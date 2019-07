Czy warto wymieniać starego smartfona na Samsunga Galaxy S10? Podpowiadamy.

Choć od lutowej premiery Samsunga Galaxy S10 minęło już trochę czasu, smartfon ten nadal sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Nie bez przyczyny – S10-tka bez wątpienia będzie jednym z pretendentów do miana najlepszego telefonu 2019 roku. Zastanawiasz się nad wymianą obecnego smartfona na najnowszego flagowca Samsunga? Sprawdź, dlaczego warto to zrobić.

3 wersje S10-tki – najważniejsze różnice

Nikogo nie zdziwił fakt, że najnowszy Samsung z serii Galaxy S dostępny jest w 3 różnych wariantach: standardowym Galaxy S10, flagowym S10+ i budżetowym Galaxy S10e. To trend znany już od kilku lat i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. O ile Samsung Galaxy S10e może być całkiem niezłą alternatywą dla popularnych smartfonów ze średniej półki cenowej, o tyle Galaxy S10 i jego “plusowy” odpowiednik to urządzenia zdecydowanie cięższego kalibru. Nie będziemy zgłębiać się w dzisiaj w różnice między oboma modelami – są one bowiem w naszym przypadku kosmetyczne, dlatego na potrzeby artykułu będziemy odwoływać się do parametrów S10+.

3 najciekawsze funkcjonalności Samsunga Galaxy S10+

Które funkcjonalności smartfonów Samsung Galaxy S10 wyróżniają go na tle flagowców innych producentów?

Wyświetlacz Infinity-O

Pierwszą z nich jest rewelacyjny wyświetlacz Infinity-O, który dzięki technologii HDR 10+ gwarantuje jeszcze lepszą, bo porównywalną do telewizorów klasy premium, jakość obrazu. Sporym ułatwieniem dla osób korzystających ze swojego smartfona przynajmniej kilka godzin dziennie, jest fakt, że wyświetlacz ten znacząco minimalizuje ilość emitowanego światła niebieskiego, który w nadmiarze może mieć bardzo szkodliwy wpływ na nasz wzrok czy długość snu.

5 obiektywów

Mocną stroną S10-tki jest również aparat, umożliwiający rejestrowanie video w rozdzielczości UHD bez jakiegokolwiek rozmycia czy irytujących drgań. Jeśli chodzi natomiast o sam aparat, w przypadku Samsunga Galaxy S10 mamy do czynienia aż z 5 obiektywami:

aparatem głównym o rozdzielczości matrycy 12 MP ze zmienną przesłoną f/1.5 – f/2.4,

szerokokątnym obiektywem, obejmującym 123°, czyli pole widzenia człowieka,

12-megapikselowym modułem portretowym

aparatem do selfie – 10 MP i jasności f/1.9

aparatem RGB Depth, zapewniającym idealną głębię każdego zdjęcia.

Nie jest to, co prawda, poziom, jaki oferuje na przykład Huawei P30 (który na chwilę obecną jest naszym zdaniem najlepszym smartfonem dla amatorów fotografii mobilnej), jednak dla zdecydowanej większości z nas będzie on aż nadto wystarczającym rozwiązaniem.

Zoptymalizowany silnik Unity

Mówiąc o Samsungu Galaxy S10+, nie sposób nie wspomnieć również o przełomowym wydarzeniu w historii smartfonów, jakim była optymalizacja flagowca Koreańczyków pod silnik Unity. To przełom dla wszystkich graczy, którzy narzekali dotąd na nienajlepszą jakość odtwarzanych na smartfonie gier w porównaniu z komputerem stacjonarnym czy laptopem. Dzięki optymalizacji silnika obsługa gier jest czystą i nieobciążoną ryzykiem lagowania przyjemnością.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z pełną specyfikacją Galaxy S10 w wersji +

