vision, która automatycznie dostraja obraz tak, aby uzyskać jak najlepszy materiał dowodowy. Kamera włącza się automatycznie. Wystarczy wsunąć kartę SD i podłączyć kamerę do zasilania w samochodzie, aby rozpocząć nagrywanie wraz z uruchomieniem silnika.

Ten nowy wideorejestrator jest dostępny w przystępnej cenie 549 PLN.

Mio MiVue C588T Dual – atrakcyjny zestaw ze średniej półki

Kamera główna tego zestawu posiada sensor firmy Sony STARVIS, a matryca pozwala na zapis materiału wideo w rozdzielczości Full HD 1080p. Wysokiej jakości obiektyw w połączeniu z przetwornikiem CMOS pozwala na rejestrację pełnego szczegółów obrazu w ruchu przy zapisie aż 30 klatek na sekundę!

Mio MiVueC588T Dual świetnie poradzi sobie z nocnymi nagraniami dzięki autorskiej technologii Mio Night Vision Pro. Dodatkowo 140-stopniowy kąt widzenia kamery daje gwarancję, że nie umknie jej żadne zdarzenie, zarówno na naszym pasie, jak i na pasach przylegających oraz na tych w przeciwnym kierunku. Kamera przednia wyposażona jest w 2-calowy kolorowy wyświetlacz, który pozwoli wygodnie zarządzać wszystkimi funkcjami urządzenia. Dodatkowo kamera przednia posiada moduł GPS, który pozwala uzupełniać materiał wideo o dokładne dane wystąpienia zdarzenia.

Zamiast akumulatora producent zdecydował o zainstalowaniu w tym zestawie kondensatora, który potrafi podtrzymać działanie urządzenia przez długą chwilę, mimo braku zasilania z instalacji. Dzięki temu masz gwarancję, że zakup urządzenia będzie inwestycją na długie lata, bez troski o to, czy bateria się zbyt szybko nie zużyje (a kamera stanie się przez to bezużyteczna).

Tylną kamerkę montujemy na dedykowanym aktywnym uchwycie do tylnej szyby, który przyklejamy do statycznej naklejki dbającej o to, aby nie zniszczyć szyby oraz umożliwić ewentualny demontaż kamery lub jej przesuniecie. 8 metrów przewodu zagwarantuje instalację w nawet największych samochodach, nie tylko osobowych. Kamera oferuje 130-stopniowy kąt widzenia, jasne szkło z przesłoną f1.8 i rejestracją tak jak w przypadku przedniej kamery, w rozdzielczości Full HD.

Obie kamery nagrywają podczas przejazdu oraz na postoju. Możliwe jest zastosowanie przy tym modelu zestawu zasilacza trybu parkingowego, np. Mio SmartBox, dzięki któremu wideorejestrator zamieni się w rejestrator parkingowy.

Zestaw Mio MiVue C588T Dual kupisz w cenie 799 PLN.

Mio MiVue 798 Dual Pro – najwyższy standard nagrań

Dla tych kierowców, którzy cenią sobie najwyższą jakość sprzętu oraz lubią wybierać produkty premium, Mio oferuje zestaw MiVue 798 Dual Pro. Kamera przednia jest wyposażona w matrycę Sony premium STARVIS CMOS, która w połączeniu z przysłoną F1.8 doskonale poradzi sobie z doświetleniem obrazu w każdych warunkach. Filmy rejestruje z prędkością wynoszącą aż 60 klatek na sekundę! Pozwala to uzyskać ostry obraz nawet, nawet przy bardzo szybkiej jeździe.

Nagrywanie obrazu w rozdzielczości QHD czyli 2.8K (2560P x 1600P) daje pewność, że na filmie znajdzie się każdy, nawet najmniejszy szczegół. Rzeczywisty kąt widzenia wynosi aż 145 stopni, a dzięki temu kamera nagrywa ona nie tylko to co dzieje się na drodze, ale również na poboczu. W obydwu kamerach zestawu zastosowano autorską technologię Mio NightVision Pro, która automatycznie dostraja obraz tak, by nawet w najtrudniejszych warunkach osiągnąć perfekcyjne nagranie.

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji Mio MiVue 798 Dual Pro jest informowanie o znajdujących się na drodze fotoradarach. Zestaw umożliwia też monitorowanie przebiegu trasy przez odcinkowy pomiar prędkości. Dzięki tej funkcji Mio MiVue 798 Pro pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się punktu pomiarowego. Wskazuje również ograniczenie prędkości oraz informuje o średniej prędkości, z jaką nasz samochód przemierzał mierzony odcinek. Warto dodać, że dzięki wbudowanemu modułowi WiFi zestaw pozwala w czasie rzeczywistym aktualizować oprogramowanie i synchronizować nagrany materiał ze smartfonem.

Tylną kamerą zestawu jest Mio MiVue A50. Jej 8-metrowy kabel, ze wzmocnieniem sygnału, pozwala łatwo i wygodnie zainstalować urządzenie niemal w każdym samochodzie. A jeśli Mio MiVue 798 Dual Pro podłączy się do dodatkowego zasilenia, jakim jest Smartbox, pozwoli to uzyskać kolejną funkcję: w trakcie postoju pojawia się tryb parkingowy. Aktywuje się on automatycznie, gdy zostanie wykryty ruch i automatycznie zapisuje plik wideo.

Zakup zestawu Mio MiVue 798 Dual Pro to koszt 1199 PLN.