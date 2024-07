Słuchawki gamingowe na 2024 rok

Jeśli komuś wydawało się, że gry elektroniczne były popularne już dekady temu, powinien spojrzeć na wyniki finansowe firm z tej branży z ostatnich lat. Choć już wtedy wydawało się, że jesteśmy w peaku zainteresowania nimi, to teraz każda generacja ma swoje ulubione tytuły. Nic dziwnego, że akcesoriami gamingowymi zajmują się już prawie wszyscy. Od firm, które siedzą w tej kategorii od zarania dziejów, przez takie, które znamy, lecz z zupełnie innych kategorii produktowych, po totalnych nowicjuszy, którzy starają się pomysłowością nadrobić braki doświadczenia.

Dzisiaj prezentujemy zestawienie słuchawek gamingowych. Choć te dzielą się na różne podkategorie i można już także kupić takie typu TWS, w tym przeglądzie spojrzymy na modele nauszne, które przede wszystkim zainteresują osoby lubiące gry w co-opie i bardziej ogólnie online’owe. Nie znaczy to oczywiście, że tylko to grono będzie nimi zainteresowane. „Singlowi” gracze na pewno też mogą z zaciekawieniem zerknąć na to zestawienie. Umieściliśmy w nim bowiem modele, które mogą zaskoczyć jakością odtwarzania ulubionej muzyki lub ścieżki dźwiękowej filmu czy serialu.

Wysoka półka

Corsair HS80 MAX Wireless

Nauszne słuchawki bezprzewodowe z interfejsem 2,4 GHz, który sprawia, że są kompatybilne z wieloma urządzeniami i platformami takimi jak komputery PC i Mac, konsole PlayStation 4 i 5, a także urządzeniami mobilnymi. Wbudowany wielokierunkowy mikrofon bez problemu zarejestruje tylko twój głos. Jedno naładowanie baterii wystarczy nawet na 130 godzin użytkowania przy łączności Bluetooth.

829 PLN, www.corsair.com

Audeze Maxwell Wireless

Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne dla graczy, które zapewniają potężny bas i doskonałą precyzję. Jest to zasługa m.in. najnowszych 90-milimetrowych planarnych przetworników marki. Te nowoczesne jednostki wyposażone są w opatentowane technologie, takie jak cewki Uniforce, magnesy Fluxor i falowody Fazor. Uwagę zwraca budowa oparta o aluminiowe jarzma i pałąk ze stali sprężynowej.

1 599 PLN, www.tophifi.pl

Audio-Technica ATH-M50xSTS StreamSet

Zaprojektowany z myślą o streamerach i twórcach treści profesjonalny zestaw, który łączy legendarne studyjne brzmienie słuchawek ATH-M50x z krystalicznie czystą komunikacją, jaką zapewniają mikrofony kultowej serii 20. Zestaw wyposażony jest w kardioidalny mikrofon pojemnościowy i dwa różne rodzaje poduszek nausznych, które można dopasować do własnych preferencji.

749 PLN, www.tophifi.pl

Średnia półka

Corsair HS65 WIRELESS

Zestaw oferujący łączność bezprzewodową o niskim poziomie opóźnień w paśmie 2,4 GHz lub BT. Corsair HS65 Wireless zapewnia również dźwięk przestrzenny Dolby Audio 7.1 na komputerach. Wygodę zapewnia trwała metalowa konstrukcja z regulowanym pałąkiem na głowę oraz przewiewnymi nausznikami z pianki zapamiętującej kształt pokrytymi sztuczną skórą.

589 PLN, www.corsair.com

SteelSeries Arctis Nova 7

Słuchawki, które łączą gamingowy styl oraz wysoki poziom komfortu. Liczne technologie sprawiają, że Almighty Audio jest dostępne na wielu platformach jak np. PlayStation, PC, Mac, Switch, Oculus Quest 2, Android, a nawet iPadach za sprawą USB-C oraz Bluetooth 2,4 GHz. Wykorzystują też przestrzenną ścieżkę dźwiękową 5.1 lub 7.1.

639 PLN, www.steelseries.com

HyperX Cloud III

Dzięki miękkiej piance zapamiętującej kształt w opasce oraz nausznikach zestaw zapewnia wygodne dopasowanie, które idealnie sprawdza się podczas długich sesji gamingowych. Zestaw wyposażony jest również w przetworniki 53 mm ustawione pod kątem zapewniającym optymalne wrażenia słuchowe. Usprawniony mikrofon 10 mm przekazuje czysty dźwięk.

559 PLN, www.hyperx.com

Do 250 PLN

Corsair HS35

Zwarta konstrukcja zapewnia komfort podczas długich rozgrywek. Regulowany pałąk pozwala znaleźć najwygodniejsze dopasowanie słuchawek. Miękkie, materiałowe poduszki doskonale przylegają do uszu, izolując dźwięki z zewnątrz. Brzmienie to zasługa neodymowych przetworników o średnicy 50 mm. Mikrofon zoptymalizowano do prowadzenia rozmów.

219 PLN, www.corsair.com

Genesis Selen 400

Słuchawki Selen 400 zostały wyposażone w elastyczny mikrofon wielokierunkowy, który pozwoli ci na szybką i wygodną komunikację z członkami drużyny podczas rozgrywek zespołowych. Model ten został wyposażony w baterię, która wytrzymuje do 15 godzin na jednym ładowaniu. Stereo 2.0 oraz duże, 50-milimetrowe przetworniki są gwarancją wyrazistego dźwięku.

249 PLN, www.genesis-zone.com

Creative Sound Blaster Blaze V2

Słuchawki, które działają na wszystkich urządzeniach z gniazdem analogowym, od komputerów PC i Mac po konsole do gier, takie jak PS5, PS4, Xbox i Nintendo Switch. Dźwięk zapewniają 40-milimetrowe, precyzyjnie dostrojone przetworniki. Zestaw jest również wyposażony w odłączany mikrofon z redukcją szumów. Blaze V2 są wyłożone pluszowymi wyściółkami z aksamitu.

169 PLN, www.creative.com